Krigen lurer i ruinene

KOMMENTAR: Det er bare et spørsmål om tid, før den neste Gaza-krigen bryter ut.

Neste gang kan det bli enda verre.

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Krigen brøt ut 21. mai. 12 dager senere var den over, da Israel og Hamas inngikk våpenhvile. Det var egypterne som fasiliterte avtalen, etter politisk press fra EU og USA.

I tiden etter vårens Gaza-krig, har Egypt hatt til oppgave å finne fellesnevnere som kan binde Hamas og Israel sammen. Planen er å få partene til å bli enige om et fundament for en varig fredsavtale.

Så langt har det ikke skjedd noen ting.

Deler av Gaza ligger i ruiner. Oppryddingen og gjenoppbyggingen har ikke startet ennå. Én av årsakene, er at israelerne ikke tillater import av sement til Gaza. Egyptiske entreprenører har sagt seg villige til å stå for gjenoppbyggingsarbeidet, men kommer ikke i gang.

Maktskifte

Siden sist har Benjamin Netanyahus høyreregjering i Israel gått av. En ny, skjør regjering, har sett dagens lys. Dette maktskiftet har ført til at ethvert arbeid med å få en avtale på plass har tatt tid, men egypterne har ført samtaler med vekselvis Hamas og den nye israelske regjeringen.

Lekkasjer fra samtalene tyder på at partene står langt fra hverandre. Israelerne krever en fangeutveksling for at gjenoppbyggingen i Gaza skal bli en realitet.

Hamas krever at israelerne setter fri rundt 6000 fanger, altså ikke bare fengslede palestinere relatert til Gaza, men også til Vestbredden.

Samtidig har det vært valg internt i Hamas-bevegelsen. Utfallet ble i stor grad et status quo: Det er stort sett de samme lederne som regjerer etter valget, som det var før. Men maktskiftet i Israel har ført til en merkbar endring for Hamas-styret i Gaza.

Netanyahu-regimet tillot Qatar å sende penger til Hamas-myndighetene i Gaza i form av kontanter. Koffert etter koffert fullstappet med penger passerte gjennom grenseovergangen til Gaza i årevis. Dette har regjeringen Bennett satt en stopper for. Den nye israelske regjeringen krever at pengeoverføringer til myndighetene i Gaza skal gå gjennom De palestinske selvstyremyndighetene (PA) - eller gjennom FNs kanaler.

Et spørsmål om tid

La oss bla noen kalenderblad tilbake: Vårens krig mellom Hamas og Israel brøt ut under ramadanfeiringen som er hellig for muslimene. Krigshandlingene var foranlediget av opptøyer i Jerusalem, byen som er hellig for både kristne, jøder og muslimer.

Hva skjedde i den hellige byen? De israelske myndighetene sendte sikkerhetsstyrker til al-Aqsa-moskéen, og tillot at ytre høyre-demonstranter trakasserte muslimer som feiret ramadan der. I tillegg ble palestinske innbyggere i Sheikh Jarrah-bydelen i Øst-Jerusalem kastet ut av hjemmene sine, for at israelske bosettere skulle flytte inn.

Hvordan er situasjonen nå? Vel, det kommer nok an på øyet som ser. Selv ser jeg fortsatt at ytre-høyre-bøller trakasserer muslimer ved al-Aqsa. For palestinerne i Sheikh Jarrah er situasjonen litt annerledes. Deres kamp for å få lov til å bli værende i sine egne hus er nå flyttet til rettssalene.

Som alltid er det innbyggerne i Gaza det går verst utover. Tradisjonen med å frakte kontanter fra Qatar over grensen var diskutabel, men den utgjorde i det minste en stabil pengestrøm. Når den nå er strupet, blir Hamas-regimet som er de facto myndighet på hele Gazastripen ute av stand til å overholde sine forpliktelser til innbyggerne. Samtidig er samtalene med egypterne altså gått i stå.

Verdens øyne har vært rettet mot Afghanistan den siste tiden. Gaza går under radaren, mens en ny krig lurer i skyggene.

Kan det bli verre? Ja, det kan det faktisk. For med nye krigshandlinger kommer antakelig et politisk sammenbrudd. Ikke bare for palestinerne, men for israelerne også.

Den nye israelske regjeringen prøver å presse pengestrømmen til Gaza inn i hendene på PA. De palestinske selvstyremyndighetene er Fatah-kontrollert. Fatah er erkefienden til Hamas. Dette er en klassisk splitt og hersk-metode fra israelsk side. Politiske fraksjoner settes opp mot hverandre, mens folket lider og de palestinske selvstyreområdene blir uregjerlige.

Gjennoppbyggingsarbeidene etter den siste gazakrigen lar vente på seg.

Samtidig kan nye kamphandlinger mot Gaza bli politisk uhåndterlige for den skjøre koalisjonen som styrer Israel nå. Men det er ikke alt. En storstilt fangeutveksling med Hamas, kan også bli et skudd for baugen for regjeringen Bennett.

Dette har fått egypterne til å slå alarm. De advarer om at den politiske nedsmeltingen mellom Israel og Gaza har skapt en situasjon som ligner den vi hadde før krigsutbruddet i mai. Faktisk er situasjonen verre, advarer de.

Israelske analytikere er kommet til samme konklusjon: Krigen banker på døra. Den kan når som helst trø over terskelen, melder de, og hvis det hele bryter løs på ny, kan det bli atskillig voldsommere enn sist.

Hva skjedde i mai? Vel, israelerne «nøyde» seg med bombe- og rakettangrep mot det de oppfattet som militære mål inne på Gazastripen, mens Hamas og andre militante grupper i Gaza skjøt raketter mot mer eller mindre vilkårlige mål i Israel. Våpenhvilen kom til etter at israelerne hadde tømt seg for mål de kunne ta ut fra luften. I så tilfelle kan en ny krigssituasjon innebære en israelsk bakkeinvasjon.

Den kan bli besvart med langtrekkende raketter som kan utgjøre en reell trussel mot Tel Aviv og Jerusalem. Slike angrep, sammen med terroranslag på israelsk jord, kan skape en situasjon som eskalerer fullstendig ut av kontroll. Og husk: Den kan ledsages av politisk sammenbrudd både på israelsk og palestinsk side.

Hvorfor, kan du spørre, det har jo vært så rolig i det siste.

Men det bobler under overflaten. Krigen lurer i skyggene.