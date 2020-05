Tsjekkiske politikere truet av Russland

GJESTEKOMMENTAR: Midt under koronakrisen har tre profilerte, tsjekkiske politikere måttet gå i dekning etter et påstått drapsplott fra Russland.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Russland misliker sterkt at statuen av den sovjetiske generalen Ivan Konev, en helt fra 2. verdenskrig, ble fjernet i Praha 3. april. Foto: David W. Cerny, Reuters/NTB scanpix

Det lød som intrigen i en spionroman: Et tsjekkisk nyhetsmagasin rapporterte i slutten av april at tre tsjekkiske politikere levde i skjul med politibeskyttelse. Årsaken skulle være at en russisk diplomat hadde ankommet Praha tidligere samme måned med en koffert inneholdende giften ricin, som skulle brukes til å forgifte de aktuelle politikerne.

Opphetet stemning

Nyheten vakte – naturlig nok – allmenn oppstandelse, men også tvil. Reportasjen var bygd på ikke-navngitte etterretningskilder. Den har senere ikke blitt hverken bekreftet eller avkreftet fra tsjekkisk hold, hvor nå krangelen mellom politikere som er for eller mot Russland har utartet til et stadig heftigere munnhoggeri. Blant annet i en tv-debatt denne uken, som endte i at de ulike fraksjonene ropte til hverandre og måtte hindres i å gå fysisk løs på meningsmotstandere.

Ondrej Kolar (36), ordfører i Prahas 6. distrikt, er diplomatsønn og har også bodd i Norge. Foto: Wikimedia Commons

Russerne, på sin side, avviser det hele som tsjekkisk hysteri og rene fantasier.

Men er det noe i saken? Den ene av de rammede politikerne, Ondrej Kolar, har forklart i et intervju med BBC at han for øyeblikket er plassert på et hemmelig sted av politiet, som gir ham beskyttelse døgnet rundt.

Kolar, som er ordfører for en sentral bydel i hovedstaden Praha, forklarte i intervjuet at politiet vurderer truslene som alvorlige, og at han selv er redd. De andre to politikerne som er under politibeskyttelse, er ordføreren for hele Praha, samt ordføreren for en annen bydel. Også de har bekreftet situasjonen.

Utenriksministeren har bekreftet rapporten om at det faktisk kom en russisk diplomat til Praha på den aktuelle tiden. Det nøyaktige innholdet i truslene har ingen derimot villet uttale seg om.

Omstridte kommunistrelikvier

Det har lenge vært et anspent forhold mellom Tsjekkia og Russland. Mye av det handler om monumenter i Tsjekkia som stammer fra kommunisttiden. I fjor høst vedtok Kolars bydel å fjerne en statue av Ivan Konev, en sovjetisk general som russerne hevder var ansvarlig for frigjøringen av Praha etter nazistenes okkupasjon.

Denne historiefortolkningen er nå høyst omstridt i Tsjekkia. Konev var nemlig også ansvarlig for å ha slått hardt ned på både Tsjekkia og Ungarn da landene forsøkte å finne en mer selvstendig linje fra Moskva under kommunismen, noe som endte med sovjetisk invasjon.

I begynnelsen av april ble den omstridte statuen tatt ned, og den er nå planlagt overført til et museum. Dette til heftige russiske protester.

Russisk aktivitet i Tsjekkia

Tsjekkisk etterretning har kommet med stadig sterkere advarsler om angrep fra Russland mot det tsjekkiske demokratiet. Russerne bedriver en omfattende etterretning på tsjekkisk jord. Men den største faren anses å være at de søker direkte å påvirke tsjekkiske politikere. De driver også en massiv desinformasjonskampanje og anses å være ansvarlige for hackerangrep mot tsjekkiske institusjoner.

Sist nå i april ble en rekke tsjekkiske sykehus og flyplassen i Praha utsatt for omfattende dataangrep. Tsjekkerne mistenker at Russland står bak, blant annet på grunn av programvaren som er benyttet.

Russland har tidligere angrepet infrastrukturen i andre tidligere kommunistland på lignende vis, så antakelsen synes realistisk.

Koronakrisen gjør at verdens oppmerksomhet er vendt bort fra hvordan udemokratiske aktører kan utnytte situasjonen til å overkjøre sårbare demokratier.

Vil stille tsjekkere for russisk rett

Det kan ennå komme til å ta lang tid før vi får vite det nøyaktige trusselbildet fra Russland mot Tsjekkia. Det som er klart, er at russerne mener de har visse rettigheter på tsjekkisk jord, selv flere tiår etter at Sovjetunionen falt.

Russerne har truet med å ta ut rettslig tiltale mot de tsjekkiske politikerne for å ha ramponert et historisk minnesmerke. Og et russisk pressebyrå har gått ut og hevdet at det politikerne sannsynligvis er under beskyttelse for, er russisk kidnapping, ikke forgiftning. Hensikten skal være å få dem til Russland og stilt for retten.

Russiske nyhetsbyråer opererer sjelden uavhengig av Kreml, men brukes gjerne til å si det politikerne offisielt benekter. Denne dobbeltkommunikasjonen sørger for at ingen egentlig kan stilles til ansvar for uttalelsene. I Tsjekkia blir de oppfattet som trusler.

Demokrati etter koronaen

Tsjekkia er medlem av Nato og EU og et av de tidligere østblokklandene som har lyktes best med å bygge opp et fungerende demokrati etter revolusjonsbølgen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet.

Men den stadige kampen mellom politikere som vil orientere seg mot øst, og andre som ser de vestlige alliansene som viktige, gjør at Russlands tradisjonelle splitt-og-hersk-taktikk har god grobunn.

Den pågående koronakrisen gjør også at verdens oppmerksomhet er vendt bort fra hvordan udemokratiske aktører kan utnytte situasjonen til å overkjøre sårbare demokratier.

Det er viktig at vi ikke lar det skje. Når Europa gradvis begynner å åpnes igjen, må vi sørge for at det ikke skjer med at nye land har kommet under hælen på Putin og hans stadig voksende ambisjoner om vidtrekkende makt.