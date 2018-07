Rettssaken mot Donald Trumps kampanjeleder Paul Manafort starter tirsdag denne uken. Og det er bare begynnelsen på det som kan bli en rekke rettssaker og dommer mot Trumps medarbeidere i og utenfor Det hvite hus. Men vil det føre oss noe nærmere spørsmålet om hvorvidt Trump-kampanjen faktisk konspirerte aktivt med russerne om å undergrave det amerikanske demokratiet?

Russlands mann

Paul Manaforts advokater har en vanskelig jobb foran seg når de nå skal forsøke å forsvare klienten sin. Tiltalen mot ham er lang som et vondt år. Den handler om en rekke tilfeller av hvitvasking av penger, banksvindel og skattesvindel. Men det er den neste rettssaken mot Manafort som kan komme til å bli mest eksplosiv. I september må han møte som tiltalt for blant annet å ha jobbet for en fremmed makt uten å registrere dette hos amerikanske myndigheter. Manafort var i en årrekke engasjert i PR-arbeid for den russiskstøttede ukrainske politikeren Viktor Janukovytsj, som fra 2010 til 2014 var Ukrainas president. Opprullingen av Manaforts omfattende Russland-samarbeid vil kaste nytt lys over hvilke forbindelser det var mellom russiske interesser og Trump-kampanjen. I tillegg er Manafort tiltalt for å true og manipulere vitner.

“Lock her up!”

Manaforts nære allierte, Rick Gates, var opprinnelig medtiltalt. Han hadde en høy stilling i presidentkampanjen og i overgangsperioden etter at Trump hadde vunnet presidentvalget. Gates erklærte seg i februar i år skyldig i å ha løyet for etterforskerne i saken, og for å ha konspirert mot USA. Han har siden det samarbeidet med spesieletterforsker Robert Mueller og forventes å vitne mot Manafort i begge de kommende rettssakene. Gates kommer til å få en fengselsstraff. Hvor lang den blir, vil bli vurdert ut fra hvor nyttig han viser seg å være for Mueller. Det samme gjelder en annen person som var sentral i Trump-kampanjen og senere fikk en av de viktigste stillingene i Det hvite hus: Michael Flynn. Flynn er kjent for å lede ropene om “Lock her up!”, rettet mot Hillary Clinton. Han har erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI om sine møter med russere og samarbeider nå med Russland-etterforskerne.

Advokaten

Tilsynelatende er etterforskningen som pågår mot presidentens tidligere advokat og “fikser”, Michael Cohen, noe som er helt separat fra Russland-etterforskningen. Cohens hjem, hotellrom og kontor ble raidet av FBI i april. Cohen-etterforskningen handler i første omgang om tvilsomme forretningsavtaler. Allikevel kan Cohen komme til å bli helt sentral i Russland-etterforskningen, noe vi fikk en smakebit på rett før helgen. Da kom det frem at Cohen hevder at Donald Trump kjente til et møte mellom en rekke russere og ledelsen for Trump-kampanjen i Trump Tower før det fant sted. Møtet handlet om at Kreml ønsket å tilby kompromitterende opplysninger om Hillary Clinton for å hjelpe Trump i valgkampen. Og det er Cohens omfattende kunnskap om hva som har foregått i Trump-verdenen gjennom mange år som kan gjøre ham mest farlig. Cohen håper nå at denne kunnskapen kan brukes som et forhandlingskort for å slippe unna egne juridiske problemer. Men Cohen har også jobbet med en russer som skal ha vært direkte involvert i russisk hacking under valgkampen. I tillegg er han beskyldt for selv å ha deltatt i et møt med russere i Praha under valgkampen, noe han benekter.

Russisk agent

Av de andre “beste folkene” Trump har omgitt seg med, er to av utenriksrådgiverne under valgkampen, George Papadopoulos og Carter Page. Papadopoulos var den som i første omgang fikk alarmbjellene til å ringe om en mulig konspirasjon mellom Trump-kampanjen og russerne. Det skjedde da han ble full på en bar i London og forsnakket seg om at russerne satt på tusenvis av e-poster som kunne skade Hillary Clintons valgkamp. Papadopoulos har erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI og samarbeider med påtalemakten. Carter Page på sin side var allerede lenge før Trump startet valgkampen mistenkt av etterretningstjenestene for å operere som en russisk agent. Tidligere i juli offentliggjorde Justisdepartementet en av søknadene om overvåkning av Page, et dokument på over 400 sider. Page er foreløpig ikke tiltalt for noe, men det kan fort skje. Men det er også mulig at han allerede samarbeider med Mueller-etterforskningen bak kulissene.

Mange veier

Til nå har altså de aller fleste som kunne ha risikert lange fengselsstraffer, valgt å heller samarbeide og erklære seg skyldig i tiltalepunkter som gir forholdsvis kort straff. Paul Manafort er unntaket. Han kan imidlertid velge å ombestemme seg når som helst. Det er allikevel ikke sikkert at han slipper unna, ettersom han - i motsetning til de andre samarbeidende vitnene - er tiltalt for så mange og omfattende forbrytelser.

Hva de andre har å fortelle, vet vi ennå ikke. Det vi vet, er at det må være noe av verdi, som er selve grunnlaget for at de ikke har endt i rettssalen, som Manafort nå gjør.