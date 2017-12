En av de som tjener mest på den massive og hastig gjennomførte skattereformen som president Trump og de republikanske lovgiverne feiret i Det hvite hus onsdag, vil bli − bare vent − president Trump. Snakk om tilfeldighet!

Resten av Trumps velstående familie vil også tjene stort på den også, inkludert hans svigersønn og rådgiver i alt, Jared Kushner. Og det er, selvfølgelig, ingen tilfeldighet i det hele tatt. Sjansen for at presidenten ville råde over en revisjon av skattesystemet uten å fylle sine egne lommer, var null. Alle som trodde på Trumps påstand om at skattereformen ville «koste meg en formue», har ikke fulgt med.

Svært velstående

Det er ikke mulig å beregne nøyaktig hvor mye skatt presidenten vil spare, siden han − i motsetning til alle andre nylige presidenter − nekter å offentliggjøre selvangivelsen sin. Men det dreier seg helt sikkert om millioner av dollar, forutsatt at Trump er i nærheten av så rik som han hevder å være. Hans utvidede klan vil få plenty cash også − slik at Donald Jr. og Eric kan fyke avgårde til Afrika og drepe flere leoparder og vannbøfler; slik at Jared og Ivanka kan ta avgårde på skiferier når de trenger det for å kunne komme unna den siste skandalen i Det hvite hus; slik at presidenten selv kan spise så mang Big Macs, Filet-o-Fish og sjokolade-shaker kroppen hans kan tåle.

Trump hevder å være verdt 10 milliarder dollar; Forbes beregner formuen hans til 3 milliarder dollar, og noen analytikere mener at de rette tallet er lavere. Men uansett hvordan du ser på det, han er en velstående mann − og skattereformen, som bare venter på signaturen hans for å bli til lov, er designet for å gjøre de veldig rik enda rikere.

Det ville ha vært vanskelig å lage et mer skreddersydd opplegg for å berike Trump og hans familie.

Særordning for Trumps bransje

Som alle 1-prosentere (de 1 prosent rikeste; red.anm.), vil Trump dra nytte av senkning av satsen for toppskatten fra 39,6 til 37 prosent. Men dette er bare begynnelsen. Som det alltid er tilfelle med skattesystemet, djevelen ligger i detaljene.

Trump driver sine forretninger gjennom hundrevis av personlig eide selskaper. Disse blir beskattet med personskatt, ikke selskapsskatt. I Kongressen ønsket Representantenes hus å kutte skatten for personlige selskaper dramatisk over hele fjøla, mens Senatet innledningsvis nølte. I siste liten skrev imidlertid Senatet inn i den endelige versjonen et 20 prosent skattefradrag på inntekter fra personlige selskaper. Hvis en skattebetaler for eksempel har 100 millioner dollar i inntekt fra slike selskaper, vil han eller hun bare ble beskattet for 80 millioner dollar; resten ville være skattefritt.

I begynnelsen forsøkte senatorene å begrenset denne særordningen til selskaper med et stort antall ansatte eller høye lønnsutgifter − i motsetning til Trumps personlige selskaper, som hovedsakelig er papir-enheter. Men den endelige skatteloven gir fullt fradrag til alle, uavhengig av antall ansatte, til personselskaper som har mange avskrivbare eiendommer, for eksempel næringseiendom. Som tilfeldigvis er presidentens levebrød.

Det ville ha vært vanskelig å lage et mer skreddersydd opplegg for å berike Trump og hans familie. Hvis han han hadde ønsket å unngå selv noe som ligner på korrupsjon, kunne Trump unnlate å benytte seg av dette skattekuttet, eller han kunne gi en tilsvarende sum til Skattevesenet. Jeg tviler vel på at noe slikt vil skje.

Hvis dette hadde vært en film, ville lobbyister og lovgivere ha hamret ned denne siste bestemmelsen på et bakrom på Trump International Hotel.

Får beholde et viktig smutthull

Trump får også fortsette å bruke et mye misbrukt smutthull som kalles «like-kind exchange». Vanligvis, hvis du selger noe med fortjeneste, er overskuddet å betrakte som inntekt som skal beskattes. Kreative regnskapsførere og skatteadvokater har kommet opp med måter å strukturere salg på slik at de teknisk sett kvalifiserer som handler, noe som innebærer at det ikke blir skatt på inntektene. Denne øvelsen blir det nå slutt på for alle typer formue − unntatt for for eiendom i form av bygninger. Enda en tilfeldighet? Vel, jeg er ikke så sikker på det.

Dessuten vil de fleste næringer ble negativt påvirket av kutt i rentekostnader de kan trekke fra på skatten − unntatt eiendomsinvestorer og hotelloperatører, som eksplisitt er unntatt fra dette. Hvis dette hadde vært en film, ville lobbyister og lovgivere ha hamret ned denne siste bestemmelsen på et bakrom på Trump International Hotel.

På den annen side vil Trumps mulighet for fradrag i delstats- og kommuneskatt han betaler i New York bli drastisk redusert. Men dette er ingenting i forhold til den oppsiden, slik den ser ut til å bli.

Ja, hva ville vi ha sagt...

Bli med på et tankeeksperiment! Tenk deg at lovgiverne i et annet land − for eksempel Brasil, Mosambik eller Thailand − bestemte seg for å gjøre om på skattesystemet, uten offentlige høringer eller utredninger fra eksperter, og gjorde det på en måte som begunstiget de aller rikeste, med maksimal økonomisk gevinst for selskaper av den typen som ledes av statsoverhodet. Hva ville du ha sagt da?

Jeg er sikker på at du ville ha brukt ordet korrupsjon. Og det ville du ha gjort rett i.

(Eugene Robinson erstatter denne uken Fareed Zakaria, som har en ukes ferie. Robinson er kommentator og assisterende redaktør i The Washington Post. Han leder styret for Pulitzer-prisen, som han selv vant i 2009 for dekningen, i sin faste kommentarspalte, av daværende senator Barack Obamas første presidentvalgkamp. Red.anm.)