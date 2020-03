Få meg på, for faen

KOMMENTAR: La aldri en god krise gå til spille, heter det blant politiske kynikere. Har Kari Nessa Nordtun egentlig noe å tjene på å slippe opposisjonen til i koronaens rampelys?

Harald Birkevold Kommentator

Alt handler om korona nå, og ordførerne og deres samarbeidspartier er i søkelyset hele tiden. Har de noe å tjene på å dele rampelyset med opposisjonen?, spør kommentator Harald Birkevold. Foto: Pål Christensen

Mandag mottok ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) et brev undertegnet av gruppelederne for de fem opposisjonspartiene i Stavanger kommunestyre, med andre ord Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet.

I brevet viser opposisjonen til det brede forliket i Stortinget som ligger til grunn for fullmaktsloven som Regjeringen – og ordførerne- kan bruke, samt enigheten om hovedtrekkene i den smittevernplanen som er lagt, og etterlyser et tilsvarende bredt samarbeid i Stavanger.

Meet the Press

«Lokalt opplever vi dessverre ikke er lagt opp til noen involvering eller samarbeid med partiene som er i opposisjon. Det kan og må endres nå. Vi bør og må stå mest mulig sammen om å gjøre det vi kan lokalt for at både liv og helse, og bedrifter og arbeidsplasser skal berges», skriver gruppelederne.

Særlig viktig for opposisjonspartiene, ifølge brevet, er å få tilgang for alle partier til kommunalutvalget, med tale- og forslagsrett, samt at opposisjonen skal sikres deltakelse i pressebriefingene som avholdes om korona-krisen.

Høflig avslag

Etter noen timers forfjamselse i øverste etasje av administrasjonsbygget sendte Nessa Nordtun et i og for seg høflig, men likevel tydelig avslag, der hun påpekte at det allerede finnes mange kanaler og kontaktpunkter mellom posisjonen og opposisjonen, og der hun oppfordrer partiene til å komme med innspill, spørsmål og interpellasjoner på vanlig måte.

Hvordan skal dette forstås? Vel, det kommer som vanlig an på.

Sett fra opposisjonens side kan det selvsagt anføres at det politiske forliket i Stortinget bør kunne kopieres på lokalplanet. I en krise er samhold og felles løsninger alltid et pluss.

Ute av rampelyset

Men det må nok også sies at opposisjonspartiene føler på et akutt og presserende behov for mer synlighet. I en situasjon der koronapandemien er den eneste saken på dagsorden er det mer eller mindre umulig å komme til orde om noe annet. Spør Sylvi «I Norge håndhilser vi» Listhaug eller Hege «alt er islams feil» Storhaug hvis du ikke tror meg.

Det på denne bakgrunnen vi må forstå kravet (eller bønnen) om å få bli med på pressebriefingene.

Kriseforlik?

Hvis vi skifter perspektiv og forsøker å se henvendelsen fra ordførerens og samarbeidspartienes side, er det lett å forstå at brevet skapte en viss undring. Den mest iøynefallende forskjellen på Kari Nessa Nordtun og Erna Solberg er at førstnevnte har flertall. Hun må ikke, som Erna, bli enig med et storting for å få noe gjort.

Det er ikke noen tradisjonell politisk begrunnelse for et slikt samarbeid som opposisjonen ber om. Det utelukkende korona-krisen som kan begrunne den. Da blir spørsmålet hva dagens posisjon kan tjene på å gå med på opposisjonens forespørsel.

Dette blir dyrt

Vel, ett punkt er åpenbart. Det er allerede klart at krona-krisen vil koste Stavanger kommune over 800 millioner kroner. Det skal ikke særlig fantasi til for å skjønne at det beløpet kan stige. Til hva? En milliard? To? Ingen vet. Men det alle vet, hvis de har fulgt litt med på den politiske debatten de siste årene, er at dette er penger Stavanger ikke bare kan ta ut av banken.

Disse utgiftene – og tapene – for kommunen kommer til å sette de allerede anstrengte budsjettene under ytterligere press i årevis, og selv om det kommer statlige penger, vil ikke de kunne dekke alt. Knappe budsjetter betyr politisk kamp. Og upopulære valg. Skoler som ikke blir bygget, vedlikehold som må utsettes, færre ansatte i barnehagene. Og så videre.

Hytte-Jensen

Da kunne det vært en fordel for samarbeidspartiene å kunne vise til at alle partiene sto sammen om tiltakene, og delte ansvaret for de økonomiske konsekvensene av dem.

Spørsmålet er om dette bare ville vært ønsketenkning. Se bare på Frp og Siv Jensen, som ikke ventet mange timer med å forsøke å slå politisk mynt på murringen blant det hjemmeværende hyttefolket. Hvor lenge ville Frp i Stavanger klart å holde linja? Ikke lenge, er mitt tips.

Sprikende staur

Nessa Nordtun har jo allerede en del sprikende staur å bære i sin nåværende konstellasjon. Toneangivende politikere i MDG, inkludert talsperson Arild Hermstad, har vært på banen og ment at krisa er en utmerket anledning til å legge ned oljebransjen – en uttalelse som garantert fikk Nessa Nordtun til å sprute kaffe ut over pulten.

Arbeidsledigheten i Norge er i skrivende stund på svimlende 10,4 prosent. 142.000 nordmenn har mistet jobben den siste uka. Og så skal de legge ned oljå?

Handlekraft

Konklusjonen gir ikke seg selv, men mitt inntrykk nå er at samarbeidspartiene ikke ser den politiske oppsiden for seg selv ved å invitere opposisjonen inn i varmen. Ordføreren har fått ros fra flere hold for sin håndtering og sin kommunikasjon utad så langt – en ros jeg synes hun fortjener.

Det kan synes kynisk å bruke slike ord, men i politikken er det et munnhell om å aldri la en god krise gå til spille. De politiske lederne som klarer å framstå som handlende, samlende, kloke og omsorgsfulle i en krisesituasjon, tjener alltid på det. Vi ser jo konsekvensene av det motsatte overalt i verden nå.

Finnes det en mellomløsning? Ja, åpenbart. Samarbeidspartiene kan fint legge opp til enda tettere kontakt med opposisjonen, for eksempel gjennom hyppigere møtefrekvens mellom gruppelederne. Men jeg tror det er naivt å tro at de som allerede har flertall, er interessert i å slippe valgets tapere til i manesjen allerede nå.