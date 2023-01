Harrys avhopper­fortelling

GJESTEKOMMENTAR: «Spare» er en klassisk avhopper­fortelling. Det forklarer de vidt sprikende reaksjonene.

I Storbritannia oppfattes prins Harry av mange som en desertør, en folkefiende. I USA handler hans fortelling om lidelse og selvrealisering.

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

De siste par ukene har mediene kokt over av britiske prins Harrys betroelser i den utleverende selvbiografien «Spare» (eng.: i arverekken/sønn nummer to, fra uttrykket «heir and spare»; men også reserve/til overs). Han har blitt beskyldt for å rive i stykker monarkiet, rost for åpenhjertigheten og kritisert for å være selvmedlidende.

Norske medier har rapportert de saftigste avsløringene, og VGs kommentator Shazia Majid erklærte «La Harry prate!» og sammenliknet det britiske monarkiet med «en klan på landsbygda i India eller Pakistan. Hvor individet ofres på familiens alter».

Pikante betroelser

Men hva er det med boken som engasjerer sånn, rent utover de mer pikante betroelsene om tilstanden til penisen hans eller at den nå avdøde dronning Elizabeth likte å ha en sekkepipespiller til å vekke seg hver morgen når hun ferierte på slottet sitt i Skottland?

La oss først ta en titt på sjangeren selvbiografi. Det er jo på ingen måte forbeholdt enhver å kunne skrive i vei om sitt eget liv over 400 sider og få det hele pent trykket opp og plassert inn i et bokomslag, til salgs verden over. Vi som publikum må ha en grunn til å lese om akkurat denne personens liv og refleksjoner rundt dette.

Og Harry er utvilsomt en verdenskjendis, især etter sortien fra det britiske kongehuset for et par år siden.

Men han er også en representant for de kongelige, med en tittel som prins han fremdeles benytter aktivt. Og han har levd det meste av sitt liv som en del av de innerste kongelige sirkler.

Oppgjør

På mange måter kan vi regne Harrys beretning om eget liv som å tilhøre avhopper­sjangeren, hvor hovedpersonen går ut av og så tar et oppgjør med den gruppen han eller hun tidligere har vært en del av. I denne sjangeren av selvbiografi finner vi ellers for eksempel tidligere høyre- eller venstreekstreme som har kommet på bedre tanker, tidligere medlemmer av ulike religiøse samfunn eller ofre for overgrep.

Avhopperbøker har en fiende de vil fortelle omverdenen alt om, ofte i følelsesladet språk. Man kan kalle det varsling.

Harry har riktignok to fiender, både mediene og familien, men begge er tett sammenknyttet i boken, da han beskylder kongehuset for å ha samarbeidet med medier og foret dem med negative historier om ham selv. De er derfor begge del av det samme, onde systemet.

Selvglorifisering

Avhopperlitteraturen har også en tendens til selvglorifisering av hovedpersonen. Når andre rundt vedkommende gis negative karakteristikker, må hovedpersonen fremstå som god. Dette ser vi klart i «Spare». Harry ser seg selv som en forsømt gutt, ødelagt av morens død og mangel på omsorg og varme, alltid mindre verdt enn storebror William, tronarvingen. Hva enn slags krumspring han har funnet på i livet sitt, er alt drevet av kjærligheten til den avdøde moren, Diana, og den bunnløse sorgen som har frarøvet ham lykken i livet.

Bildet av en konstant sørgende ung mann har rørt mange lesere og seere av intervjuene han har gitt i forbindelse med boklanseringen.

Det britiske

Men «Spare» har også vanskeligere for å bli godtatt som en positiv varsler- eller avhopper­historie av publikum enn for eksempel en bok forfattet av en avhopper fra Scientologikirken.

Som ved andre avhopper­fortellinger er fortelleren nemlig avhengig av en gruppe som tar vel imot ham og det han har å fortelle. De må kjøpe premisset om overgrep og hvem som er de gode og onde i fortellingen.

«Spare» har så langt gått atskillig bedre hjem i hans nye hjemland enn hans gamle. For ved å servere sin varslerhistorie fra Windsor-familien, som på et så grunnleggende nivå står for alt britisk, angriper han noe av kjernen i hva det vil si å være britisk. For amerikanere er det derimot en fortelling om lidelse og selvrealisering, pakket inn i en terapeutisk fortolkning som er del av amerikansk kultur. I tillegg har amerikanere ingen grunn til å bli personlig forulempet av at en britisk prins omtaler monarkiet på en ikke-så-respektfull måte.

Varsler eller desertør?

Det sinnet som gjennomsyrer boken, er typisk for avhopper­litteratur. Avhopperen føler seg lurt, misbrukt og sveket. Han oppfatter å være drevet av en rettferdig harme.

Og Harry møter motstand på denne versjonen av virkeligheten. Det konstitusjonelle monarkiet har fremdeles oppslutning fra et flertall av britene, og det er vanlig å betrakte kongefamilien som en del av det erkebritiske, av nasjonen. Kritikk av dem, eller bare det å avsløre de intime livene til disse menneskene som er en del av institusjonen, oppfattes derfor som å være illojal mot Storbritannia på en fundamental måte. Man er ikke en avhopper, men en desertør, en folkefiende.

Familiære problemer

I tillegg kommer den personlige siden. Det pleier sjelden å bli godt mottatt å gå mot egen familie. Og Harry har blitt møtt med en isfront fra familien. De har ikke villet snakke med ham, har kuttet av pengekranen og har generelt skåret ham av og skjøvet ham helt ut i kulden.

Dette forstår imidlertid ikke Harry noe av, som jo er litt pussig. Å løpe ut på torget og tale til alle som vil høre om hvor forferdelig familien din er, gir kanskje utløp for raseri, men legger sjelden noe fundament for bedre forhold for fremtiden.