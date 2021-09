Jo, det var et klimavalg

KOMMENTAR: Dette valget var et klimavalg, selv om de selverklærte klimapartiene ikke «vant» valget.

MDG-leder Une Bastholm, SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatt i Stortingets vandrehall.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Robinson-prosjektet på Eigerøy er et eksempel på at det grønne skiftet skjer.

Klimasaken ble i valgkampen den aller viktigste saken. Dette var mye på grunn av FNs klimapanels (IPCC) siste delrapport, som ble publisert på trappene av valgkampen.

Den viste at oppvarmingen av kloden vår ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år – selv om vi klarer å kutte drastisk i utslippene.

FNs generalsekretær António Guterres sa at FNs nye rapport om klimaendringene må bety slutten for kull, olje og gass. I den norske valgkampen førte dette til en ganske polarisert debatt, som for det meste handlet om å stenge ned oljeindustrien eller ikke.

Ultimatum

Mye av skylden for at debatten ble så polarisert, kan vi legge på MDG og deres ultimatum. Partiet spilte høyt, og partileder Une Bastholm sa at de verken ville delta i eller støtte en regjering hvis de ikke fikk gjennom kravet om å stanse all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel.

De tre partiene MDG, SV og Venstre har selv definert seg som klimapartier. De fikk en oppslutning nasjonalt på henholdsvis 3,9 prosent, 7,6 prosent og 4,6 prosent. I Rogaland fikk de støtte av henholdsvis 2,4 prosent, 5,1 prosent og 3,5 prosent av velgerne.

SV fikk lavere oppslutning enn forventningene var basert på etter meningsmålingene rett før valget. Venstre klarte å nå sperregrensen, men fikk ingen mandater fra Rogaland.

Men aller verst var resultatet for MDG, som ikke engang nådde sperregrensen. Partiet hadde drømt om å havne på vippen og kunne å tvinge en regjering til å godta deres krav om oljestans. I stedet fikk de bare inn tre representanter på Stortinget. Mest sannsynlig vi partiet ikke få mer innflytelse på den nye regjeringens klimapolitikk enn det har hatt på Erna Solbergs regjerings klimapolitikk.

Definisjonen på klimapolitikk

Dagbladet skrev torsdag at MDG har satt i gang en bred evaluering av hva som gikk galt. De vil hente innspill fra høyt og lavt i partiet: Fra grasrota til partiledelsen.

Men svaret er vel egentlig ganske enkelt. Et flertall av velgerne ville rett og slett ikke ha MDGs politikk og krav om å stenge ned oljenæringen så snart som mulig. Det betyr ikke at disse velgerne ikke er opptatt av klima.

For hvem er det som definerer hva som er god klimapolitikk? Er det de partiene som kaller seg selv for klimapartier?

Når MDGs Lan Marie Berg beskrev både Høyre-politiker Tina Bru og Arbeiderparti-politiker Espen Barth Eide som klimafornektere bare fordi de står for en annen politikk enn MDGs løsning på klimaproblemet, definerte hun sin løsning som den eneste rette.

Men sånn er det ikke. Det må være lov å mene at god klimapolitikk er både å kjøpe kvoter i utlandet og at Polen og Kina må ta flere kutt. Og det må være lov å mene at god klimapolitikk i Norge er å opprettholde oljeindustrien for å sørge for at vi får en omstilling til nye industrier som samtidig sørger for at vi også tar vare på økonomien og arbeidsplassene.

Robinson og Rosenberg

For det grønne skiftet skjer ute i næringslivet i dag, – og det med den politikken som føres i dag.

Ett lokalt eksempel er det EU-støttede prosjektet Robinson, som Aftenbladet/E24 skrev om i forrige uke. Målet er å dekarbonisere øyer, og Eigerøy er demonstrasjonsøy. Stavanger-verftet Rosenberg har også koblet seg på prosjektet med sitt konsept for fornybar energiproduksjon til havs – Flexifloat.

«Dette er tenkt som en del av framtidens aktivitet hos Rosenberg. Det meste vi trenger finner vi hos norske leverandører», sa Knut Høiland, forretningsutvikler i Rosenberg Worley.

IKM-gruppen, ABB og Øglænd System har også sagt de er villige til å prøve ut piloten på Eigerøy.

Både SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var på besøk hos Rosenberg under valgkampen. Så kanskje er dette noe av det de vil ta med seg videre inn i det som kan bli regjeringsforhandlinger.

Landsmøter og klima

Under landsmøtene i alle partiene i vår var klima og klimatiltak tema. Høyre hadde lange diskusjoner knyttet til skatteendringer for oljeindustrien, og Arbeiderpartiet kom fram til et kompromiss mellom fagbevegelsen og AUF.

Fremskrittspartiet la fram sin egen klimaplan, og Høyre-regjeringen har varslet en tredobling av CO₂-avgiften i sin klimaplan.

Ifølge Senterpartiet er «miljø- og klimaproblemene

vår tids største utfordring. Dette er en ramme rundt all politikk».

Ingen partier på Stortinget i dag mener at vi ikke skal gjøre noe med utslipp og sette inn klimatiltak. Det er bare det at forskjellige partier har ulike løsninger og ulik klimapolitikk.

Klimavalg

Når medier og de såkalte klimapartiene selv mener at stortingsvalget ikke var et klimavalg fordi de tre partiene som selv har definert seg som klimapartier, ikke fikk høyere oppslutning, mener jeg det er feil.

Det kan rett og slett handle om at velgerne trodde mer på Arbeiderpartiets, Høyres eller Fremskrittspartiets forslag til løsninger enn på MDGs forslag til løsninger.

Det kan hende at velgerne ser at mye av grunnlaget for nye industrier ligger i nettopp oljeindustrien, og at de derfor ikke stemte for partier som vil legge ned denne næringen ganske snart.

Klima har vært et viktig tema både i valgkampen, men også lenge før den. Klima og omstilling blir snakket om på en måte det ikke har blitt snakket om før. Både i politikken og i industrien.

Det er heller ikke en sak som kommer til å forsvinne bare fordi MDG, SV og Venstre ikke «vant» valget.

Derfor er det ingen tvil om at dette var et klimavalg.