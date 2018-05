Hemp og orgasmer

Landsmøtet til MDG er litt utradisjonelt. Det begynner seint, varer til langt på natt, og det serveres kjøttfri fredagstaco og blomkål med grønnsaker og blomkålpure til jubileumsmiddag. Rett og slett en helg med mye grønnsaker, linser og bønner. Og nøtter, glutenfritt, vegetargele og laktosefritt. Takk og lov for litt bacon til frokost.

I fjor ble delegatene oppfordret til å gå med grønt, men bare av den riktige sorten. Altså den som brukes i logoen. Det hadde de droppet i år. Så da var det alle slags grønnfarger å se. Fifty shades of green.

Det er pause i debatten, og musikken som spilles er introen til barne-TV-programmet Thomas og vennene hans. Noen begynner å danse.

Hilde Øvrebekk Lewis

Grønn politikk

Det diskuteres grønn politikk. Mange faller utenfor arbeidslivet. Da er svaret at vi som jobber, må jobbe litt mindre og dele med oss. Slik kan alle få jobbe.

Folk vil ha mer fritid, og mindre lønn, ifølge MDG. Derfor trenger vi ikke lønnsvekst. Vi skal dele og reparere. Jeg tenker at noen ganger må jeg kjøpe nytt.

Og hvor ellers kan du høre innlegg på talerstolen om at svaret på nesten alt her i verden i framtiden vil være hemp, eller om at det er mulig for en kvinne å få 100 orgasmer i løpet av en økt?

Partiet stemmer over forslag til uttalelser om temaer som «Bechdel-merking av kinofilmer»: Filmer som har minimum to kvinnelige rollefigurer, som snakker sammen - om noe annet enn menn. Og om å gjenoppta gjeting og forby jakt på villdyr i enkelte områder. Og om at e-sport er en elitesport.

Og de vedtar forslag som ikke bare handler om å bevare naturen, men om å bygge den opp igjen.

Så var det denne ruspolitikken da. Flere tok til orde for bekymring for at partiet blir stemplet som hasj-partiet. Men flertallet gikk likevel inn for å utrede om også tyngre rusmidler skal selges i statlig regi. Regjeringens rusreform er visst for svak.

De vedtar også en resolusjon mot seksuell trakassering og netthets. De vedtar at de vil forby engangsartikler av plast. Og en plan for hvordan de skal løse oppgaven med å erstatte 150.000 oljejobber med andre jobber.

For i miljøpartiet er det vanlig å slutte et innlegg med «og dessuten mener jeg oljenæringen bør legges ned», uansett hva innlegget egentlig handler om. De er i tillegg store motstandere av petrokjemisk industri, som kjøper norsk olje for å lage plastikk.

Alkoholfritt

Grønn Ungdom har fått gjennomslag for alkoholfri middag som et #metoo-tiltak.

Men det skeive nettverket «De Grønne glitrende» stiller med glittersminke før middag og MGP-fest, til både menn og kvinner. Det får stemningen opp. Og han som tapte valget om å bli ny mannlig talsperson, stilte i lånt kjole på festen.

Og så ble det litt øl likevel på de grønne etter middag.

- Vi må være oss sjøl, ikke ligne på andre, sa Rasmus Hansson, som denne helgen gikk av som talsperson.

De grønne er definitivt partiet for alle som er seg sjøl. De er fra den grønne Oslo-lungen, der alle sykler, og de er fra distriktene. De kjører elbil og tog. Men til felles har de at de brenner for det de tror på.

MDG er en livsstil, det er ikke bare et parti. Det fant jeg ut denne helgen. De fomler litt for å finne ut hvem de skal være de neste 30 årene.

Men for de 200 delegatene som forlot Fornebu i dag, er framtiden grønn. Er den ikke grønn, er det visstnok ingen framtid.