Denne uken ble en rapport utarbeidet av en rekke internasjonale forskere publisert i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Den advarer mot det som kalles “hothouse earth”, på norsk drivhusklode. Det er en tilstand der all isen på kloden smelter, mengden drivhusgasser, som metan og CO₂, er svært høy og temperaturen i vannet stiger.

Nå ligger de globale gjennomsnittstemperaturene på rett over 1 grad over førindustriell tid, og stiger med 0,17 grader per tiår. Studien viser at selv om målene i Parisavtalen om å begrense oppvarmingen til 2 grader blir innfridd, er det fremdeles en risiko for at jorden havner i denne drivhustilstanden. Da vil den globale temperaturen vil stabilisere seg på rundt 4-5 grader høyere enn førindustriell tid og havnivået vil stige med mellom 10 og 60 meter. Det vil bli ubeboelig flere steder på jorden.

Kontroll

En av hovedforfatterne av rapporten, Will Steffen fra the Australian National University and Stockholm Resilience Centre, uttalte at menneskeskapte utslipp av CO₂ ikke bare er skadelige i seg selv. De kan også sette i gang andre prosesser som gjør at oppvarmingen går fortere. Dette handler blant annet om smelting av permafrost, som vil føre til frislipp av store mengder metan. Og om at store karbonlagre, som skog og snødekke, forsvinner.

Nå er det vi mennesker som har kontrollen. Men dersom vi når punktet der jordens egne mekanismene slår inn, vil ting begynne å akselerere av seg selv, mener forskerne.

De sier at drastiske kutt i CO₂-utslipp er nødvendig. Vi må også ta vare på og lage nye naturlige karbonlagre og fange og lagre CO₂.

«En total reorientering av menneskelige verdier, egenkapital, oppførsel og teknologi er nødvendig. Vi må alle bli forvaltere av jorden,» skriver forskerne i rapporten.

«Verden er i brann»

Noen vil nok synes at dette høres ganske ekstremt ut. Det synes også forskerne, som selv uttalte til BBC at de håper de ikke har rett. Men studien føyer seg inn i rekken av forskning som dokumenterer at noe uvanlig er i ferd med å skje med klimaet på jorden.

Både i Norge og andre europeiske land har den ekstreme hetebølgen ført til en debatt om klimaendringer.

I Storbritannia slo den største tabloidavisen The Sun fast på forsiden at “THE WORLD’S ON FIRE” (verden er i brann) i slutten av juli. De siterte Len Shaffrey, klimaprofessor ved Reading University, på at globale temperaturer øker på grunn av klimaendringer. Kommentatorer i landet mente at dette oppslaget, i en avis som tidligere har ment at klimaendringer bare er alarmistisk tull, var et vendepunkt som kan føre til endringer.

Sinne

Men samtidig er det noen som blir sinte når de leser rapporter som dette.

Det er de som tviholder på at det flere og flere forskere observerer og som vitenskapelige målinger viser, likevel ikke stemmer. De som er villige til å ta sjansen på at de har rett og at vi bare kan lene oss tilbake og gjøre alt som før.

Fortsette å spy ut CO₂, fortsette å tro at global oppvarming bare betyr bedre somrer i Norge, og fortsette å gi blaffen i bønder som opplever at både ekstrem tørke og ekstrem nedbør gjør det vanskelig å både dyrke mat og fore dyr.

Tina Bru, klimapolitisk talsperson i Høyre, fikk oppleve dette sinnet mot seg etter at hun på partiets Facebook-side blant annet uttalte at “sommeren kan leses inn i den større trenden med mer ekstremvær» og at «folk er bekymret over at været trolig skyldes de globale klimaendringene”.

Geir Aaslid, redaktør hos Klimarealistene, en gruppering av mennesker som ikke tror klimaendringene er menneskeskapte, skrev et innlegg i Dagsavisen der han mente Brus påstander var tvilsomme.

Bru svarte at hennes uttalelser er «basert på vitenskapelig kunnskap og dokumentasjon fra anerkjente fagmiljøer».

Fornektelse

Sosiolog og forfatter Keith Kahn-Harris kaller det fornektelse (denialism). Han mener det handler om at for noen er det viktig å finne “bevis” på at menneskeskapte klimaendringer ikke eksisterer. Fordi dersom de gjør det, må vi gjøre noe med det. Altså endre måten vi lever på, skriver han i et utdrag fra boken “Denial: The Unspeakable Truth”.

Ønsket er, ifølge Kahn-Harris, å erstatte den gjeldende forskningen med ny forskning. Problemet, mener han, er at denne «forskningen» representerer en perversjon av vitenskapelige metoder, og at den vitenskapen de produserer hviler på dårlige og feilaktige antagelser.

“Det er vanskelig å vite om fornektere av menneskeskapte klimaendringer i hemmelighet lengter etter kaoset og smerten global oppvarming vil føre til, om de er likegyldige til det, eller om de er overveldet av en trang til å bevare ting som de er,” skriver Kahn-Harris.

Kildekritikk

Det er lett på Internett i dag å finne “fakta” som understøtter dine egne meninger. Det er her kildekritikk kommer inn. Tina Brus svar til klimarealistene viser hvor viktig det er å ha en faktabasert debatt. For her handler det faktisk ikke om følelser. Det vi vet er at klimaendringer gjør at det blir mer vanlig med ekstremvær, av alle typer.

Kanskje det ikke blir så ekstremt som forskerne i rapporten frykter. Men kanskje det blir det. Og da har vi vel et ansvar overfor fremtidige generasjoner å prøve å etterlate oss en klode som de også kan leve på.

Jeg har skrevet det før: Hvorfor er det ille å sette inn tiltak som gjør at jorden blir et bedre sted å leve, at storbyer ikke er fulle av forurensning som gjør folk syke, og å ta vare på naturen? Hvorfor skal vi ikke finne nye typer arbeidsplasser mens vi kan?