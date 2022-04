Hvor VAR du da fotballgleden ble borte?

KOMMENTAR: I mange år har spørsmålet vært: Hvor var du da Norge slo Brasil i fotball-VM? Nå er spørsmålet: Hvor VAR du da den samme fotballgleden ble borte?

Kjetil Rekdal har scoret på straffe mot Brasil under fotball-VM i 1998. Norge vinner 2–1.

I korte glimt er den der fortsatt: gleden, frustrasjonen, jubelen, fortvilelsen og skuffelsen.

En fotballkamp kan romme alle følelser i hele verden. Likevel er noe borte – og aldri vil det komme tilbake.

Årsaken heter VAR.

VAR er en forkortelse for «Video Assistant Referee», det vil si videodømming. Men VAR er også et verb i preteritum. Det vil si fortid.

Nettopp derfor er VAR alt fotballen ikke ER.

Øyeblikkene blir borte

Alt var selvsagt ikke bedre før. Noen fordeler har VAR. Når dommeren gjør åpenbare feil, kan videodømming rette opp.

Problemet med VAR er ikke én bestemt situasjon eller ett bestemt øyeblikk. Problemet er alle øyeblikkene som blir borte. VAR dreper magien av å være fullstendig til stede i nuet.

For en fotballkamp har alltid handlet om øyeblikk. Som supporter lever du deg inn i kampen med hele registeret av følelser til disposisjon. Uansett hvilke andre gleder eller bekymringer du måtte ha i livet ditt – handler alt om her og nå.

Når dommeravgjørelsene ikke lenger tas der og da på banen, rammes også de spontane utbruddene både på tribunen og foran tv-skjermen.

Å se en fotballkamp i reprise vil aldri gi den samme følelsen. En thriller blir ikke like spennende hvis den skal spilles av i sakte kino for å se hva som faktisk skjedde i alle mulige situasjoner.

Vikings Zlatko Tripic diskuterer med Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen etter kampen Viking vant 2–0 søndag. Ville VAR ha sett på Glimt-kaptein Ulrik Saltnes’ kne i ryggen på Vikings Kevin Kabran der og da, slik at påtalenemnda ikke hadde måttet melde saken til disiplinærutvalget i Fotballforbundet etter kampen?»

Fotball er ikke matte

Egentlig er VAR et forsøk på å gjøre idretten mer «matematisk» rettferdig. VAR prøver rett og slett å fjerne den menneskelige faktoren som alltid har vært en del av spillet.

Hvis fotball bare var matematikk, vil laget med de beste spillerne og mest penger alltid vinne. Men fotball er ikke ren matte. På banen kan et lag dominere totalt – og likevel tape.

Statistikken viser trolig at det skjer sjeldnere og sjeldnere. Men muligheten er der, og det gjør fotball til verdens mest populære idrett.

I fotball kan David faktisk slå Goliat, og fotballens suksess er helt avhengig av at det skjer. Iallfall for noen av oss. Likevel prøver man stadig å gjøre fotballen mer matematisk rettferdig.

Sjakk er «matematisk» rettferdig. På toppnivå ender de fleste kampene med remis, og så vinner Magnus Carlsen til slutt.

I hurtigsjakk og lynsjakk er det litt vanskeligere å spå – derfor synes mange at de variantene er mer spennende. Hvem som vinner går mer på intuisjon og øyeblikket der og da.

Slik er det også i fotball. Hele spillet handler om situasjoner, følelser og øyeblikk.

Hvor var du for eksempel da Kjetil Rekdal scoret på straffe mot Brasil i VM i 1998? Da bare en våken dommer så at trøya til Tore André Flo sto som et seil ut fra kroppen.

Jeg husker nøyaktig hvor jeg var den dagen og hvor jeg så kampen.

At dommeren faktisk blåste straffe til Norge – mot Brasil – var nesten utenkelig i seg selv og førte til vill jubel i sofaen. Så ble gleden raskt erstattet av nervøsitet for om ballen vil gå i mål eller ikke – etterfulgt av ny eufori.

Opplevelsen ville ikke vært den samme med VAR, uansett om utfallet hadde blitt det samme. For du orker ikke lenger å juble for et straffespark – du venter til VAR har sjekket situasjonen.

Du tør ikke slippe gleden løs før VAR-rommet har tegnet noen streker på en datamaskin og sett situasjonen på ny fra ørten ulike vinkler.

Du slutter rett og slett å leve deg inn i kampen – her og nå. For kampen avgjøres ikke lenger på direkten – reprisen kan endre utfallet.

Sekundene tikker, minuttene går.

Og det går dager, og det går år.

Den som lever får sjå.

Økonomi og centimeter

Det verste med VAR er ikke tiden det tar i seg selv – men at øyeblikket blir borte fordi dommerne skal vurdere situasjonen på nytt.

Den spontane gleden over å score blir til en skjermstudie av centimeter.

Avgjørelsene som blir tatt på VAR-rommet, er heller ikke alltid mer korrekte enn de dommeren tar på banen. For fotball spilles ikke i sakte film. En takling ser fort verre ut en den egentlig er med en helt annen hastighet enn den naturlige på banen.

VAR kan nok dele ut noen røde kort, få med seg noen flere straffespark og avsløre spillere som prøver å filme. Spørsmålet er om gevinsten er stor nok.

For dommere og assistentdommere på toppnivå er blitt imponerende flinke til å vurdere om de skal blåse i fløyta eller vifte med offsideflagget.

Offisielt er argumentet for VAR at fotballen skal bli mer rettferdig, men mye handler om økonomi. Hele bakteppet for VAR er at så mye penger er involvert i internasjonal fotball at feil kan få store økonomiske konsekvenser.

Derfor var det gledelig å se at supportere over hele verden reagerte kraftig da 12 klubber fra England, Italia og Spania kunngjorde at de ville starte en egen superliga for tjene enda mer penger og blir enda rikere enn alle de andre. Heldigvis tok klubbene reaksjonene på alvor og trakk seg fra planene – den ene etter den andre.

Det tyder på at fotballen har en framtid – tross alt. For fotballen som spilles på toppnivå, har aldri vært bedre, og observasjon av prestasjoner er kanskje en like viktig glede ved å se fotball.

Problemet er hvis folk på tribunen slutter å vise glede, frustrasjon, jubel, fortvilelse og skuffelse og blir mer likegyldige til det som skjer på banen.

Da har fotballen et langt større problem enn om straffesparket var riktig idømt eller ikke.