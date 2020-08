Den nye «normalen»

KRONIKK: Nylig lanserte UNESCO – FN’s organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon – en global kampanje om normalitet og veien tilbake etter Covid-19 pandemien. Organisasjonen hevder at vi har godtatt det uakseptable altfor lenge. Tiden er inne for endring.

Jan Erik Karlsen, professor emeritus, UiS. Karlsen har hovedsakelig forsket på arbeidsliv, organisasjon og ledelse.

Pandemien har skapt et tidsskille. Nye vaner vil bli permanente, kontanter forsvinner og hjemmekontor kan bli den nye normalen , mener Jan Erik Karlsen. Foto: Jan Inge Haga

UNESCO ønsker en global idédugnad om verden i morgen ved å utveksle ideer og synspunkter i lokale, nasjonale og globale medier om det vi har observert i år.

UNESCO påpeker at;

•Luftforurensning skaper 8,8 millioner dødsfall årlig, men for første gang på tretti år ble fjelltoppene i Himalaya synlige.

•Et barn dør av lungebetennelse hvert 39. sekund, 43 år etter at vaksinen ble funnet, men koronaviruset førte til at forskere og teknologiselskap ga åpen tilgang til sine patenter.

•Ett av fem barn går ikke på skole, men mobiloperatører gir nå gratis nettilgang til utdanningsressurser i Afrika.

•I mars 2020 var det for første gang på 18 år ingen skoleskyting i USA

•Ni av ti tilfeller hvor journalister blir drept forblir uløste, men behovet for uavhengige media er økende siden krisen begynte.

•Global datadeling hjalp forskere å dekode korornavirusets arvemateriale på tre dager

•30 verdensarvsteder er ødelagt av kriger de siste 20 årene, men 11 land med fastlåste og langvarige konflikter har nå erklært våpenhvile.

Pandemien har gjort at viktige aktører ser nye og bedre løsninger. Nå er det en sjanse til å bygge en bedre normalsituasjon, sier UNESCO.

Se hva som skjer i Norge. I alle våre største aktivitetsarenaer; arbeid, skole, hjem og fritid skjer det endringer, her er noen få eksempler:

Korte og effektive dager

I arbeidslivet var det inntil nedstengningen 2,7 millioner ansatte. Ikke alle vil returnere til arbeidslivet, og mange får endrede arbeidsformer. Nå er hjemmekontor blitt vanlig for mange. For arbeidsgivere ga det en mulighet til å fortsette næringsvirksomheten nesten som før. For arbeidstakere er det blitt en ny form for selvledelse, ispedd en bedre balanse mellom hjemmeliv og jobb. Tilsynelatende har det gitt kortere, men muligens like effektive arbeidsdager siden arbeidsreisene har opphørt. Det gir også miljøgevinster i lokalmiljøet.

Telenor har nå fristilt sine ansatte fra å møte på arbeidsstedet, de kan selv velge hvor de utfører sine oppgaver. Digitale hjelpemidler frigjør, men partene må være enige om hvordan det nye arbeidsmiljøet skal utformes. Kanskje blir hjemmekontor den nye normalen?

I barnehager er det 280 000 barn, i grunnskolen 635 000 og i videregående 187 000 elever. Dessuten er det 300 000 studenter. Alle har fått erfare nye former for omsorg og læring. I barnehagene har man oppdaget at kortere åpningstider gir mer fornøyde barn, og antydet at dette bør bli den nye normalen.

Pengene forsvinner

I skoleverket har man sett at blandingen av hjemmeskole og deltidsnærvær i klasserom gir like gode læringsgevinster som den tradisjonelle ordningen. For universiteter og høgskoler har det gitt bratte læringskurver for studenter og lærere, både når det gjelder å tilegne seg kunnskap og eksamensformer. Det undervises på Zoom, veiledning gis på Teams og eksamen avlegges på Inspera. Kollegaene savner hverandre. Likevel vil tre av fem ansatte ved OsloMet fortsette å ha hjemmekontor også i en ny normalsituasjon, viser en undersøkelse.

Hybride læringsformer og aparte arbeidsmåter blir normalt. Kontantene forsvinner. Vi oppfordres til å bruke kort i alle betalingstransaksjoner, sedler og mynter er smittebærere. Penger fungerer som byttemiddel, regneenhet og til oppbevaring av verdier. I seg selv har penger ingen verdi. De baseres på folks tillit til at disse betalingsmidlene godtas og respekteres i alle tre bruksmåter. Vil tilliten til kontopenger være like god som til kontantpenger? Vil den nye normalen bli et kontantløst samfunn?

En ny tid for restaurantene

Pandemien gir sjokkvirkninger i hverdagslivet. Netthandelen øker og fritidsreisene stuper. Folk går tur og dypdykker i lokalmiljøet. Restauranter har utviklet nye løsninger. Skann en QR-kode på restaurantbordet og bestill mat og drikke digitalt, og bruk appen til å finne mer om hva spisestedet tilbyr. Dette gir en merbestilling for hver kunde, sier restaurantene. Amerikansk servering, hvor servitøren kommer med en ferdig dandert tallerken og oppskjenket drikke blir vanlig overalt. Matservering fra fat og transjering blir serverings-teknikker som fortrenges, kanskje til og med på bedre spisesteder? Servitøryrket svinner hen, kontaktløshet og Vipps-penger kan bli den nye normalen.

Den nye normalen har åpenbart mange utfordringer og må hente ny bestepraksis og tenkemåter fra hele verden. Dette må omsettes til politikk og kollektive mønstre som bryter med inngrodde uvaner og uheldige handlemåter. På sitt beste kan den nye normalen bli inngangen til et grønnere, åpnere og vennligere samfunn. Derfor er denne globale idédugnaden viktig og til beste for oss alle.

For våre politiske partier gis det nå en nådetid for å tenke nytt, både lokalt og nasjonalt. Manglene i den gamle normalen bør ikke gjenskapes. Den nye starter med utdanning, forskning, kultur og informasjon, sier UNESCO.

