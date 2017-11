Hvis Rogaland ikke lenger er Vestlandet, får vi kanskje ha Preikestolen i fred. Kanskje alle cruiseskipene legger turen utenom Stavanger. Det er jo tross alt Vestlandet turistene kommer for å se. Ikke rogalandet.

Men selvsagt er det ille. Og la oss være ærlige her. Problemet har et navn, og navnet er Bergen.

Regn, regn, regn

Sju lange, søkkvåte og miserable år av mitt liv tilbrakte jeg i Bergen. Det er sju år jeg aldri får tilbake. Da vi flyttet til Bergen, i august 1989, kjørte vi i en lånt varebil fra Stavanger med våre usle eiendeler, og det regnet kontinuerlig fra det øyeblikk vi krysset grensen mellom Rogaland og Hordaland. Da vi kom fram, regnet det. Og det fortsatte å regne fram til jul. Etter jul regnet det.

I mai 1990 kom Kongen for å åpne Festspillene, som er en av de mange, årlige fellesorgasmer i Bergen. Da var det sol. Da Kongen reiste hjem til Oslo, begynte det å regne igjen. Slik fortsatte det. I sju år var det sol tre-fire dager i mai. Resten av året regnet det. I regnet gikk bergenserne omkring og ropte til hverandre.

I Bergen regner det rett ned, ikke sidelengs som i Stavanger. De dystre fjellene rundt byen holder skyene fast og melker dem til siste vanndråpe.

Et brekende lynne

Det er klart at denne meteorologiske tristessen har påvirket bergenserne. Etterkommere som de er av tungt innavlede tyske handelsborgerslekter og halvville striler, er de i utgangspunktet et labilt folkeferd. Kombiner dette med været, og grobunnen er lagt for det koleriske, brekende bergenske lynnet som hele landet i dag må hanskes med.

Mer enn noe preges bergenseren av innful misunnelse, forkledd som urban arroganse. Bergenseren synes ikke synd på alle som ikke er fra Bergen, slik de påstår. De er misunnelige på alle som ikke er fra Bergen. Vasstrukne og fulle av faen ønsker de å trekke resten av oss med i elendigheten, der de står nederst i Laksebakken og kauker om sin egen fortreffelighet.