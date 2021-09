KrFs viktigste veivalg

KOMMENTAR: Det KrF trenger er ikke en partileder som beklager sine vurderinger, det er en skikkelig oppvask.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beklaget fredag at han hadde tatt noen dårlige beslutninger.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kalte fredag inn til pressekonferanse for å beklage.

Mange hadde ventet at han skulle annonsere at han enten skulle gå av som barne- og familieminister eller at han skulle si noe om sin rolle som leder. Noe som hadde vært naturlig når man kaller inn til pressekonferanse rett etter statsråd på en fredag.

Men Ropstad ville bare fortelle pressen at han var veldig lei seg for de dårlige beslutningene han hadde tatt. Beklagelsen kom etter en rekke avsløringer fra Aftenposten om stortingsrepresentantenes pendlerboliger.

Pendlerbolig

Før valget avslørte Aftenposten at Ropstad over en periode på 11 år hadde hatt folkeregistrert adresse på gutterommet hos sine foreldre på Evje, mens han egentlig bodde i Oslo og hadde et hus der.

På denne måten kunne han få gratis pendlerbolig.

Fredag avslørte Aftenposten i tillegg at Ropstad hadde inngått en avtale om å dekke faste utgifter for foreldrene. Grunnen var at da kunne han få skattefritak for pendlerleiligheten i Oslo.

Han betalte aldri noe til foreldrene, og han skulle derfor egentlig ha betalt 175.000 kroner i skatt. Ropstad beklaget sine dårlige vurderinger.

Det er mange bibelsitater man kan trekke frem om det Aftenposten de siste ukene har avslørt om KrF-lederen, det kan nok folk tenke seg til selv. Og at det ikke er sammenheng mellom kristen moral og det Ropstad har gjort, er det ikke noen tvil om.

«Syndebukk»

Sentralstyremedlem og fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll gikk fredag ut med et forsvar for KrF-lederen, som hun mente ikke har gjort noe galt.

«Jeg føler at dette er en heksejakt. Han meldte flytting i fjor. Hvorfor kom ikke den saken i fjor? Det virker som det er nøye planlagt å legge frem denne saken før valget for å ødelegge for KrF,» sa Frisvoll til VG.

Sånn er det sikkert en del i KrF som tenker. Men dette er ingen heksejakt. Dette går rett inn i oppdraget som vaktbikkje media har overfor de som sitter med makt og som misbruker den.

Ropstad sier han var usikker på reglene. Men det holder ikke. Dette har skjedd over så mange år at det ikke er tvil om at han må ha visst at dette ikke var noe han som toppolitiker burde gjøre. Og kanskje spesielt som leder for et parti som er så opptatt av etikk og moral som KrF er.

Ropstad har kanskje ikke brutt noen lover. Det vil nok vise seg når advokatene begynner å se på saken. Men det som er sikkert er at han har brutt en tillit en politiker ikke bør bryte.

Tillit

«Tillit er ikke noe man kan kreve, det er noe man må få», sa Ropstad til VG. Og det har han rett i. Denne siste saken vil nok ikke akkurat være med på å styrke den.

Ropstad sa selv at han er motivert til fortsette som partileder. Men det er ikke sikkert at det er bra for partiet. Som leder er Ropstad svekket både på grunn av valgresultatet og på grunn av disse nye avsløringene.

Og etter det dårlige valgresultatet tidligere denne uken er det flere spørsmål enn bare Ropstads moral det handler om.

KrF har allerede problemer med at deres kjernevelgere bokstavlig talt dør ut, og at de ikke klarer å rekruttere nok nye velgere. På bare to år har partiet mistet 5000 velgere.

I tillegg har de en politikk som ikke tiltrekker seg nok nye velgere. Spesielt er det de unge som svikter partiet.

At Ropstad bør gå av som leder virker derfor utenfra ganske åpenlyst, selv om han blir omfavnet av en del av sine egne.

Politikerforakt

Når politikere misbruker tilliten på den måten Kjell Ingolf Ropstad har gjort, bør det få konsekvenser. For KrFs del for å sørge for at folk har tillit til partiet, og at de klarer å tiltrekke seg nye velgere.

Men også fordi folk forventer at dersom politikere bryter med moralske og etiske regler de forventer at andre skal følge, skal også de få sin straff.

Til sist handler dette også om de andre politikerne som nettopp er valgt inn til Stortinget. Det store flertallet av dem følger de reglene som er satt og prøver ikke å lure til seg ekstra goder. Hvis det ikke får noen konsekvenser for de politikerne som gjør dette, kan det fort føre til politikerforakt.

Ikke mange kandidater

Hvis partiet velger å bytte ut Ropstad som leder, er det ikke mange igjen. For en partileder bør sitte på Stortinget. Og da er de to andre kandidatene Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein.

Dag-Inge Ulstein stod på den røde siden under retningsvalget for nesten tre år siden. Da beskyldte han sine motstandere for å velge Listhaug foran Hareide.

Da partiet gikk til høyre, så han ikke for seg at han skulle fortsette i politikken, ifølge et intervju med Bergens Tidende. Men så ble han spurt om å være utviklingsminister.

Dersom partiet velger Ulstein, kan det i tilfelle bane veien for mer samarbeid med den Ap-ledede regjeringen Jonas Gahr Støre håper å danne.

Litt mer folkeparti

Jordbruks- og matminister Bollestad er en maktpolitiker som stod ved Ropstads side da partiet valgte å gå til høyre. Men hun er også en mer folkelig politiker enn det Ropstad er. Hun vil helt sikkert kunne appellere til flere i de kristne miljøene. De som ikke lenger mener at KrF klarer å følge med i tiden eller på det som skjer i menighetene.

Kanskje litt mindre kristelig, og litt mer folkeparti er noe KrF kunne hatt godt av akkurat nå.

Det partiet egentlig trenger nå er en skikkelig oppvask. Ellers kan det fort gå sannhet i spådommene om at KrF er et parti som er i ferd med å avgå med døden. Det er nå partiet står overfor sitt viktigste veivalg.