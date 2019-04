Nyheten gikk verden rundt i forrige uke: En gutt som hadde vært savnet i åtte år, hadde muligens dukket opp i live. En tenåring hadde kommet løpende på gaten og bedt om hjelp etter å ha rømt fra menn han påsto hadde holdt ham fanget. Han sa han var Timmothy Pitzen, som forsvant som seksåring i 2011.

Tankene gikk til andre langvarige kidnappingsofre, som Natascha Kampusch, som i 2006 rømte fra sin kidnapper og ble en verdenssensasjon etter åtte år i fangenskap. Eller 13 år gamle Jayme Closs, som klarte å rømme tidligere i år etter tre måneder i fangenskap hos en kidnapper som også hadde drept foreldrene hennes.

Var 23-åring

Isteden viste det hele seg å være en bløff. Det var ikke Timmothy Pitzen som dukket opp, men en 23-åring med kriminelt rulleblad som ikke hadde noe med saken å gjøre. Løgnen ble avslørt av en DNA-test.

At noen blir kjent verden over for å påstå å være et savnet barn, er ikke hverdagskost. Falske ofre for kriminalitet dukker imidlertid stadig opp og er et av problemene politiet jevnlig må hanskes med i etterforskninger. Og løgnene deres kan ha mange ulike motiver.

Oppdiktede kidnappinger

Det som er vanligere enn å ljuge seg selv inn i en forsvunnet-sak, er at noen dikter opp en kidnappingshistorie som aldri har funnet sted.

I fjor ble for eksempel en kvinne i Singapore dømt for å ha diktet opp en historie om at tre menn kidnappet henne og satte henne på et fly til Kina, hvor hun ble holdt fanget i fem dager, før hun klarte å unnslippe. Det ble satt i gang en omfattende etterforskning, før hele saken ble avslørt som ljug og kvinnen la kortene på bordet. I det tilfellet hadde hun satt i gang det hele fordi hun følte hun ikke fikk nok oppmerksomhet fra ektemannen.

West Yorkshire Police/Reuters/NTB scanpix

Også pårørende kan iscenesette fiktive kidnappinger, som det skjedde med ni år gamle Shannon Matthews i 2008. Et stort apparat av politi og frivillige lette etter jenta, som senere ble funnet hos onkelen til morens kjæreste. Moren, som selv hadde stått frem i pressen med appeller om å finne hennes kjære, ble avslørt som svindler da datteren ble funnet dopet ned og gjemt i en divan hos hennes medsammensvorne.

Motivet til Shannons mor er uklart. Var det oppmerksomhetssyke eller et forsøk på økonomisk svindel? Planen ser ut til å ha vært at jenta siden skulle bli «oppdaget», noe som kunne ha gjort at en belønning som var utlyst, kunne innkasseres.

Jussie Smollett

Paul Beaty, AP/NTB scanpix

At det å få oppmerksomhet som offer for en forbrytelse, kan være noe å trakte etter, har vi mange eksempler på.

Et nylig tilfelle var da skuespilleren Jussie Smollett tidligere i år ble avslørt for å ha fingert et angrep på seg selv. Smollett hyret to bekjente til å foreta et «overfall», som han siden anmeldte som et angrep fra menn som hadde kommet med rasistiske og homofobe ytringer mens de banket ham opp.

Motivasjonen for det hele skal ha vært at Smollett var misfornøyd med lønna som skuespiller i den populære tv-serien «Empire». Teorien er at den økte oppmerksomheten rundt ham som person kunne øke markedsverdien hans. Smollett var på et tidspunkt tiltalt for falsk anmeldelse, men tiltalen ble frafalt. Han står imidlertid fremdeles overfor et potensielt søksmål fra myndighetene i Chicago for å ha sløst bort politiets i utgangspunktet knappe ressurser.

Skor seg på sorg

Det er heller ikke helt uvanlig at mennesker dikter seg selv inn i uvanlige hendelser eller kriminelle gjerninger. Det kan enten dreie seg om å tilstå mord man ikke har begått, eller å hevde at man var til stede under terrorangrep eller mistet kjente og kjære der.

Det siste var et stort problem i etterkant av angrepene på World Trade Center i New York i 2001. Både journalister, politi og hjelpeorganisasjoner måtte møysommelig sjekke og vekte historier om mennesker som hevdet å ha mistet venner og familie i angrepet.

I mange tilfeller var motivet økonomisk – man ønsket å sko seg på tragedien og svindle til seg midler som var tilgjengelige for ofrene. Men også enkelte tilfeller av oppmerksomhetssyke personer dukket opp.

En uvanlig sak

I Timmothy Pitzen-saken er det fremdeles en gutt som er forsvunnet. Men om det i det hele tatt står kidnappere bak, er mer uklart.

Like før forsvinningen hadde moren tatt seksåringen med på en heisatur til flere fornøyelsesparker. Så tok hun livet av seg og etterlot seg et brev hvor hun skrev at Timmothy var trygg og befant seg med mennesker som ville ta godt vare på ham. Ingen har siden sett eller hørt noe fra gutten.

Det befinner seg ofre i kjølvannet av falske påstander. I dette tilfellet har familien fått rippet opp i alt det vonde og har nok en gang fått håpet knust med hele verden til stede. I andre tilfeller er det ofre som ikke blir trodd på grunn av bløffmakerne eller politiressurser som kastes bort. Akkurat her burde det kunne vært unngått. Det var så enkelt å avsløre. Mysteriet er ikke først og fremst at noen lyver, men at historien ser ut til å ha blitt trodd.