USAs vaklende demokrati

GJESTEKOMMENTAR: Velgerne i USA har omtrent ingen tillit til Kongressen. Falske anklager ødelegger demokratiet, skriver statsviter Gunnar Grendstad.

Statsadvokatene i fem republikanske delstater dro til Washington to uker etter stormingen av Kongressen 6 januar 2020 for å forlange at Donald Trump skulle frikjennes i riksrettssaken. Steve Marshall til høyre i bildet.

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

Om du ikke fikk med deg den foruroligende utvekslingen mellom den demokratiske senatoren Sheldon Whitehouse og delstatsadvokaten (en kombinasjon av regjeringsadvokat og justisminister) i Alabama, republikaneren Steve Marshall, under Senatets godkjenning av den nye dommeren til USAs Høyesterett Ketanji Brown Jackson i mars, så var dette replikkene:

Whitehouse: «Er Joseph R. Biden fra Delaware den behørig valgte og lovlig fungerende presidenten i USA?»

Marshall: «Han er presidenten i dette landet.»

Whitehouse: «Er han den behørig valgte og lovlig fungerende presidenten i USA?»

Marshall: «Han er presidenten i landet vårt.»

Whitehouse: «Unngår du å svare på spørsmålet om ‘behørig valgte og lovlig fungerende’ med hensikt?»

Marshall: «Jeg svarer på spørsmålet: Han er presidenten i USA.»

Whitehouse: «Og du har ingen synspunkter på om han er ‘behørig valgt og lovlig fungerende president’?»

Marshall: «Jeg forteller deg at han er presidenten i USA.»

Whitehouse: «Ingen flere spørsmål.»

Det amerikanske demokratiet har for tiden to alvorlige utfordringer. Den ene er den lave tilliten befolkningen har til landets institusjoner. Den andre er at ledende republikanere holder fast ved at Joe Biden med juks og fanteri snøt Donald Trump for seieren i presidentvalget i 2020.

Halvering av tillit

I begynnelsen av juli leverte meningsmåleren Gallup en rapport som viste at folks tillit til amerikanske institusjoner var falt dramatisk. Av hele 16 institusjoner som ble undersøkt – fra forretningsliv, media og til politikk – var tilliten til elleve av institusjonene falt betydelig i løpet av det siste året.

Fallet i tillit var spesielt tydelig for USAs føderale høyesterett og for presidentembetet. I år hadde bare en av fire amerikanere meget stor eller ganske stor tillit til disse to institusjonene. Verst ute av alle er likevel Kongressen. Her falt folks tillit med fem poeng fra 12 prosent i fjor til 7 prosent i år. Slike tall betyr samtidig at 75 prosent av amerikanerne bare hadde litt eller veldig liten tillit Høyesterett og presidentembetet, og at hele 93 prosent hadde litt eller veldig liten tillit til Kongressen.

Parallellsamfunn

Undersøkelsen viste at alle grupper har mindre tillit, men også at det er et tydelig gap mellom republikanere og demokrater i tilliten til ulike institusjoner. Det er som om de to partiene lever i ulike virkeligheter.

Gallup har stilt spørsmål om tillit siden 1979. Den gjennomsnittlige tilliten til institusjonene i samfunnet har falt fra omkring 50 prosent i 1979 til omkring 25 prosent i dag.

Tallene er foruroligende og forteller om et samfunn der folk ikke lenger tror at institusjonene leverer på oppgavene sine eller at folk ikke kan stole på prosessene som leder fram til resultatene. For Kongressen vitner tallene om at den lovgivende forsamlingen ikke klarer å løse problemene i samfunnet. Men kanskje enda verre: At selve lovgivningsprosessen har gått i vranglås.

Gallup stilte ikke spørsmål om folks tillit til valgsystemet. Det er en viktig institusjon som oversetter borgernes stemmesedler til valgte representanter. Er det feil i valgsystemet, blir politikere hverken behørig valgte eller lovlig fungerende.

Rapporten er krystallklar

Tapte Donald Trump presidentvalget virkelig på grunn av juks og fanteri? Var det derfor Steve Marshall nektet å svare på de enkle spørsmålene fra Whitehouse?

I juli kom rapporten «Tapt, ikke stjålet» fra en gruppe konservative republikanere. De ønsket en gang for alle å undersøke påstandene fra Donald Trump og hans medsammensvorne om at presidentvalget var juks. Gjennom 64 rettssaker med i alt 187 anklagepunkter i seks delstater var påstandene at valgresultatet var ugyldig.

Dersom Trump har rett, skriver gruppen, må valgsystemet fikses. Dersom Trump tar feil, må påstandene tilbakevises fordi falske anklager ødelegger demokratiet og fører til at en betydelig andel av befolkningen mister troen på det politiske systemet.

Gruppen analyserte hver eneste av de 64 rettssakene. Deres krystallklare konklusjon er at Trump og hans junta fullstendig mislyktes i å dokumentere noe som helst substans i anklagene.

Gruppen er likevel bekymret over at en stor andel av befolkningen fortsatt mener valget var ugyldig, og de oppfordrer sine konservative meningsfeller inntrengende om å legge bort de falske påstandene og heller konsentrere seg om å finne løsninger for USAs problemer.

Embetsforsømmelse

Utvekslingen mellom Whitehouse og Marshall fant sted under godkjenningen av Brown Jackson. Marshall deltok for å vitne mot henne som ny dommer, men Whitehouse benyttet den direkte TV-sendingen til å presse Marshall på gyldigheten av presidentvalget.

Det er undergravende nok for et land at om lag 30 prosent av befolkningen ikke har tillit til valgresultatene. Og det kvalifiserer til embetsforsømmelse når den fremste juridiske tjenestemannen i en delstat ikke vil skille mellom løgn og fakta. Dessverre er han langt fra alene.

I høst stiller Marshall til valg for en ny periode som delstatsadvokat i Alabama. I en så republikansk delstat er han garantert å vinne.