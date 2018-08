Demonstrasjonen utenfor fylkeshuset på Våland tirsdag formiddag samlet rundt 250 mennesker. Det er lite sett i forhold til at Facebook-gruppa Nok er Nok i skrivende stund har 66.393 medlemmer. Men det er mye hvis man vurderer det opp mot engasjementet Fylkesutvalget vanligvis opplever rundt sine møter.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) ble møtt av buing og fyrop da hun fikk ordet fra balkongen utenfor møtesalen, og mange av de frammøtte snudde ryggen til henne mens hun holdt sin fire minutter lange tale.

Valgkamp

Den som fikk aller mest applaus, sitter ikke engang i fylkespolitikken. Det var Frode Myrhol fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, som sitter i Stavanger bystyre.

Demonstrasjonen fikk et visst preg av valgkampmøte for Folkeaksjonen, ikke minst fordi Myrhol gjentatte ganger pekte på at Fremskrittspartiet har stemt sammen med flertallet når Folkeaksjonen, SV og dels Arbeiderpartiet forgjeves har bedt om konsekvensutredninger for å finne ut hvordan bomsatsene og rushtidsavgiften vil slå ut, for eksempel for familier med dårlig økonomi og familier som har fått barnehageplass i en annen bydel.

Anders Minge

Frp skjærer tenner

Dette fikk de frammøtte Frp-politikerne med Pål Morten Borgli fra Sandnes og Leif Arne Moi Nilsen fra Stavanger i spissen, til å riste sint på hodene. Frp har kastet seg over den folkelige motstanden med stor entusiasme, og håper å kunne kapitalisere på denne ved valget i 2019. Da passer det dårlig at Myrhol minner om at Frp kunne ha fått fram informasjon om den sosiale skjevheten i bomringen på et mye tidligere tidspunkt.

Myrhol benyttet også en del av sin tid på talerstolen til å ta et oppgjør med raseriet mot mediene, og i særdeleshet Aftenbladet, som mange av aksjonistene har gitt uttrykk for.

Raseriet mot mediene

Han minnet om at mediene gjør en jobb med å få fram ulike syn i saken, og at medienes dekning av de politiske prosessene er helt nødvendig for at folk flest, som det heter, skal få informasjon om og innsikt i saker som angår deres hverdag.

Dette er det selvsagt lett for meg som kommentator i Aftenbladet å være enig i. Det er ikke enkelt for oss i mediene heller å henge med i svingene i en sak der engasjementet er så stort og nyhetsflommen er så sterk som i denne saken. Av og til gjør vi feil. Det kan dreie seg om vinkling av saker, det kan dreie seg om stemmer og synspunkter som ikke kommer fram.

Men jeg sliter med å forstå hvordan noen kan tro at de hadde vært bedre orientert om bomringen dersom den ikke hadde vært dekket bredt av de lokale mediene. Dessverre handler det nok mest om at noen av dem som er mest engasjert mot bompenger ikke ønsker å lese saker som kan nyansere bildet. Hvis du ønsker å dele verden inn i svart og hvitt, er det irriterende når noen påpeker at virkeligheten ofte er grå.

Få har «rene hender»

Uansett, det er interessant å se hvordan mange partier nå manøvrerer febrilsk for å dempe inntrykket av de vedtakene de faktisk har vært med på å fatte. Og det er dette som er Frode Myrhol og Folkeaksjonens store politiske fordel akkurat nå. De kan ikke klistres til noen kompromisser, slik Fremskrittspartiet kan. Dette er grunnen til at en profilert Frp-politiker som Moi Nilsen bruker mer tid på å polemisere mot Folkeaksjonen enn mot for eksempel Høyre, som er faste i troen på bomringen.

Er det rart at folk blir forvirret? Vedtaket står fast, bomringen lukker seg 1. oktober. Men det begynner å bli langt mellom politikerne som ønsker å argumentere hardt for de vedtakene de har vært med på å fatte.

Høyre i kulissene

Noen finnes, riktignok. Høyre står fast. Det samme gjør Senterpartiet og KrF. Men også i disse partiene finnes det dem som begynner å kikke med bekymring på det store engasjementet som denne saken har avdekket. Særlig i Arbeiderpartiet, som må forholde seg til den uvanlige alliansen med Frp i Sandnes og som nok i større grad enn Høyre må vise lydhørhet for argumentene om den sosiale skjevheten i bompengene.

I Høyre er stemningen derimot nærmest trassig. Vedtaket er fattet, og det skal gjennomføres. Fylkesleder Elin Schanche kunne sagt mye, men velger å jobbe i det stille. Den dynamikken er viktig å forstå. Det er nemlig ikke alltid sånn at det er de som roper høyest som får viljen sin til slutt.

Umulig klemme

Å stoppe arbeidet nå vil sette hele regionen i en umulig klemme, mener dette tause flertallet. Håpet for bom-aksjonistene ligger nok lengre fram. Smartere og mer rettferdige løsninger kan komme på plass etter nye forhandlinger. Det har jo også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen invitert til.

Staten, Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren har stått sammen om de vedtakene som har blitt fattet. Det er til å forstå at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er bekymret for at hun skal miste kontrollen over framdriften, og redd for at forholdet til samferdselsministeren skal forsures av partipolitikk.

For det er ikke enkelt å forholde seg til Frp så lenge partiet satser på å ri to hester i denne saken. Det gjenstår som et faktum at mye av partiets suksess som den store veibyggeren i Norge de siste årene hviler tungt på bompenger.