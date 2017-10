Det tykner til mot Kurdistan etter folkets klare ja til selvstendighet

GJESTEKOMMENTAR: Naboene blåser av at 93 prosent av kurderne stemte for uavhengighet. Og når det gjelder Iran: Kun et militært angrep på nøkkel-atomanleggene i Iran kan stagge ayatollaene. Det skittarbeidet vil bli overlatt til Israel.