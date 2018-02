«Jeg ble skremt. Det var ustanselig en forferdelig språkbruk. Det er ikke bra i en spillergruppe som har tapt og tapt og som nå skal prestere,» seier vikingtrenar Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Så kalla han og resten av trenarteamet inn dei seks eldste spelarane på laget og ga dei ansvaret for å endra kulturen.

Ventilen

I eit dårleg lag, som alle har sett at Viking har vore, kan ein forstå at spelarane treng å brøla.

For banning og brøling er først og fremst til for at den som brølar og bannar skal kjenna seg betre. Få ut frustrasjon. Eller markera seg sjølv, som litt betre, litt høgare og mørkare, og med litt meir autoritet enn den som blir brølt til.

Bremsa

Den som blir brølt til, derimot, blir sjeldan betre av det. Høgst sannsynleg blir han litt forsiktigare i neste situasjon, litt meir usikker, litt meir oppteken av ikkje å gjera feil, enn av å bli så god som det går an å bli.

Og nei, at ein får kjefta på folk i tide og utide, nærmast ustanseleg, når alle høyrer det, og uansett kven du sjølv er, har ingenting med å læra folk opp i å tola ein trøkk, ta ein for laget, gi alt, ikkje feiga ut.

Skal du få det beste ut av folk, er det få ting som verkar betre enn å stilla krav og gi dei tillit. Samtidig. Viss tilliten bare er der så lenge du ikkje gjer feil, blir det ikkje rare greiene.

Mot og sjølvtillit

Viking har tapt så det syng. Nå skal dei reisa seg, leggja stein på stein, byggja opp eit lag med mange unge spelarar. At det ikkje verkar særleg oppbyggjande å bli opp- og nedkjefta av kven som helst så alle høyrer det kvar gong du gjer ein feil, er nokså innlysande.

Skal du spela på Viking denne sesongen, trengst mot og sjølvtillit, i tillegg til alle mulige fotballfaglege kvalitetar. Ein av dei kvalitetane er å forstå fullt ut at dette er ein lagidrett. Mot og sjølvtillit bygd på uhemma brøling riv til slutt ned laget.

Lov å gjera feil

Det prøver ein å læra ungane alt i barnefotballen − ikkje kjeft når andre gjer feil, for det må vera lov å gjera feil. Elles blir ein ikkje betre.

Sjølvsagt gjer Bjarne Berntsen rett i å få slutt på den uhemma brølinga på andre. Sjølvsagt betyr ikkje det at ein ikkje skal stilla krav til spelarane, eller at ein ikkje kan tola at det av og til går ei kule varmt der ute. For alle må få gjera feil av og til. Også brølarane.