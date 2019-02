Det har vært mer enn spesielt å følge med på de siste måneders nyheter. Vi har fått ny regjering.

Med litt samme følelse som at jeg som medlem av Human-Etisk Forbund er for kvinnelige prester, heiet jeg på Knut Arild Hareide. Det er jo litt morsomt at hele Norge satt spent og fulgte med på KrFs landsmøte i november, som nesten var like spennende som både Farmen og Paradise Hotel; hvem skal ut liksom.

KrF og regjeringen

Men sant og si så var KrFs vei mot regjeringsmakt ikke bare spennende, men egentlig ganske trist. Backstabbing kaller ungdommen det som skjedde på fylkesårsmøtet til KrF i Rogaland, og det ligner mer på Paradise Hotel enn det som strengt tatt sømmer seg. Og Olaug Bollestad smiler like sorgtungt hele veien inn til regjeringsmakt og får velge hvem hun skal tilbringe natten med. Det er så man knapt kan tro det.

Men det begynte lenge før dette. Hareide hadde vist seg som en mann allerede da han sto opp mot justisminister Listhaug etter hennes famøse Facebook-oppdatering som insinuerte at Ap støttet terrorister. Og det er nå det begynner å bli lett ubegripelig. At det går an for Kjell Ingolf Ropstad først å svike partiet sitt for å få gjennomslag for sine viktige saker som barnefattigdom, økt barnetrygd og å løfte familien (hva nå det betyr?), for så å gå i en regjering som nylig hadde en justisminister som nå ønsker differensiert barnetrygd, slik at somaliere og andre innvandrere skal få færre barn, er tja... selvmotsigende?

Det er vanskelig å forstå at Bollestad, lett belærende med denne litt skuffede tonen som mødre ofte bruker til umulige tenåringer, snakker til oss om familiers valgfrihet og om sorteringssamfunnet, samtidig som KrF går inn i et samarbeid med folk som så tydelig sorterer noen borgere framfor andre. For selv om denne uttalelsen ble fordømt av Siv Jensen, så står den i en kontekst i et parti som har hatt en statsråd, som en kort periode også var fungerende justisminister, som er voldsdømt for å ha slått ned en asylsøker, og som finner det så morsomt at flyktninger drukner i Middelhavet at han kler seg ut på Frp’s landsmøte. Eller vi kan nevne Frp-medlemmer som synes bare «kronisk norske» kan sitte i 17. mai-komiteen, eller folkevalgte som på Facebook-siden sin skriver: «Hvis vi slipper innpå oss disse her, ser vi siste generasjon sitter rundt bordet her og er kvit.»

Men det begynner virkelig å bli sært når jeg leser at helseminister Bent Høie fra Høyre bruke sin homofile legning i argumentasjonen for å innskrenke abortloven. Det er liksom så mye som ikke stemmer her at jeg lurer på om de ser det selv. Bare sånn for å være helt tydelig: Bent Høie sammenligner sin egen situasjon som homofil, og slik han ordlegger seg selv, som del av en minoritet, med at kvinner som bærer et foster med fare for alvorlige sykdommer, kan få velge å ta abort. Med andre ord velger disse kvinnene å ta vekk minoriteter, de kunne like godt valgt vekk... En skremmende tanke.

Når det partiet som på folkemunne går under betegnelsen «homsepartiet», etterpå går inn i en regjering og får en barne- og familieminister som er medlem av et trossamfunn som driver med helbredelse av homofile, og som gjentatte ganger har uttalt seg negativt om homofilt samliv, om at homofile kan få adoptere barn og, Gud forby, om å la lesbiske få eggdonasjon, så er det så frekt at man kan bli målløs. Jeg mener at det på ingen måte er obligatorisk for hverken ministre eller andre å gå i Pride-parade, men det er på sin plass å minne om alle dem som har gått fremst i tog, stått på barrikader og mistet jobber i menigheten for at Bent Høie selvsagt og uten at noen letter på et øyelokk, kan stå rakrygget å snakke høyt om at han er homofil.

Venstre og regjeringen

Så når klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre forklarer at regjeringen går inn for felling av ulv innenfor ulvesonen, er det ikke lenger noen som reagerer. Venstre har allerede latt statsministeren holde møteplanen sin hemmelig, de som er for en åpen offentlighet. De har allerede latt Listhaug kreve sensur av en utstilling på 22. juli-senteret, de som ellers er nærmest grenseløse i sitt forsvar av ytringsfrihet. Partiet som ellers kjemper for dyrevern og miljøet, kan etter dette selvfølgelig fint bli med på å skyte en ulv eller tre.

At Venstre-leder Trine Skei Grande varsler omkamp om loven om bioteknologi og eggdonasjonen når disse sakene har vært noen av de viktigste kampsakene for KrF i det nye regjeringssamarbeidet, kunne kanskje vært morsomt. Men hvor ble kvinnekampen av? Hvor ble det av alt snakket om forskning, om kunnskap og om innovasjon?

En samarbeidsregjering med Høyre, Frp, KrF og Venstre der den nyslåtte landbruksminister Bollestad benytter første uke til å erklære sin støtte til pelsdyrnæringen, som regjeringen vil legge ned, burde altså ikke sjokkere. Jeg lurer på hvor mange prinsipper og valgløfter man kan la fare. Det blir snakket om å svelge kameler, men nå svelger de både ulv og mink også.

