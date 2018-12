En statsministers ni liv

Theresa May har vært gjennom mye motgang, og hun har stått i det i mer enn to år. Onsdag var hun igjen i hardt vær, når det ble fremmet et mistillitsforslag mot henne fra medlemmer av sitt eget parti.

Igjen klarte hun å overleve stormen, da 200 parlamentsmedlemmer fra det konservative partiet stemte for å la May fortsette som partileder og statsminister. 117 stemte mot. Hun trengte minst 159 stemmer for å forbli leder av partiet.

Britisk politikk er, for i si det mildt, svært turbulent. Det har det vært i mer enn to år, siden et knapt flertall av folket stemte for en skilsmisse fra EU i 2016.

Etter to år med krangling om både hva brexit egentlig er, om en eventuell avtale og om brexit skulle være såkalt hard eller myk, ble May plutselig tidligere denne måneden enig med EU om en avtale.

Kritikk

Men kritikk mot denne avtalen har kommet fra alle hold, fra hennes egne og fra opposisjonen. Denne avtalen skulle egentlig stemmes over i det britiske parlamentet på tirsdag. Men så ombestemte May seg da hun så at det gikk mot et nei til hennes avtale. Hun utsatte avstemningen på ubestemt tid.

Etter planen skal Storbritannia forlate EU 29. mars neste år. Mays avtale skal etter planen sikre at landet ikke står helt uten en avtale når skilsmissen trer i kraft. Men det er spørsmålet om grensen mellom Irland og Nord-Irland som er det største problemet for mange.

May bestemte seg derfor for å reise til Europa for å prøve å snakke med sine allierte der om en litt annerledes avtale for denne grensen. På tirsdag var hun på besøk hos Nederlands statsminister Mark Rutte. Så gikk turen til Berlin og forbundskansler Angela Merkel. Tirsdag kveld reiste hun til Brussel.

Hump i veien

Onsdag ble en liten hump i veien, men på torsdag skal hun møte ledelsen i EU. EU-president Jean-Claude Juncker har uttalt at det er uaktuelt med en reforhandling av skilsmisseavtalen, men at det er mulig å gjøre den klarere.

På torsdag skal May møte ledelsen i EU. Kritikken fra opposisjonen er at hun ikke har evner til å forhandle en god nok avtale. Labour har også i sitt program at de ønsker å forlate EU, men at det skal skje på en annen måte.

Det er et slag i trynet for May å få så mange stemmer mot seg fra eget parti. Det innrømmet hun også i talen sin etter at resultatet ble klart. Hun sa at det var bra hun fikk fortsette, men at hun tar med seg at det er såpass mange av henne egne kolleger som stemte mot henne.

Splittelsen i det konservative partiet har også blitt enda mer synlig gjennom denne avstemningen.

Ni liv

Statsminister Theresa May har vist at hun virkelig har ni liv. Men det spørs om det holder helt inn. For det store hinderet i veien er fremdeles avstemningen i parlamentets underhus, som May utsatte tidligere denne uken.

Faren er fremdeles at landet risikerer å stå på bar bakke, helt uten avtale neste år. Det vil ikke bare påvirke Storbritannia, det vil ha følger for både andre EU-land og Norge.

Theresa May har, til tross for enda en midlertidig overlevelse, fremdeles mye å jobbe for. Tiden vil vise om hun har mer enn ni liv.