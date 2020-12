Aftenbladets samfunnsregnskap 2020

Sjelden har Aftenbladets medarbeidere kjent samfunnsansvaret så på kroppen som da de i mars ble sendt på hjemmekontor for å rapportere om de mest omfattende inngrepene i folks liv siden andre verdenskrig.

I mars utvidet Klepp og Time legevakt åpningstiden. Folk sto i kø for å bli testet for koronasmitte utenfor Kleppetunet. Testingen foregikk i bilvinduene foran den faste døra til legevakten. Foto: Geir Sveen

I mars gjorde vi redaksjonen om til et rent nyhetsstudio. De første ukene av koronakrisen hadde vi direktesendinger med oppdateringer om smittesituasjonen hver eneste dag. I en tid da folk satt hjemme og verken var på arbeid, på fritidssysler, kino eller teater, ble medienes rapportering viktigere enn på lenge. «Koronaen», som ble årets ord, har fullstendig dominert nyhetsbildet, men det har jo skjedd andre ting også.

Nyhetsåret

Her er en oppsummering av året fordelt på store hendelser i årets 12 måneder.

Dagen etter brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, Sola. Brannen startet om ettermiddagen 7. januar i en personbil som stod parkert i første etasje i parkeringshuset. Deler av parkeringsbygget kollapset. Foto: Fredrik Refvem

Januar

7. januar: Det brenner på Sola. Statsminister Erna Solberg var på Solamøtet og skulle fly hjem. Celebritetene stod også i kø i Nordsjøen, på åpningen av Johan Sverdrup-feltet. Men det som begynte som en liten brann i en gammel Opel, ble til en storbrann, som la parkeringshuset i ruiner. Også flytrafikken ble lammet, så statsministeren måtte kjøres til Oslo.

17. januar: Notis i Aftenbladet: «Tokyo: Et tilfelle av en mystisk luftveisinfeksjon relatert til det dødelige Sars-viruset, som først ble oppdaget i Kina, er påvist i Japan, bekrefter myndighetene. Dette er andre gang viruset er påvist utenfor Kina. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bekreftet at en kvinne i Thailand er smittet av det samme viruset.»

31. januar: «SAS stanser alle flyginger til Beijing og Shanghai grunnet Wuhan-viruset. Flygingene til Hongkong fortsetter som normalt.»

Samme dag publiserte Aftenbladet den første saken i serien «Finansfamiliene». Familiene Smedvig, Ertvaag, Hermansen, Stangeland og Lærdal har på ulikt vis satt sitt merke på regionen både nå og gjennom historien. Journalistene Tor Dagfinn Dommersnes og Kjell-Ivar Grøndal gikk tungt inn i tematikken og ga leserne en verdifull dokumentar-serie.

Førstesiden 8. februar

Februar

Saken om 10-åringen «Alex», som ble lagt i bakken av sju politifolk i barnevernets lokaler ble brettet ut over mange sider i Aftenbladet. Den opprørte mange og skapte også mye debatt om politimetoder mot barn.

2. februar: Både herre- og kvinnelaget til Stavanger Oilers ble seriemestere i ishockey denne helgen.

8. februar: «- Koronaviruset kan komme til Stavanger når som helst. Vi har til nå testet én person i Stavanger. Denne testet negativt, sier Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).»

Stengte landet: Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) orienterte om tiltakene for å bekjempe koronaviruset. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg var også til stede på den historiske pressekonferansen 12. mars. Foto: Lise Åserud, NTB

Mars

10. mars: Aftenbladet har sak om at en norsk bartender kan ha smittet 15 personer i delstaten Tyrol i Østerrike. Omtrent samtidig kommer hundrevis av rogalendinger hjem fra skivinterferie i Alpene. Mange av dem har smitte med i bagasjen, men etter få uker fikk regionen kontroll over smittespredningen.

12. mars: De første historiske vedtakene, der regjeringen iverksatte de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Gatene ble tømt, matbutikkene ble tømt for mat og dopapir, andre butikker, skoler og utesteder ble stengt. Folk ble sendt på hjemmekontor og de første nødpakkene ble bevilget til de delene av næringslivet som var berørt. Ikke mange så for seg at dette var en tilstand som skulle vare mer enn noen uker.

April

22. april: Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen åpnes, og dermed er hele Ryfast omsider ferdig. Det har tatt flere tiår med idekasting, planlegging og arbeid, og prislappen ble nesten 12 milliarder kroner. Tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk går 292 meter under havnivå, noe som gjør den til verdens dypeste veitunnel, Arbeidere fra 29 land har jobbet på det til sammen 53 kilometer lange anlegget.

27. april: Barneskolene åpner igjen, bare i Sandnes og Stavanger vender over 10.000 elever tilbake til klasserommene og et nytt ord for mange; kohort.

Mai

11. mai: 18.000 elever i ungdomsskoler i Rogaland vender gradvis tilbake til skolene. Også de videregående skolene ønsker elevene velkommen tilbake.

20. mai: Både LO og NHO har stor pågang fra nye medlemmer som følge av koronapandemien.

25. mai: Aftenbladet melder at en 16 år gammel gutt brakk nakken uken før - etter å ha stupt fra et stupebrett i Godalen. Stavanger kommune sjekker sikkerheten ved badeplassene i kommunen.

Juni

6. juli: Øster Hus Arena, Sandnes Ulfs nye hjemmebane, åpnet etter stadige koronautsettelser. Adrian Berntsen satte inn det aller første målet. Halvannen uke senere sparkes eliteserien i gang, også den kraftig koronaforsinket.

22. juni: Kritikken mot Equinors USA-engasjement øker - USA-sjef Bill Maloney fikk 14,4 millioner kroner for sju måneder i jobben.

25. juni: Aftenbladets forside preges av det tragiske dobbeltdrapet i Stavanger der en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene ble funnet drept. Kvinnens tidligere kjæreste erkjenner i avhør å ha tatt livet av de to.

I juli skjedde det en ny dødsulykke i forbindelse med kraftutbygging i Songesand. Foto: Tommy Ellingsen

Juli

Dette var måneden Norge passerte 250 koronadødsfall, men det var også måneden der Norgesferien ble gjenoppfunnet. Selv det ble lempet på reiserådene noen uker, og mange kom seg både til Danmark og Spania, ble bilferie i eget land den store ferieslageren.

13. juli: En kroatisk arbeider døde i en ATV-ulykke i Songesand og Aftenbladet avdekket at dette var det fjerde dødsfallet siden 2011 som involverte kroater som er ansatt i selskaper som gjør oppdrag for Statnett.

I juli kunne også Aftenbladet berette den tragiske historien om en Sandnes-kvinne som døde etter mulig feilbehandling og hjemsendelse fra SUS i 2018. Helsetilsynet har begjært påtale fordi de mener flere ledd i behandlingskjeden sviktet.

I Stavanger begynte naboene å savne cruisetrafikken og Gladmat-festivalen ble gjennomført på neddempet vis, bare med servering til de som hadde forhåndsbestilt.

August

Vi trodde og håpte at etter norgesferie og stødig innsats til nå, så skulle skolestart og arbeidshverdag blir normal igjen. I stedet fortsetter hjemmekontorlivet for mange, kollektivtrafikken skal unngås i rushtiden - og vi studerer snuemengden til barnehagebarna for å sjekke om de kan gå i barnehagen eller må bli hjemme. Vi skjønner at det kommer til å bli en lang høst.

10. august: Denne mandagen blir det kjent at det er saudabuen Anders Opedal som skal lede Equinor når Eldar Sætre går av som leder etter 6 år som toppsjef. Ingeniøren Opedal skal ta over 2.november, og Sætre skal være hans rådgiver i fire måneder før han går av med pensjon.

18. august: Aftenbladet har fotografert det vi kan kalle ruinene av Havanna badeland, et ikonisk badeland for mange i Rogaland gjennom 90-tallet. Det ble stengt i 2007, og det var ikke kjent at badelandet ennå lå og støvet ned på Hana. Saken ble en av de mest leste gjennom året.

Havanna badeland - vi kjenner det igjen gjennom støvlagene 13 år etter det ble stengt. Foto: Jarle Aasland

20. august: Sandnes er byen som vokser mest i Rogaland. Nå jubler ordfører Stanley Wirak for innbygger nummer 80.000.

24. august: Aftenbladet avslører at Sola-ordfører Tom Hennig Slethei nekter å utbetale håndverkere 600.000 etter oppussing av det fredede Monsenhuset i Tananger. Saken går til forliksrådet.

26. august: Hvordan kan en veistubb gå på en økonomisk sprekk på 354 millioner kroner? Aftenbladet forteller hele historien om alt som gikk galt da det ble bygt vei fra Skjæveland til Foss-Eikeland.

September

14. september: Aftenbladet samarbeider med E24. Det resulterte i saken som blant annet viste at Equinor har betalt nær en halv milliard kroner på et forskningssenter som aldri er bygget, mens 295 millioner kroner ble brukt på udefinerbare sosiale prosjekter. Senhøsten eskalerte debatten om Equinors utenlandssatsinger.

22. september: 40 pensjonister er på norgesferie med busselskapet Ingvars Reiser, og de fleste av deltakerne får påvist korona. De to eierne av busselskapet forteller om de dramatiske dagene i Aftenbladet mot slutten av året.

28. september: En dramatisk brann i industriområde i Mekjarvik. Området blir evakuert, og brannen blir slokket etter noen timer.

Oktober

5. oktober: Vindkraftutbygging på land er svært omdiskutert. Aftenbladet avslørte at ordfører Stanley Wirak i Sandnes vil motta over 100.000 kroner årlig som en av 20 grunneiere - dersom Bergeheia vindkraftverk får konsesjon i Sirdal. I Sandnes har Wirak bidratt til å stoppe videre utbygging av Vardafjellet vindkraftverk.

14. oktober: Aftenbladets meningsmålinger både i Sandnes og Stavanger viser at FNB nærmest er radert ut.

Mot slutten av måneden startet to vanskelige budsjettdebatter. Rådmennene i Stavanger og Sandnes la opp til betydelige kutt. De politiske debattene i etterkant viste for alvor at kommuneøkonomien har stor betydning for de svakeste i samfunnet.

November

To store hendelser. En globalt. En lokalt. Det dramatiske USA-valget viktigst for verden, mens engasjementet rundt Viking-trener Bjarne Berntsens avskjedigelse var enormt.

3. november: Joe Biden ledet stort før valget, men som i 2016 ble det dramatikk. Til tross for at Donald Trumps presidentperiode ligner sidestykke i amerikansk historie, mobiliserte han sine velgere. Opptellingen tok tid, og Trump varslet det ene søkmålet etter det andre og beskyldte demokratene for valgfusk. Det tok flere døgn før Joe Biden ble utropt som vinner. Aftenbladet var på plass i Washington i over tre uker og rapporterte fortløpende både før, underveis og etter valget.

Aftenbladets forside valgdagen 3. november.

26. november: Helt ut av det blå fikk Bjarne Berntsen sparken som trener for Viking. Aftenbladet avdekket både denne nyheten, og den oppsiktsvekkende saken at Viking ikke fulgte idrettsforbundets regelverk da aksjeselskapets styreleder Thor Steinar Sandvik var sentral i forhandlingene med Berntsen. Det endte med at styreleder Sndvik trakk seg et par dager senere. De første dagene hadde Aftenbladet over 1000 debattinnlegg om saken. Tallet er skyhøyt.

Dramatisk rundt Viking i november.

Desember

8. desember: Skattelistene viste at ingen tjener mer penger på vindkraft enn Lars Helvig fra Tananger. I tillegg viste artikler fra Aftenbladet at entreprenørene som bygger vindkraftanlegg blir trakassert og truet.

11. desember: Aftenbladet lanserer den første journalistiske satsingen som er laget av roboter. Nå kan abonnentene lese saker fra alle kjøp og salg av eiendom i regionen.

18. desember: Aftenbladets oversikt viste at det er over 100.000 færre publikummere på kultur-arrangementer før jul dette året.

24. desember: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottar Aftenbladets statuett som årets navn i pandemi-året.

25. desember: Stavanger registrerer det høyeste smittetallet på en dag: 36. Samtidig ble den første norske koronavaksinen satt i armen til Svein Andersen (67) på Ellingsrudshjemmet i Oslo.

Opplaget

Opplaget (digitale abonnement, papirabonnement og løssalg) til Aftenbladet

2020: 63.337

2019: 62.408

Lesertall

Hver daglige lesere 156.000 mennesker Aftenbladet på minst én plattform. (Kilde: Forbruker og Media)

Mest leste saker i 2020

Koronaviruset, det amerikanske presidentvalget og dramatiske, lokale hendelser topper statistikken for digital lesning i Aftenbladet i 2020. Her er ti på topp.

Mest leste saker i eavisen

Hver kveld kl. 22.00 publiserer vi neste dags papiravis i elektronisk format. Her er de ti mest leste sakene i eavisen:

14. april: Milliardær solgte hus med taket fullt av råte og sopp 22. april: Hvilken tunnel skal jeg velge? 7. juli: Nymotens naust gikk under radaren 24. august: Sola-ordfører i pengekrangel - håndverkere krever over 600.000 kroner 17. februar: Mistet jobben etter å ha varslet om kritikkverdige forhold 11. april: 49-år gamle Sindre Bø døde i kiteulykken i Hunnedalen 13. juli: Da Per Terje Soleheim ble pensjonist, solgte han alt og flyttet i bobil 24. november: Svigerfar Bjørn Maaseide blar opp 5 millioner 22. juli: Pasient døde - SUS og Sandnes kommune politietterforskes 15. september: Satset én million på Maaseide-fond - angrer bittert i dag

Mange ville lese om koronaviruset og Viking i 2020, men også historien om Havanna badeland fenget leserne. Foto: Jarle Aasland

Mest solgte abonnementssaker

Aftenbladet er svært avhengig av abonnenter. Det er mange måter å kjøpe abonnement på. Mange kjøper abonnement fordi de vil lese en bestemt sak. Vi måler hvilke saker som utløser mest abonnementssalg. De siste årene har vi ført statistikk over hvilke saker leserne våre kjøpte abonnement gjennom. Her er listen over de sakene som solgte flest abonnement i 2020 (pr. 18. desember):

Historien om Amishbordets ferd til Finnøy var en av slagerne i podkasten Aftenbla-bla, som også markerte sine første 100 sendinger i høst. Foto: Jan Zahl

Podkast og webradio

Hver uke kommer Aftenbla-bla, vårt aktuelle nyhetsmagasin, som er temmelig løst i snippen, for å si det med programlederne. Høsten 2020 feiret de sin 100. sending.

Med litt sjeldnere frekvens kommer aftenbladsportens Studio A, som for det meste handler om Viking. I høst har sporten dessuten hatt direktesendinger på webradio fra Vikings hjemmekamper.

Aftenbladets Ola Myrset er dessuten en av programlederne i den populære podkasten Det vi lever av, som vi lager sammen med E24.

Programleder Elin Stueland i samtale med stavangerordfører Kari Nessa Nordtun under en av de mange direktesendingene under første del av koronakrisen. Foto: Pål Christensen Programleder Finn E. Våga med statsrådene Bent Høie (H) og Iselin Nybø (V) under Aftenbladets 17. maisending. Foto: Skjermdump

TV Aftenbladet

Solabrannen ble den første store sendingen fra TV Aftenbladet i 2020. I flere timer sendte vi vekselvis fra åstedet og fra studio i Stavanger.

De første ukene etter at Norge stengte, hadde vi dessuten daglige sendinger som tok opp lokale, koronarealterte forhold.

Populære Trafikksentralen gikk julen 2020 inn i sin 13. sesong. Sesong 12 hadde premiere i påsken.

Både ved påsketider og i julen har Aftenbladet formidlet digitale konserter og gudstjenester, fordi det har vært få fysiske møtepunkter i år. Julegudstjenesten ble overført fra Ræge kirke.

I sommer sendte vi humorserien Kåstad plenty og 17. mai reddet vi feiringen for mange med en lang sending fra Stavanger konserthus.

Priser vi delte ut og priser vi vant

AFTENBLADETS STATUETT gikk til Bent Høie for håndteringen av koronapandemien under det særdeles spesielle året vi har vært gjennom.

AFTENBLADSPORTENS BRAGDPRIS gikk til Erling Braut Haaland. Unggutten fra Bryne har markert seg som en av verdens beste fotballspillere.

AFTENBLADETS KULTURPRIS gikk til Musikk, dans og drama ved Vågen videregående skole i Sandnes, som yngste vinner noensinne.

SJ-PRIS: Under Stavanger journalistlags kåring i januar vant Anders Minge reportasjeprisen for saken om Egil på Shell-stasjonen på Løkkeveien i Stavanger.

Hederlig omtale gikk til: Tommas Torgersen Skretting for boken om Alexander Kielland-ulykken, Thomas Ergo og Tove Bjørnå for artikkelserien «Når alt rakner», Anders Minge for foto i artikkelen «Sokndal», Arild Inge Olsson og Jarle Aasland for reportasjeserien «USA på grensen».

SCHIBSTED JOURNALISM AWARDS: Aftenbladet var nominert med Direktørbedrageriene fra Cornelius Munkvik og Hans Petter Aass og Barnevernet startet politiaksjon mot 10-åring fra Tove Bjørnå.

SKUP: I konkurransen Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende presse arrangerer hadde Aftenbladet to bidrag. Når alt rakner, fra Tove Bjørnå og Thomas Ergo og Tommas Torgersen Skrettings bok om Alexander L. Kielland-ulykken. Den siste i samarbeid med Kagge forlag.

MBL-PRISER: Mediebedriftenes landsforening deler normalt ut priser under Nordiske Mediedager i Bergen. I år ble det digitalt. Aftenbladet var i finalen med cupfinaledekningen under kategorien Årets lokale sportsdekning, mens E24 og Ola Myrset var i finaleheatet med podkasten Det vi lever av.

TRUE STORY AWARDS: I den anerkjente og globale konkurransen True Story Awards har Tove Bjørnås og Thomas Ergos sak «Historien om Siw: Gi meg litt lykke før jeg dør», kommet gjennom nåløyet og er blant de 120 som er på en kortliste. 42 jurymedlemmer verden over har gått gjennom 1179 reportasjer. Aftenbladets sak er med videre. Vinneren kåres i Bern i juni.

EUROPEAN NEWSPAPER AWARD: Aftenbladet fikk fire priser og to hederlige omtaler i European Newspaper Award. Juryen mente disse oppslagene var priser verdt:

Magasinreportasje om skuespiller Selome Emnetu.

Artikkel før valget i USA.

Oppslag i forbindelse med skattelistene i 2019.

Magasinet vi laget i forbindelse med cupfinalen mellom Viking og Haugesund.

Noen av de premierte avissidene ser du ved å sveipe gjennom bildene under.

fullskjerm neste Aftenbladet fikk designpris for magasinreportasjen om skuespiller Selome Emnetu 1 av 13

Ikke felt i PFU

Aftenbladet hadde tre saker oppe til full behandling i Pressens Faglige Utvalg i 2020. I to av sakene ble det frifinnelse, mens Aftenbladet i den tredje saken fikk «kritikk», som er en mildere form for fellelse. Bakgrunnen var en billedmontasje av Erling Braut Haaland og PSG-spilleren Neymar jr. i forkant av Champions League-kampen mellom Borussia Dortmund og PSG. PFU mente måten bildene i var satt sammen på, bidrog til å gi inntrykk av at det handler om ett bilde, selv om det var oppgitt to fotografer til bildet. Utvalget skriver også at det ikke var grunn til å tro «at Stavanger Aftenblad bevisst har forsøkt å skape et falskt inntrykk av virkeligheten».

Økonomien til Aftenbladet

Inntekter 2019: 369 millioner kroner

Driftsresultat 2019: 22,0 millioner kroner

Inntekter 2018: 358 millioner kroner

Driftsresultat 2018: 22,5 millioner kroner

Resultatet for 2020 er preget av koronakrisen, men resultatet etter tredje kvartal indikerer likevel at en del er hentet inn og at et resultat i nærheten av fjoråret er innen rekkevidde.

Byas 2020

Byas er Aftenbladets «rebelske lillesøster». Målgruppen vår er folk med unge, urbane interesser i Sør-Rogaland.

Siten ble lansert i 2015, og i år hadde vi (selvfølgelig) store bursdagsplaner for vår 5-årsdag - men slik ble det jo som kjent ikke!

Men vi har fått gjort mye annet kjekt dette året, for eksempel:

Noe av det verste man kan gjøre når man går på en smell, er å gjemme det bort. Tenk så mye glede historien din kan gi til noen andre!



Vi er også svært glade for å kunne melde at det blir mer «Smellen» i 2021 også - så det er bare til å følge med oss videre!

Takk for i år og riktig godt nyttår fra Byas-redaksjonen! ✨

Byas-redaksjonen 2020: (F.v.) Håvard Tanche-Larsen Knutsen, Sindre Reinholt, Ebba Schjølberg Eiring og Tone Pedersen. Foto: Kristian Jacobsen

