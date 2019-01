Nyheten om at Mímir Kristjánsson (32) sier opp jobben som nyhetssjef i venstresidas dagsavis Klassekampen og vender nesa mot hjembyen Stavanger for å bli ordførerkandidat for Rødt slo ned om ikke som en bombe, så i det minste som en velplassert molotovcocktail tirsdag denne uka.

Som listetopp for Rødt, som i dag har en enslig svale i Stavangers bystyre i Sara Nustad Mauland, vil han være en garanti for mer synlighet. Kristjánsson er nemlig dreven i det gamet som handler om utspill, reaksjon og debatt. Han har vært en entusiastisk gjenganger i de mange debattforaene som er tilgjengelige for prateklassen i hovedstaden, den vante gjengen med mer eller mindre profesjonelle menere.

Et godt hode

Mímir Kristjánsson går for å være mer enn normalt oppegående. Han blir faktisk beskrevet som usedvanlig intelligent, med en voldsom kapasitet til å sette seg inn i de sakene han interesserer seg for. Han har også den egenskapen at han snakker godt med folk han står langt fra politisk. Blant annet pleier han jevnlig omgang, og drikker øl med, sentrale politikere i Fremskrittspartiet, ikke minst i supporterklubben Viking Oslo.

Når han tar med seg samboer og datter og flytter hjem, kommer han til et av de mest mørkeblå hjørnene av Norge. Høyre, dels med støtte fra sentrum og dels fra Frp, har kontrollen i alle kommunene på Nord-Jæren med unntak av Sandnes, hvor Aps ordførerverv henger på fortsatt samarbeid med Frp. I Stavanger har Høyre som de fleste vet har ordføreren i 24 år sammenhengende, representert ved Leif Johan Sevland og Christine Sagen Helgø.

Nok er nok?

Dette, vil noen hevde, gir en mulighet for venstresida. De kan argumentere med at nok er nok (selv om akkurat det slagordet er opptatt) og si at det er på tide med change we can believe in. De kan, som Kristjánsson allerede har sagt, gå til valg på at Stavanger er den byen i Norge (etter Oslo) hvor forskjellene øker mest.

Den økende økonomiske ulikheten i Stavanger er nemlig noe som også opptar de borgerlige partiene nå, ikke minst fordi de selv erkjenner at den skaper en svakhet som opposisjonen kan utnytte. En annen mulig svakhet, der Rødt har hatt svært god uttelling i Oslo, er å hamre løs på profitt i helsetjenester og barnehager og skoler. Det er helt utvilsomt at Kristjánsson vil bruke utestemme mot private skoletilbud, en debatt der han enkelt kan kaste seg på og forsterke argumentene som kommer fra Ap og SV.

Synlig og høylytt

Mímir Kristjánsson er nærmest en garanti for at Rødt i Stavanger blir mer synlig. Partiet vil garantert få plass i flere debatter, bli invitert til spalteplass og tv-tid og i det hele tatt oppleve en energiboost. Den eneste som sannsynligvis ville begeistret enda mer enn ham, var om den gamle partilederen i Rødt, oljeungen Aslak Sira Myhre, skulle gjort comeback på hjemmebane.

Men så var det dette med risikoen. Mímir Kristjánsson vil altså gjøre ytre venstre mer synlig. Han vil provosere og pirke der det gjør mest vondt. Han vil sannsynligvis også mobilisere passive Rødt-velgere og ytre venstre i SV. Han vil altså bli lagt merke til.

Revolusjonens røst

Men der ligger problemet. Hva om de borgerlige budsjettkameratene i oljehovedstaden for eksempel skulle komme til å lese programmet til Rødt? Der står det blant mye annet å lese at Rødt vil avvikle oljå. Jeg siterer:

"Norsk oljeindustri skal trappes ned gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer (...). Alle subsidier og særordninger for olje- og gassindustrien skal avvikles, inkludert ordningen som dekker 78 prosent av investeringene (...). Målet skal være at minst 90 prosent av utvinningen skal være stanset i 2030".

Kall meg en krakk, men dette er ikke et lett budskap å selge i oljebyen. Dessuten har Rødt allerede konkurranse fra MDG om å mene dette. Tro om landsmøtet i Rødt denne våren vil moderere dette standpunktet? Rødt vil også renasjonalisere og ta Statoil (som de fortsatt kaller selskapet, velsigne dem) av børsen, og ha folkeavstemning om å melde Norge ut av EØS-avtalen.

Søt når man er sint

Selv om den svært populære partileder Bjørnar Moxnes har gjort et stykke arbeid med å fornye programmet til Rødt, er det fortsatt nok å ta i der for dem som måtte ønske å skremme konservative siddiser. Mímir og hans parti vil avskaffe kapitalismen som har gjort så mange i vår region svært velstående og høytlønnede. Han vil skatte vinnerne mye hardere og har liten tålmodighet med klagesangene fra de superrike. Han snakker helt usjenert om klassekamp.

Så snart Kristjánsson blir oppfattet som en reell trussel, vil slikehanskene forsvinne hos de lokale makthaverne. Dette har mange fått erfare i Stavanger. Du er søt når du er sint, men tilpass deg eller bli utstøtt. Stavanger er en by der begeistringsplikten ligger som et klamt lokk over den offentlige samtalen.

Uansett, dette vil gi vind i seilene for Rødt, og ganske sikkert en fornyet optimisme for dem som håper på flertall i bystyret for et maktskifte. Rødt har gjort svære byks i hovedstaden, og fikk 6,3 prosent av stemmene ved siste valg i 2015, en dobling i forhold til 2013. I Rogaland er det desto mer å gå på. Her fikk Rødt bare 1,2 prosent i 2015.