Medieåret kan bli både omskiftelig og turbulent

KOMMENTAR: Etter noen rolige år, skjedde det plutselig mye i det norske mediemarkedet i 2019. Amedia brukte året på å erobre store deler av Rogaland.

Lars Helle sjefredaktør

Konserndirektør i Schibsted, Siv Tveitnes, og sjefredaktør i økonominettstedet Gard Michalsen da de kunngjorde Schibsteds nye satsing på økonomijournalistikk i fjor.

Da mediekonsernet kjøpte Nordsjø Media like før jul i 2018, tok de samtidig grep om Sør-Rogaland og vestre Agder. Fra før hadde de Haugesunds Avis i nord. Med oppkjøpet skaffet de seg Sandnesposten, Jærbladet, Dalane Tidende og flekkefjordavisen Agder i sør. I øst har de Strandbuen og i vest ligger Solabladet og Bygdebladet for Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. Gjesdalbuen er også i amediafamilien.

Amedia oppsto etter at Edda media ble kjøpt opp av daværende A-pressen i 2012. I 2016 ble konsernet overtatt av Gjensidigestiftelsen, og har etter hvert vist en stor offensivitet i mediemarkedet. Nordsjø Media på Bryne var ett av de mindre lokalkonsernene som holdt ut lengst før de lokale eierne følte tiden var inne til å slippe inn andre.

Kjøpslyst

Etter dette oppkjøpet har Amedia fortsatt, blant annet gjennom kjøp av Sogn Avis og Nu-konsernet i Nord-Norge. I november i fjor kunngjorde de at de starter ny nettavis i Trondheim, Nidaros. Dette er ikke en liten satsing. De har hentet en rekke profilerte journalister fra egne og andres rekker og en dyktig redaktør i Arne Reginiussen, som fram til nylig var toppsjef i flere av konsernets aviser i Finnmark. Tidligere stortingsrepresentant og nestleder i SV, Snorre Valen, er ansatt som politisk redaktør.

På oppkjøpsraid: Amedias konsernsjef Are Stokstad. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dette kunne selvsagt ikke hovedkonkurrent, Adresseavisen, sitte rolig og se på. De lyste straks ut ti nye stillinger. En gammeldags aviskrig er under oppseiling.

Økonominyheter i vinden

Noe av det samme så vi da Stavanger Aftenblad, sammen med flere andre Schibsted-titler, i høst kunngjorde at de skal bygge opp en stor økonomisatsing rundt nettavisen E24. Få dager seinere lyste Dagens Næringsliv ut en rekke nye stillinger, til tross for at de like før hadde gjennomført en kraftig nedbemanning.

Omtrent samtidig lanserte Dagbladet sin nye økonomisatsing, Børsen.no, og hegnarkonsernet oppgraderte sine satsinger.

Den største norske mediebegivenheten i fjor var likevel at det trondheimsbaserte mediekonsernet Polaris gikk sammen med den mindre Agderposten-gruppen i Arendal og laget et helt nytt aviskonsern på Sørlandet. Schibsted solgte samtidig sine solide region- og lokalaviser Fædrelandsvennen, Lindesnes og Lister, slik at den nye enheten har kontroll på det meste mellom Arendal og Farsund.

Amedia har aviser i Tvedestrand, Risør, Lyngdal og Flekkefjord og følte seg definitivt snytt da attraktive Agderposten ikke bet på kjøpstilbudene fra dem. Mange tror at nettopp denne hendelsen utløste en enda større oppkjøpsaggressivitet fra Amedias side i andre landsdeler.

Omringet av Amedia

De to mediehusene i Stavanger, Stavanger Aftenblad (Schibsted) og Rogalands Avis (Mentor medier) er altså omringet av et ekspansjonslystent Amedia. Unntaket er lille, selvstendige Øyposten i Finnøy, som for sikkerhets skyld også startet Randaberg24 ved årsskiftet.

Randaberg24 er siste skudd på den rogalandske mediestammen. Fra venstre redaktør Per Thime, eier Stephan Dickinson og markedssjef Morten Andersen. Foto: Fredrik Refvem

Det er flere enn Nidaros som har fått ny politisk redaktør i det siste. Kjetil Alstadheim er hentet til Aftenposten for å ta over etter Trine Eilertsen, som er blitt sjefredaktør Nå venter vi på hvem som tar over for Alstadheim i Dagens Næringsliv. I Bergens Tidende ble Frøy Gudbrandsen ny sjefredaktør i november, mens rogalendingen Trond Olav Skrunes ble hentet inn fra VG for å bli nyhetsredaktør.

Samtidig har Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad etablert et konsern i konsernet ved å starte oppbyggingen av en egen kystenhet innad i Schibsted. Vår ambisjon er at vi med tettere samarbeid kan gjøre veien fram til digitalt bærekraftige mediehus kortere. Dette betyr at selskapene har ambisjon om å ha en levedyktig økonomi, som ikke er avhengig av hvordan det går med papiravisen. Det betyr ikke at det er planer om å lege ned papiravisene. Vi tror de er levedyktige i mange år ennå.

Krisen ikke over

Salg, oppkjøp, jobbskifter og nye samarbeidsformer har altså langt på vei fortrengt mediedebatten fra noen år tilbake. Den handlet ganske ensidig om medienes økonomiske situasjon. Samtidig er det ikke blitt sånn at medieøkonomien blomstrer. Selv om opplagene har sluttet å falle og inntektene stabiliserer seg, er gamle inntekter og driftsmodeller uoppnåelige. Størstedelen av annonsemarkedet har for godt forflyttet seg til store internasjonale giganter, og lojaliteten til abonnentene er løsere i kanten enn noensinne.

I tillegg er redaktørstyrte medier under stadig press fra andre aktører, som har andre motiver enn samfunnsoppdraget. Mengden uriktige og forvridde nyheter som formidles i sosiale medier og obskure nettsteder bare øker.

NRKs rolle

På toppen av den norske pyramiden sitter NRK, som i år har fått ny finansieringsmodell. Fortsatt må de i liten grad bekymre seg om inntektsgrunnlaget, samtidig som de i stor grad kopierer de øvrige medienes formater. De har fått tydeligere ansvar for å sikre det norske mediemangfoldet, og har gjort noen grep der, men med den andre hånden gjør de altså ting vanskeligere for oss andre.

Farten i dagens norske mediemangfold tyder uansett på et annet mangfold ved neste årsskifte enn det vi har nå. 2020 blir både omskiftelig og turbulent. Men farten har også ført til at det i disse dager trolig ansettes flere nye journalister i Norge enn på mange år. Det er iallfall bra for mangfoldet.

