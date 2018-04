Torsdag kveld vendte tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva tilbake til sitt politiske arnested, Metallarbeiderforbundet i São Bernardo do Campo i São Paulo, hvor han i en årrekke arbeidet som metalldreier. Han søkte en trygg havn etter at dommer Sergio Moro, noe overraskende, hadde gitt Lula frist til fredag kl. 17 lokal tid med å melde seg for politiet i Curitiba. Det var i São Bernardo Lula ble landskjent og berømt for sine flammende appeller under de store lønnskampene i 1979–80 som resulterte i et kort fengselsopphold. Og det var i São Bernardo han var med på å danne det venstreorienterte arbeiderpartiet, PT, i februar 1980.

Lula radikaliserer budskapet

André Penner, AP/NTB Scanpix

Det var en sint, aggressiv og bitter Lula som lørdag ettermiddag entret lastebilen med lydanlegget utenfor hovedporten til Metallarbeiderforbundet. Han tok mikrofonen, så ut over det bølgende havet av sympatisører, de fleste ikledd røde trøyer, med partiets PT-stjerne festet på brystet. Lula var plutselig 39 år tilbake i tid, da han på samme sted og på samme vis holdt sine appeller som det den dag i dag går gjetord om.

Men på lørdag var det en annen Lula. En bitter og gammel mann som manet til kamp mot det brasilianske demokratiets grunnpilarer, som den frie presse, det juridiske system og landets statsadvokater. I 50 minutter hamret han løs, og gjorde det klart at han, Lula, ikke var redd for å bli fengslet. Men at han skulle utfordre det bestående, spesielt dommer Sergio Moro, som dømte ham til fengsel:

– Jeg er dømt uten beviser. Jeg er ikke en vanlig kriminell, men en politisk fange. Jeg kommer aldri til å tilgi dommer Moro, avsluttet han, la fra seg mikrofonen, og dro til Curitiba og sitt nye oppholdssted, en 15 kvadratmeter stor, spesialinnredet celle.

PTs dristig plan

PT har ingen plan B. Det betyr at partiet, som styrte landet fra 2003 til 2016, ikke har alternative kandidater til Lula, som leder klart på alle meningsmålinger. Alltid rundt 35 prosent oppslutning. PT kjemper nå for å overleve, og en av Lulas store tabber er at han aldri har akseptert en yngre kronprins. Han har regjert egenrådig.

PT satser nå alt på ett kort: At Lula kan drive valgkamp fra cellen, sende ut videoklipp, muligens delta på folkemøter i Curitiba. Det sier loven ikke noe om. Da blir det opp til dommeren å avgjøre om Lula får «fri» til å drive noe valgkamp. Men loven er klar på et viktig punkt: Lula kan ikke stille til valg i oktober. En som er dømt i første instans og hvor appelldomstolen opprettholder dommen, som i Lulas tilfelle, er ikke valgbar på åtte år. Men siden dette er Brasil, må det alltid tas et lite forbehold. Hvis Lula skulle få flest stemmer, hva så? Vil Høyesterett bøye av, som de har gjort i flere viktige saker, og gi Lula seieren? Det er hva sentrale PT-ledere håper og sier, uten at de vil bli siterte. Et farefullt prosjekt, som kan ende med et stort mageplask for partiet PT.

Høyresiden styrket

Hvem kan overta Lulas 35 prosent , eller titalls millioner stemmer, hvis Lula etter all formodning ikke stiller? Ifølge historikeren Boris Fausto kan noen av stemmene gå til andre PT-kandidater, noen til kommunistpartiet og til Ciro Gomes i partiet PDT:

– Ciro er en gammel ringrev som kjenner gamet. Han har i alle år vært alliert med Lula, selv om forholdet har surnet noe de siste årene. Ciro appellerer til sentrum−venstre, men totalt sette er venstresiden svekket, etter de mange korrupsjonsskandalene, sier Boris Fausto til avisen Globo, og legger til:

− Mange stemmer kan, dessverre, også gå til den ekstreme høyresiden, ledet av Jair Bolsonaro. Han er inkompetent og oppfører seg som en fascist. Men hvis Lula ikke stiller til valg, kan Bolsonaro få problemer. For han ser seg som en anti-Lula kandidat, og at valget i høst blir en kamp mellom høyre og venstresiden, sier Boris Fausto.

Privat

Lulas skjebne

Lula falt for egen grådighet. Fra kjeledressen i São Bernardo til den skreddersydde dressen i Brasilia. Vennskap med landets økonomiske elite, penger under bordet, og noe over, men mest under. På et tidspunkt i karrieren kunne han trå vannet, og alt han rørte ble til gull og grønne skoger. Eller som USAs president Barack Obama karaktiserte Lula i 2009: «This is my man.»

Slik føltes det, og da er det lett å tro at loven er til for alle andre. Lula blir den første ekspresident som dømmes og fengsles for en vanlig forbrytelse, som korrupsjon og hvitvasking. Men marerittet er ikke over. Om noen måneder kommer en ny sak opp, som kan gi Lula enda flere år. Trøsten må være at alder, helse og omdømme gjør at han om litt får sone dommen i sin egen leilighet i São Paulo.