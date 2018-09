Etter hvert er det vanskelig å bli sjokkert over de daglige uhyrlighetene som begås av Trumps undersåtter, men en nyhetsartikkel i The Washington Post torsdag gir hakeslipp: I grenseområdene i sørlige Texas nekter Utenriksdepartementet (som er passmyndighet; red.mrk.) å utstede pass til hundrevis, kanskje tusenvis, av menn og kvinner som har offentlige fødselsattester som viser at de er født i USA (alle som er født i landet, har rett til statsborgerskap; red.mrk.).

Ikke fullverdige borgere?

I noen tilfeller er gyldige pass beslaglagt og trukket tilbake, slik at amerikanske borgere er strandet i Mexico, ute av stand til å komme hjem. I andre tilfeller er mennesker blitt arrestert og sendt til interneringsleirer, med planer for utvisning. Tenk deg hvordan de og dere amerikanske familier må føle det − og hvordan deres fortvilelse må få Trump og hans fremmedfiendtlige venner til å bli varme innvendig.

Å nekte noen pass gjør i praksis ofrene statsløse og potensielt utsatt for å bli deportert − de kan ikke reise ut av landet sitt fordi de ikke vil få komme tilbake. Igjen, dette er mennesker som har myndighetsutstedte fødselsattester, som lenge er blitt sett på som gullstandarden for bevis for statsborgerskap. Trump-administrasjonen ser ganske enkelt ikke på latinoer som fullverdige amerikanere.

Den beste dokumentasjon ikke god nok

The Washington Post intervjuet en 40 år gammel mann, Juan, som har en fødselsattest som viser at han ble født i grensebyen Brownsville i Texas (av frykt for å sette seg i fare, ønsket han ikke at etternavnet hans ble kjent). I tre år tjente han sitt land i den amerikanske hæren, deretter var han kadett i Grensekontrollen, og nå arbeider han som fengselsvakt i et delstatsfengsel i Texas. Men da han søkte om å få fornyet sitt pass i år, svarte Utenriksdepartementet med et brev som sier at de ikke tror på at han er amerikansk statsborger.

Det er viktig å forstå at for amerikanere som lever ved grensen, er passet en nødvendighet. Folk flyter fram og tilbake over Rio Grande hele tiden, for å jobbe, drive forretning, besøke slektninger eller kanskje prøve ut en ny trendy restaurant. Grensen er ikke som en Berlinmur, selv om Trump tydeligvis ønsker at den skal være det.

Her ligger det imidlertid en bakgrunnshistorie: På 1990-tallet tilsto noen jordmødre i Texas at de hadde tatt imot bestikkelser for usant å hevde at enkelte meksikanske spedbarn var født i USA. Disse jordmødrene tok imidlertid imot mange flere latino-babyer, tusener, som legitimt ble født i USA. Ut fra offisielle registre er det umulig å se forskjellen.

Trump-administrasjonen ser ut til nekte pass rett og slett fordi søkeren er latino, ble født i sørlige Texas og tatt imot av en jordmor − noe de føderale myndighetene i et rettsforlik med American Civil Liberties Union i 2009 uttrykkelig lovet ikke å gjøre.

Myndighetene hevder at det ikke er gjort noen endringer i praksisen. Men The Washington Post siterer innvandringsadvokater som sier at det har vært en dramatisk økning i slike avslag.

I Juans sak krevde Utenriksdepartementet at han, i tillegg til sin offentlige fødselsattest, la fram ulik dokumentasjon, inkludert over 40 år gamle dokumenter som viser at hans mor tok imot svangerskapsomsorg i USA, sin egen dåpsattest og leiekontrakter fra da han var barn. Han klarte å finne noe av dette obskure materialet − og likevel ble søknaden om nytt pass avslått for andre gang.

En veteran fra militæret som har tjent sitt land, ble altså fortalt at USA likevel ikke er hans land.

Grusomt

Tenk deg hvordan du ville føle det hvis dette marerittet skjedde med deg. I likhet med alle andre har du ingen minner om detaljer fra din egen fødsel. Du vet bare det dine foreldre har fortalt deg og hva offentlige papirer sier, som alt temmelig sikkert er sant. Men plutselig, på grunn av din lation-arv, blir det stilt spørsmål ved kjernen av din identitet, og din rett til fortsatt å leve i USA er i fare.

Hvis myndighetene hadde konkrete bevis for at en persons fødselsattest var forfalsket, så kunne vi diskutere hva som ville være rett å gjøre. Men denne administrasjonen antar at en person av en bestemt etnisitet, som er registrert født i en bestemt del av landet, og som oppfyller andre uspesifiserte kriterier, faktisk ikke er statsborger − og at vedkommende selv har bevisbyrden for å vise noe annet.

På dette punktet har Trump-administrasjonen bevisbyrden med vise at dette ikke er annet enn moralsk forkastelig, uforfalsket rasisme.

Forsvinn!

Trump lanserte sin presidentvalgkamp med å kalle meksikanske innvandrere for voldtektsforbrytere og doplangere. Hans administrasjon skilte nær 3000 innvandrerbarn fra sine familier og forsøker å gjøre foreldrene deres uberettiget til asyl. Hans klare budskap til framtidige latino-innvandrere er: Ingen adgang!

Og nå, et like brutalt budskap til latinoer som har vært amerikanske statsborgere hele sitt liv: Forsvinn!

(Eugene Robinson erstatter også denne uken Fareed Zakaria, som har en pause for å skrive en bok. Robinson er kommentator og assisterende redaktør i The Washington Post. Han leder styret for Pulitzer-prisen, som han selv vant i 2009 for dekningen, i sin faste kommentarspalte, av daværende senator Barack Obamas første presidentvalgkamp. Red.anm.)