Dugnaden som endte i mistillit

FRIPENN: Kjærligheten utholder alt og tåler alt, om vi skal tro Paulus. Men han ble aldri rammet av regjeringen Solbergs stadig mer ulogiske – noen ganger ulovlige – smitteverntiltak.

To mennesker som elsker hverandre, er viktig, «men det er det å ha kontroll som er gjeldende», sa Bent Høie om forbudet mot å slippe kjærester inn i landet. Foto: Fra Aftenbladets papiravis, tirsdag 25. mai 2021

Sven Egil Omdal Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Regjeringen tapper ikke bare oljefondet, for tiden tæres det også hardt på den store norske tillitskapitalen. Litt for mange får kjenne på kroppen at myndighetene ikke stoler på dem, og svarer med samme mynt.

Folk skjønner ikke reglene, og det er ikke så rart, ettersom de ofte er ubegripelige. Som når fullvaksinerte norske statsborgere blir tvunget på karantenehotell. Som når fotballspillere nedover i divisjonene kan drikke sammen, men ikke spille sammen. Eller når Norge som eneste land i Norden hindrer kjærester, besteforeldre og barnebarn å komme inn i landet. KrF er sikkert fornøyd med at det kreves vigselsattest for å være sammen med den du er glad i, men for mange andre har regjeringen gjort en vanskelig tid unødig mye verre, og sinnet vokser.

Den som ikke begrunner radikale inngrep i folks frihet, kan ikke samtidig be om tillit.

Ulovligheter og hemmelighold

La oss ta en liten oppsummering:

Vedtaket om å tilby vaksine til alle stortingsrepresentantene er et brudd på tilliten til at dette er en dugnad, ikke køen til en nattklubb med egen VIP-inngang. Argumentet om at det bare dreier seg om 500 doser, er like tungtveiende som dørvaktens påpekning av at en kjendis fra eller til ikke sprenger kapasiteten.

Karantenekravet til alle som overnatter på hytta i Sverige, er en sammenhengende mistillitserklæring til tusener som kan kjøre helt fram til en stuga som ofte ligger kloss i riksgrensen, og hvor mange er langt mindre utsatt for smitte enn de er hjemme i Norge.

Forbudet mot å overnatte er allerede kjent ulovlig i tingretten. Det vil ikke være noen juridisk bombe om lagmannsretten kommer til samme konklusjon.

Oslo tingrett slo fast at det ikke er mulig å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til hytteeiernes grunnleggende rettigheter, «fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til». Det samme gjelder vurderingen som, ifølge beredskapsminister Monica Mæland, plutselig gjorde det påkrevd å vaksinere både representanter og vararepresentanter like før Stortinget oppløses for sommeren. Den får vi heller ikke se.

Hundrevis, kanskje tusenvis, av EØS-borgere bosatt i Norge er blitt bortvist etter å ha vært en kort tur i hjemlandet, noen for å begrave en mor eller besøke en dødssyk. Med ett hadde statusen som bosatt fått nytt og svakere innhold. Regjeringen ble drevet til retrett av jurister som påpekte at bortvisningene var ulovlige, men sinnet og skadene på tillitsforholdet består. Torsdag ga overvåkingsorganet ESA formell beskjed om at det er åpnet sak mot Norge for overtredelse av EØS-avtalen.

Advokat Helge Morset leder koronautvalget i den norske avdelingen av den internasjonale juristkommisjonen. Han hevder at også ordningen med karantenehotell er et ulovlig inngrep. De som får bot for å unndra seg innesperring, bør nekte å vedta og kreve en rettslig holdbar begrunnelse, sier han. Mange har lyttet til ham og andre jurister som sier det samme, et nytt massesøksmål er underveis. I breddefotballen er det gryende tegn til sabotasje av retningslinjene.

I et tillitsforhold er det mulig å få aksept for mye, så lenge begrunnelsen er god og kjent. Den som ikke begrunner radikale inngrep i folks frihet, kan ikke samtidig be om tillit.

Les også Sven Egil Omdal: «Ka då, ittepå pandemien? Noe à la fellesprogrammet og samlingsregjeringen i 1945?»

Annerledeslandet

Så la oss endelig snakke om noe regjeringen helst ikke vil diskutere: Kjærligheten. Den mellom to voksne, eller mellom besteforeldre og barnebarn. For tiden er det med denne kjærligheten som med breddeidretten: Den har lidd lenge, og den tar skade av det.

Tusenvis av mennesker teller hver dag som er gått siden 29. januar, da grensen ble stengt for kjærester, besteforeldre og barn og stebarn over 18 år som ikke er norske statsborgere. Det er ikke snakk om karantenehotell, men ren utestengelse. Lenge hadde de et godt begrunnet håp om at atskillelsen skulle bli kortvarig, ettersom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet allerede 11. februar anbefalte at forbudet ble opphevet. Det var ikke noen smittefaglig grunn for utestengelsen.

Siden både Finland, Sverige og Danmark slipper inn etablerte kjærester, og viruset etter alt å dømme tas like alvorlig der, steg håpet mens ukene gikk. Alle som savnet en utestengt kjæreste så hvordan Bent Høie dro hjem til sin mann i helgene, tok på seg flanell­skjorten og hadde det fint. Men tilbake i Oslo sa han to mennesker som elsker hverandre er viktig, «men det er det å ha kontroll som er gjeldende».

Gruppen av utestengte kjærester og besteforeldre er imidlertid ikke større enn at FHI mener det er lett å ha kontroll med den. I sitt ferskeste råd til regjeringen skriver Helsedirektoratet likevel at en eventuell åpning «må til dels bli tillitsbasert, og det vil følgelig være en viss fare for omgåelse av regelverket». Noen kan komme til å lyve på seg en kjæreste, derfor må alle de ekte holdes ute.

Resultatet ble at mistilliten vant fram også i regjeringen; kjærestene må vente enda noen uker – om ikke lenger – på at Norge skal innvilge den rett til å være sammen som en lang rekke land i Europa allerede praktiserer.

Som Paulus nesten sa det: Regjeringen er bare en drønnende malm og en klingende bjelle så lenge den mangler kjærlighet.

Les også: «Se godt på de frihetene og rettighetene du nå gir fra deg i angst for pandemien. Du får dem neppe igjen.»