Å jo da, det brant i kulturlivet ved forrige valg også

GJESTEKOMMENTAR: I Aftenbladet 1. juni kunne vi lese at politikere i Stavanger, på tvers av partier, nå ønsker å satse på kultur. Det er jo bra. Det er bare noe med premisset, med alt det de sier mellom linjene, som gjør at jeg tviler.

Dag Mossige (t.v.) og Stavanger Ap, som Kjell Erik Grøsfjeld og Stavanger Høyre, sier at de vil satse mer på kultur. Men vil de virkelig prioritere kultur?

Natasja Askelund Billedkunstner

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er noe med at Kjell Erik Grøsfjeld i Høyre, som vil se på hva de kan gjøre for å utvikle gatekunsten nå da Martyn Reed har gitt seg, som viser at han ikke forstår hva kunst egentlig er. For det virker omvendt: Det er ikke politikerne som skal se hva de kan gjøre for å utvikle gatekunsten, det klarte Nuart helt bra uten at politikerne trengte å se på noe som helst.

De var faktisk sykt flinke på akkurat det med gatekunst. De gjorde det strålende. Til og med jeg, som mener at det kan bli for mange små oransje menn og gigantiske veggmalerier, fikk med meg det. Nuart med Martyn Reed klarte å bygge opp en enorm interesse, kompetanse og engasjement for gatekunst i de årene han drev Nuart.

Det politikerne skal se på, er om vi vil ha gatekunst. Hvor mye penger de vil bruke på gatekunst. Hvor vi vil ha gatekunst. Hvorfor vi vil ha gatekunst. Men selve gatekunsten og utviklingen av den er det kunstnerne som holder på med.

Ikke som med utelivet

Det er noe med at Dag Mossige mener at det skal være mulig å leve av kunst i denne byen, som gjør at jeg tviler på hele satsingen. Fordi vi vet at Ap i forrige møte i utvalg for kultur og idrett (Ukis) stemte mot at kunstnerne skulle få atelierstøtte. Det er nettopp et av tiltakene kunstnerne igjen og igjen har vært tydelige på som aller viktigst, tilgang til atelierer de har råd til.

Aps representant Øyvind Jacobsen argumenterte fra sin kant kraftig mot Høyres forslag. Da blir liksom omsorgen for kunstnerne etter to heftige pandemi-år med lite inntekter og enda heftigere måneder med skyhøye strømpriser litt hul, all den tid alle utesteder i Stavanger får gratis leie av fortau for uteservering med samme argument: De har hatt to tøffe år, og trenger økonomisk drahjelp.

Kunstnerne derimot blir møtt med at det er opprettet stipender man kan søke på. For å få 100.000 i arbeidsstipend eller 50.000 kroner i diversestipend, må man greie ut om sine kunstneriske planer, bevise sin kompetanse og relevans samt utvikling – og, ikke minst, peke på hvor mye man kan bidra til byens kulturliv.

Til stipendene som ble utdelt nå 1. juni, var det 61 søkere til arbeidsstipendet på 100.000 kr – og 5 som fikk. Til diversestipend på 50.000 kr var det 82 søkere – og 27 som fikk. Ingen utesteder må først bevise hvor flinke de er til å blande drinker og hvor fremadrettede de ellers er for å få gratis leie.

Tabbe etter tabbe

Det er flott at politikere nå vil invitere kulturlivet til innspillsmøte, og de begynner selvsagt med å spørre kjendisene. De er – som vi har fått lese i avisen – noen av dem som har kommet lettest gjennom disse to årene.

Det går likevel an å håpe. De fleste politikere forstår det jo til slutt, for det er aldri lurt å legge seg ut med kulturlivet, slik det sittende flertallet startet sine fire år: Noe av det første de gjorde, var å kutte i kulturbudsjettet. Etter den ene tabben etter den andre er det positivt at de endelig har tenkt å spørre kulturlivet hva de mener.

Hele gjengen i Stavanger, fra Kjell Erik Grøsfeldt i Høyre til Dag Mossige i Ap, har forstått at om vi ikke er mange, så er det viktige stemmer å hente blant kunstnere, musikere, forfattere og frilansere, så nå vil de satse på kulturlivet. Dag Mossige vil ikke si det så sterkt at nå er det kulturens tur, men den er viktigere enn ved forrige valg, påstår han.

I 2019 var det underfinansierte skoler og underbemanning i eldreomsorgen som gjaldt. Nå skal kunstnerne gjøre Stavanger til en attraktiv by å bo i, sier Kjell Erik Grøsfjeld, og Charlotte Sørås (Ap) minner om at barna har hatt to år uten å få delta i kulturlivet.

Jo da, det er sant alt de sier i artikkelen, kultur er limet i samfunnet, den er viktig for den psykiske helsen, kulturlivet er en pådriver i arbeidet for integrering, demokratibygging, og samfunnsbygging, men det er ikke sånn det virker. Denne gangen håper jeg at politikerne virkelig, virkelig lytter til de kulturarbeiderne de inviterer.

Prioritering!

For det er ikke sånn at ingen har kommet med innspill før. Jeg og mange i kulturlivet har vært invitert til innspillsmøte om Stavanger Aps kulturpolitikk flere ganger, og jeg har hatt positive møter med politikere fra mange partier. Det var ikke før dagens flertall kom til makten at jeg opplever å bli sett som fiende av Arbeiderpartiet, og at Øyvind Jacobsen, som sitter i Ukis, skrev på Facebook at han «gir ’beng’ i» hva jeg mener.

Jeg håper ikke de «gir beng» i hva resten mener. For hvis politikerne lytter, vil de få det samme svaret fra alle, fra forfatterne til billedkunstnerne til danserne til musikerne, og svaret handler merkelig nok ikke mest om penger, men om prioritering. Det handler om at kunsten er viktig. Det handler om at det alltid brenner for kulturen. Det brant før valget i 2019 og det brenner nå.

Det er ikke sånn at man først finansierer skole, eldreomsorgen og helsevesenet, og så satser man på kultur. Det er omvendt. Det er kulturen som skaper både skolen og helsevesenet. Det er gjennom fortellingen, bildet, dansen, arkitekturen, musikken, språket vi har utviklet oss. Kultur er ikke bare limet, det er selve poenget, det er redningen vår.