Universiteta sitt sjølvstyre er ei viktig sak for vår nye minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø frå partiet Venstre. I dag er universiteta, som andre offentlege verksemder, underlagde såkalla ny offentleg styring («New Public Management»). Eit problem med denne er at små einskildreformer i sum utholar fagfolk sin autonomi. Det fører ofte til tap for samfunnet.

Til dømes vert universiteta premierte etter kor effektiv studentproduksjonen er. Fleire studentar ut, meir pengar inn. Samstundes er mellom anna Universitet i Stavanger (UiS) i stor grad eit profesjonsuniversitet. Effektiviseringslogikken gjer at øvingar i mindre grupper ikkje løner seg. I nokre yrkesfelt vert det hevda at det går ut over kvaliteten på kandidatane. Gulrot-systemet løner seg ikkje samfunnsøkonomisk.

Eit anna døme gjeld systemet for utveljing av læremateriell til studentane. Tilsynsorganet Nokut krev meir akademisert læringsstoff for somme studentgrupper. Men studentar som er nye i akademia, har ikkje dei same leseføresetnadane som etablerte forskarar. Pålegget fører lett til unødvendig slit og kav for samvitsfulle studentar. Dersom ein undervisar då sjølv skriv nye lærebøker studentane treng, går det i neste omgang ut over løyvingane. For lærebøker gir ikkje indikatorpoeng som løyser ut meir løyvingar. Å opptre samfunnsnyttig kan på denne måten indirekte straffe seg økonomisk.

Det er eit paradoks i styringssystemet vårt at styringa utanfrå aukar parallelt med at medarbeidarar får stadig betre føresetnader for å ta avgjersler sjølve.

Overstyring

Superstjerna innanfor global statsvitskap dei siste åra, Francis Fukuyama, nemner universiteta som eit særleg døme på risikoen for overstyring og for liten tillit til fagfolka i sin storslåtte analyse av politisk forfall.

Marknadslike mekanismar skal endre åtferd og gje meir effektivitet. «Blinde» måleindikatorar skal vise om fastsette mål vert oppnådde. Men i eit heilskapsperspektiv er det behov for å kunne sjå bak måleindikatorane, som i døma ovanfor. Dette gjeld ikkje berre universiteta, men også for andre store sektorar som til dømes skulesektoren. Det er eit paradoks i styringssystemet vårt at styringa utanfrå aukar parallelt med at medarbeidarar får stadig betre føresetnader for å ta avgjersler sjølve.

Han eller ho skal få lønsauke, somme stadar 50.000 kroner, medan kollegaene ikkje skal premierast.

«Belønnes som rotter»

Ei anna side ved dagens styringssystem handlar om å innføre meir konkurranse mellom institusjonar og medarbeidarar. Til dømes er det i utgangspunktet brei semje om verdien av å løfte opp gode undervisningsopplegg. Spørsmålet er korleis det skal gjerast. Ei stortingsmelding (2016-17: 16), som kom før Venstre vart del av regjeringa, rådde til å innføre rankingsystem som gjer at ein kan kåre vinnarar mellom dei som underviser. Han eller ho skal få lønsauke, somme stadar 50.000 kroner, medan kollegaene ikkje skal premierast.

Nokre av dei beste undervisarane i landet vart oppgitte. – Tankegangen er at vi som underviser på universitetet, er rotter som må belønnes med ostebiter, kommenterte Johannes Skaar (NTNU), ein av dei som vart kåra som best formidlar i landet (Morgenbladet, 20.1.2017). «Norges beste underviser», statsvitar Øivind Bratberg ved UiO, meinte det same (NRK 27.1.17).

Det er ei politisk styrt utvikling, og ho er uheldig. Her treng vi ei kursjustering.

To normsystem

Reaksjonane illustrerer at styringslogikken for å gjere oss meir effektive, kan gje ei auka framandgjering. På sikt er risikoen lågare fellesskapskjensle. I institusjonell teori er det eit sentralt poeng at korleis vi former ordningar og system, spelar inn for normer og kultur. Universiteta i dag er ei blanding av både det nye styringssystemet og etablerte samarbeidskulturar. I det første systemet er tenkemåten altså at fagfolk lyt målast nøye og rangerast. Konkurranse og individuell påskjøning skal fremje høgare prestasjonar. I samarbeidskulturane er derimot tillit, delegert skjøn og felles normer berebjelkane.

Problemet er at over tid trugar element i den nye styringslogikken med å fortrenge nokre av dei beste delane av samarbeidsskulturen. Det er ei politisk styrt utvikling, og ho er uheldig. Her treng vi ei kursjustering.

Det vi treng, Iselin Nybø, er fleire samfunnsbyggjarar. Marknadsteknokratar har vi nok av.

Venstre sin stolte arv

Den ruvande idéhistorikaren og sosiologen Rune Slagstad kallar perioden frå 1884 til 1940 i norsk historie for «Venstrestaten». Eit monument i denne politikken var folkedanningsprosjektet. Venstrelæraren var samfunnsbyggjaren. Venstrestaten sitt folkelege danningsprosjekt avløyste ein administrativ elite for å bli etterfølgd av det Slagstad kallar marknadsteknokratar.

I den nye regjeringsplattforma er det ein tanke at universiteta kanskje bør gjerast om til føretak. Det er ikkje nødvendigvis ein god måte å gjere universiteta meir sjølvstendige på. For det er føreseieleg at det då vert endå meir vekt på å skåre høgt på indikatorar som i neste omgang svekkjer fagleg autonomi. «Den demokratiske folkelighet er den norske gave til den moderne verden», skreiv Slagstad om Venstrestaten i «De nasjonale strateger» (1998). Men når utanfråstyring og blinde indikatorar skal prege åtferd, kan resultatet verte mindre demokrati og mindre folkeleg framferd.

Det vi treng, Iselin Nybø, er fleire samfunnsbyggjarar. Marknadsteknokratar har vi nok av.