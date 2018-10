Jeg var til stede i Arendal den sagnomsuste kvelden i august da Per Sandberg og den 30 år yngre kjæresten Bahareh Letnes holdt en såkalt pressekonferanse på en pub i havneområdet. Kaoset var komplett. Mens resten av de norske topp-politikerne gjorde seg klare til å gå på scenen i Kulturhuset for den store partilederdebatten, stimlet omtrent alt som kunne krype og gå av norske politiske journalister sammen for å høre på en avgått fiskeriminister.

Pesa, som han kalles, stjal showet.

Han var sint den kvelden, Per Sandberg. Det ene verbale svingslaget avløste det andre. Partifeller, politiske motstandere, journalister og samfunnsdebattanter ble idioterklært. Han truet med rettssaker. Og han lovet å skrive en bok. Og det løftet holdt han.

Stygg skilsmisse

Tittelen på boka, «Fremmede makter har flyttet inn», henspiller på en varsling som i mai i år tikket inn til Statsministerens Kontor, og som kom fra Sandbergs fraseparete ektefelle, statssekretær Line Miriam Haugan, også hun fra Fremskrittspartiet. Haugan ville fortelle at Per Sandberg hadde flyttet sammen med en kvinne fra Iran, og var bekymret for at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko. Sandberg beskylder i boka ekskona for å ha stått bak omfattende lekkasjer til mediene.

Det er tilsynelatende lite som holdes tilbake i boka, der både Sandberg og Letnes bidrar med kapitler, men der Sandberg er den som har ordet det meste av tiden. Begge forteller om barndom og oppvekst, og særlig Letnes' fortelling om en hard barndom og ungdomstid i Iran gjør inntrykk. Det er absolutt til å forstå at hun til slutt flyktet og endte opp som fosterbarn i Skogn, tilfeldigvis samme kommune i Trøndelag som Sandberg kommer fra.

Ikke kødd med dama mi

Undertittelen på boka er «Justismord og politisk drap». Intet mindre. Boka er åpenbart skrevet i affekt, i raseri og skuffelse over opptredenen til partifeller og politiske motstandere, og i raseri over et mediekjør som holdt på å ta knekken på dem begge. Særlig er Sandberg rasende over de påstandene og spekulasjonene som raskt oppsto rundt Letnes. Var hun iransk agent? Hadde han blitt lokket i en honningfelle av den vakre og unge kvinnen? Hadde hun lurt ham til å kompromittere seg overfor iranske myndigheter?

Ikke kødd med dama mi, sier Sandberg, som insisterer på at verken han eller Letnes har gjort noe galt. Og han har minst ett poeng. Mange synsere var ute og mente det ene og det andre da saken eksploderte på seinsommeren, og mange hadde i beste fall sviktende dekning for sine påstander. Mediedrevet kan også ha vært i overkant, særlig med tanke på at Letnes må ha vært fullstendig uforberedt på den enorme oppmerksomheten. Medier og journalister er nesten like dårlige på selvkritikk som politikere.

Intet å beklage

Men, og det er et stort men: Per Sandberg er på den annen side en av landets mest erfarne politikere. Nestleder i et regjeringsparti. Statsråd. En slugger som i årevis har brukt mediene for å spre sitt budskap, snakke rett fra levra. Kalle en spade for en spade. Likhetene mellom Sandberg og Sylvi Listhaug er påfallende. Og like påfallende er likheten mellom de to bøkene de har gitt ut i høst. Begge sier rett ut at de ikke har noe å beklage.

I Sandbergs verden er alt som skjedde etter at han og Letnes og tjenestetelefonen hans dro på en impulsiv ferietur til det islamistiske diktaturet Iran i sommer, et resultat av en kampanje, en bakvaskelse og en politisk henrettelse. Han har selv ikke et fnugg av skyld. Tvert imot, han drømmer om et politisk comeback og mener at Erna Solberg allerede har satt døra på gløtt. Mon det.

Karakterdrap

Sandberg deler også ut rene karakterdrap på partifellene Christian Tybring-Gjedde og Mayzar Keshvari, som begge kastet seg på kritikken av Iran-turen. Jeg antar at avsløringen av Keshvaris omfattende juks med reiseregninger, noe som ble avslørt etter at boka var ferdig, kan ha blitt mottatt med en viss skadefryd i det Sandbergske hjem.

Partileder Siv Jensen og statsminister Solberg får derimot rosende omtale for sin håndtering av saken. For ifølge Sandberg var beslutningen om å gå av som statsråd og trekke seg som nestleder hans egen. Sandbergs versjon er at han trakk seg fordi han sto (og står) oppe i en opprivende skilsmisse, der hans motpart er statssekretær. Dette, mener han, var ikke forenlig med å fortsette som statsråd og nestleder.

Oh, the irony

Direkte skjærende ironisk blir det mot slutten av boka, hvor Sandberg gjengir en rekke meldinger fra kommentarfeltene på nettet. Mange av forfatterne av disse meningene er navngitt i boka, og det de skriver om Letnes og Sandberg er selvsagt helt forkastelig. Her oser det av rasisme, fordommer, kvinnehat og generell mangel på folkeskikk. Det er lett å skjønne at Sandberg blir både rystet og forbannet. Like lett er det ikke å skjønne at Sandberg øyensynlig ikke forstår at han har spilt en sentral rolle i å skape dette monsteret. Har han aldri sett på sin egen Facebook-vegg før?

Akkurat som Listhaug klarer han tilsynelatende ikke å se sammenhengen mellom det ytringsklimaet han har vært med på å dyrke fram, og den dritten som med jevne mellomrom velter opp.

Slik sett kan denne ulykksalige saken kanskje ha ført noe godt med seg for Sandbergs vedkommende.

