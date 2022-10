For eller imot Netanyahu? Det er spørsmålet israelske velgere må stille seg

KOMMENTAR: I Israel er sommeren endelig over. Høsten glir langsomt inn fra havet med tilfeldige tordenstormer. Det fjerde valget på 2 år minner om enda et sesongskifte, med få nye aktører, men med lynskarpe meninger.

En jogger i Tel Aviv kaster et blikk på plakatene som forkynner den viktigste saken ved valget 1. november: Benjamin Netanyahu.

Bjørn Hermann Ueland

Som i de tre siste valgene er Israel splittet mellom tidligere statsminister Benjamin Netanyahus støttespillere og motstandere.

Den israelske høyresiden står for en holdning der fred med palestinerne er umulig, og en tostatsløsning er uakseptabel. Venstresidens holdning er åpenhet for en tostatsløsning, men uten noen konkret plan. Begge gruppene lever godt med mangel på en synlig palestinsk forhandlingspartner.

Høyresiden er sammensatt av Netanyahus parti Likud, de ortodokse jødiske partiene og i det siste et nytt høyreekstremt parti. Alle disse støtter Netanyahu.

Ingen regel uten unntak. Det finnes også partier på høyresiden som ikke støtter Netanyahu: Nytt Håp som er sammensatt av tidligere Likud-politikere, og det mer sentrumsorienterte partiet Blåhvitt, som er partiet til forsvarsminister Benny Ganz.

Ekstremister finner sammen

Avigdor Liebermans parti Yisrael Beitenu (Israel, vårt hjem) er også et høyreparti som ikke vil være med i en Netanyahu-regjering. Det som har forandret seg fra de tre forrige valgene, er en fusjon av to små høyreekstreme partier til Forente sionistiske jøders parti. Blant deres hovedsaker finner vi nei til forhandlinger med palestinerne, og en underliggende fascistisk ideologi.

Tidlige meningsmålinger viste at Likud sammen med de ortodokse jødiske partiene ikke hadde nok oppslutning til å kunne danne regjering. Løsningen til Netanyahu ble å initiere en sammenslåing av de mest ekstreme jødiske småpartiene til ett parti.

De siste meningsmålingene viser at Netanyahu har lykkes, og kanskje til og med overgått sine egne forventninger. Forente sionistiske jøders parti har tredoblet oppslutningen, og er nå blitt det nest største partiet på høyresiden etter Likud.

Det nye partiet henter mange proteststemmer som tidligere har vandret mellom Likud og andre høyrepartier. Men suksessen har en pris.

Jo større Forente sionistiske jøders parti blir, jo større krav vil de stille for å være med i en høyreregjering. Til gjengjeld har de allerede lovet å endre lovene, slik at saken mot Netanyahu blir henlagt. Prisen Netanyahu må betale blir viktige regjeringsposter til det nye partiet.

Felleslisten splittet

På den andre siden er konkurransen stor. Yesh Atid (Fremtidspartiet), partiet til statsminister Yair Lapid, betrakter seg som et sentrumsparti, men tilhører i realiteten venstresiden i israelsk politikk. Dette er Israels nest største parti, etter Netanyahus Likud. Ifølge de siste meningsmålingene ligger Nytt Håp an til å bli tredje største parti. Yisrael Beitenu, Arbeiderpartiet og venstrefløypartiet Meretz er forventet til så vidt å komme over sperregrensen.

Forvirret? Vel, hold deg fast: Det som mest av alt kompliserer det politiske kartet, er de israelsk-arabiske partiene. Disse har vist sitt potensiale til å påvirke Israels politiske skjebne før.

For to år siden klarte de å mobilisere israelske arabere til å stemme for et felles israelsk-arabisk parti: Felleslisten. Dette resulterte i 13 prosent oppslutning. Felleslisten ble landets tredje største parti ved forrige valg.

Nå er det som var en fellesliste splittet i to partier, og begge får dermed mindre innflytelse. Den islamske delen av den tidligere felleslisten har støttet den nåværende regjeringen. Men til valget 1. november er splittelsen blant araberne blitt enda større. Meningsmålingene viser at to av de til sammen tre arabiske partiene ikke vil komme over sperregrensen. Det betyr at rundt 4 prosent av stemmene til venstresiden går tapt til fordel for Netanyahu.