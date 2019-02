Kommentar: Sjeldan sjanse for Ap og Sp i Time

Inge Haugland, Sp, fekk rett nok ein periode frå 1995 til 1999 på toppen, medan Anfinn Lorentzen, Ap, så vidt svinga innom kontoret med klubba to år midt på nittitalet. Begge forresten støtta av Høgre som hadde varaordføraren.

Tek du med at den siste lengesitjande ordføraren frå Senterpartiet, Børge Undheim (1970–1978), melde overgang til Høgre i 1979 og fortsette fire år til i vervet, forstår du at to elles tradisjonsrike parti i Norge må kjenna seg vel plasserte på sidelinja i Time.

34 av 40 år med Høgre og KrF

For etter at nemnde Undheim melde overgang til Høgre i 1979, har KrF hatt ordføraren fire og halv periode, Høgre fire, Senterpartiet ein og Ap ein halv. Så kvifor skulle det verta endring på det ved dette valet?

Det skuldast ikkje ein faktor åleine, meir det eg tenkjer er mange bekker små som samla vert ei stor å.

Ting tyder på at Arbeidarpartiet og Senterpartiet dreg med positive, nasjonale trendar. Særleg Senterpartiet har stor nytte av argumentasjonen mot det ein gjerne kan kalla regjeringa og regjeringspartia sine sentraliserande sjølvskot.

Kommunereforma fell ikkje i god jord, politireforma fell ikkje i god jord, sjukehusreforma fell ikkje i god jord.

Lokale lensmannskontor forsvinn, lokale sjukehus forsvinn, avstanden til sentera i nye, store kommunar aukar for å nemna noko.

Nærleik trumfar alt, også på Jæren

Regjeringa argumenterer med at fagmiljø vert større, sterkare og betre med sentralisering, det kan så vera, men manglande nærleik til desse funksjonane trumfar slike argument mellom folk flest. Rart at ikkje dei styrande ser dette.

Fakta: Orførarar i Time frå 1970 1970–78: Børge Undheim, Sp

1979–83: Børge Undheim, H

1983–89: Arthur Løvik, KrF

1989–93: Ingulf Bergstad, H

1994–95: Anfinn Lorentzen, Ap

1995–99: Inge Haugland, Sp

1999–2011: Arnfinn Vigrestad, KrF

2011–2019: Reinert Kverneland, H

Ap har ikkje nettopp vore ei bremse mot sentralisering sett i eit historisk perspektiv, men sit i alle fall ikkje med handa på rattet og viste mellom anna gjennom kommunereforma at det er mogleg å snu.

På same måten som Ap, Sp og SV lokalt vil nyta godt av trendar i landet, er det naturleg å tenkja at Høgre, Frp, Venstre og KrF vert påverka negativt.

Det treng ikkje vera store utslag, men det er grunn til å minna om at Høgre, Frp og KrF i dag har ordføraren og varaordføraren i Time med 15 av 27 representantar i kommunestyret bak seg.

Ap, Sp, Venstre, SV og MDG har 12.

Det skal lite til å vippa. To pluss, to minus er nok.

Lokale forhold betyr mest

Landstrendar verkar, ja, men eg tenkjer likevel at det største utslaget i Time vil koma grunna lokale forhold.

Arbeidarpartiet signaliserte gjennom sitt nominasjonsmøte ein meir aggressiv og pågåande stil. Kompromissøkande Lars Enevoldsen vart flytta frå første til femteplass. Nesten 20 år yngre Jone Edland er Ap sin topp og ordførarkandidat etter benkeforslag på nominasjonsmøtet.

Edland legg ikkje skjul på han har ambisjonar om å ta over ordførarvervet etter Reinert Kverneland.

Enkelt vert det ikkje, for Kverneland er svært populær personleg, men Høgre får truleg store vanskar med å få inn åtte i kommunestyret som i dag.

Høgreprofilar trakk seg

Seks av dei åtte har trekt seg og går av, og det er så visst ikkje bare det ein gjerne kallar naturleg avgang.

Høgre skal slita med å få same stemmetalet som i 2015 når kjenningar som Staale Grude Haaland, Knut Mauland, Sverre Heskestad, Trude Høyland, Hanna Kverneland og Alf-Inge Rasdal Håland er ute.

Jan Inge Haga

Mange av desse har to eller fleire periodar bak seg i kommunestyret, og det er ei kjend sak at nokon hadde ambisjonar om å overta etter Reinert Kverneland. Han yngste ikkje å gje seg, dermed ville ikkje andre med ambisjonar venta.

Kverneland kjem sannsynlegvis til å få fleste personlege stemmer, men med seks sterke og profilerte lokalpolitikarar ute, vil det vera overraskande om partiet kjem att med åtte i kommunestyret.

Det er liten grunn til å tru at Høgre sine partnarar, KrF og Frp, vil kompensera tapte Høgre–mandat, truleg skal dei vera godt fornøgde med fire (KrF) og tre (Frp) som i dag.

Jokeren Bjarne Undheim

I så fall kjem ordførarklubba i spel. Jone Edland og Ap, kanskje, men sjå ikkje vekk frå at populære, trygge Bjarne Undheim og Sp stikk framom.

Senterpartiet har fire representantar i dag og kan gjerne få fem eller seks etter valet i haust. Kva om Sp vender seg til KrF, lokalt er det heilt naturleg. Då kan både Kverneland og Edland vera spelte sjakk matt.

Det høyrer med at Høgre spelte fram både Inge Haugland, Sp, (1995–99) og Anfinn Lorentzen, Ap, (1984–86), mot å få varaordføraren. Bare så det er sagt.