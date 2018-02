Vi synes litt synd på statsminister Benjamin Netanyahu i hans tunge stunder nå om dagen. Kommende september skulle alt ligge til rette for at han slår hine dagers David Ben-Gurions rekord som Israels lengstsittende statsminister, 12 år – ni år i strekk. Regjeringsalliansen hans vakler ikke. Økonomien er solid, shekelen bomsterk, arbeidsløsheten rekordlav. Gassen fra Middelhavet strømmer allerede til israelske husstander og neste år også til internasjonale kunder.

Og så risikerer han at noen skarve sigarer, litt god champagne, noen sjokoladebiter, samt et telefondrøs med en sjefredaktør, forskusler det hele. Hans politiske motstandere har startet knivslipingen; hans støttespillere kaller det et forsøk på politisk justismord.

Folket er delt i forhåndsdommen, 48 prosent sier han er korrupt, 41 prosent er ikke så sikre på det. Omtrent samme prosentfordeling er for eller imot at han skal trekke seg.

Politiet råder riksadvokat Avichai Mandelblit til å reise korrupsjonstiltale. «Bibi» Netanyahu bedyrer sin totale uskyld og lover i tillegg å slå til med en ny valgseier neste år. Som for å vise hvor lite han er tynget av situasjonen, reiste han til den store, årlige sikkerhetskonferansen i München bare et par døgn etter politiets innstilling. Business as usual, ingenting å bry seg om. Eller er det?

Netanyahu blåser av det hele og sier at intet er vel mer naturlig enn at gaver fra milliardærvenner nødvendigvis ligger på et høyere nivå enn fra hvermansen.

To saker

Israelske medier har flyttet den krigstruende situasjonen på nordgrensen mot Hizbollah og Iran til sak nummer to. Cohiba Siglo V-sigarer, flasker med topp champagne, eksklusiv sjokolade, gratis flyturer og hotellopphold, ispedd noen smykker til konen, Sara, er dagenes suverene hovedoppslag i avisene og tv-utrop. Alt ifølge politiets beregninger til en verdi av ca. 2,4 millioner kroner.

Og ikke å forglemme Netanyahus telefonsamtale med sjefredaktøren for storavisen Yediot Acharonot. En aviskommentator har sågar regnet ut at hvis Netanyahu røkte kun én av de nevnte sigarene han skal ha fått daglig, og drakk en flaske av topp-champagnen ukentlig, ville han være forsynt med disse godene i ti år. Avisen har pliktskyldig beregnet en sigarøkt til å vare én time. De som, ifølge politiet, har korrumpert Netanyahu, skal være den israelsk-amerikanske milliardæren Arnon Milchan og den autralske milliardæren James Packer. Begge med håp om at «Bibi» skulle fremme deres interesser i Israel, verdt mange millioner. Dette er hovedanklagen i den såkalte Sak 1000.

Problemet her for Netanyahu er at det faktisk foreligger et lydbåndopptak.

«Kronvitnet» Lapid

Netanyahu blåser av det hele og sier at intet er vel mer naturlig enn at gaver fra milliardærvenner nødvendigvis ligger på et høyere nivå enn fra hvermansen. Hans politiske nemesis, Yair Lapid, leder for Israels klart nest største parti Yesh Atid (Tiden er inne) og Netanyahus tidligere finansminister, hevder imidlertid at Netanyahu i sin tid prøvde å overtale ham til å gå inn for en lovendring som ville spart Bibis milliardærvenn Milchan millioner av skattekroner. Ikke uventet blir Lapid betegnet som en «patetisk tyster» av «Bibis» partikolleger i Likud (Konsolidering).

Sak 2000 ser litt mer kinkig ut for Netanyahu. Ifølge politiet skal han ha bedt den amerikanske milliardæren og eier av Israels største (gratis)avis, Israel Hayom (Israel i dag), Sheldon Adelson, om å redusere opplaget på den Netanyahu-vennlige avisen. Hvorfor? For at Israels nest største avis og rival, Yediot Aharonot, skulle unngå å tape millioner av kroner i konkurransen. Hvorfor denne veldedigheten? Fordi Yediot Aharonot, som har vært gjennomført kritisk kontra Netanyahu, skulle bli snillere mot «Bibi» i fremtiden.

Problemet her for Netanyahu er at det faktisk foreligger et lydbåndopptak av samtalen mellom ham og Yediot Aharonots sjefredaktør, Arnon Mozes, hvor en slik byttetjeneste blir luftet. «Bibi» avfeier det hele med at det hele bare var en passiar mellom en politiker og en pressemann, uten intensjoner om at «avtalen» skulle settes ut i livet. Hvilket den heller ikke ble.

Ariel Schalit, AP/NTB Scanpix

Riksadvokaten avgjør

Nå kan politiet bare foreslå en tiltale; det er riksadvokat Mandelblit som tar avgjørelsen. Men først vil Netanyahu i alle fall bli innkalt til flere høringer hvor han kan komme med sine synspunkter. Så vil riksadvokaten erfaringsmessig grunde både lenge og vel, kanskje opptil ett år, over hvorvidt det foreligger nok bevis til at han skal beordre «Bib»i for retten.

Israelske medier er allerede i gang med sine egne prosedyrer i saken, flere påpeker at det slett ikke er umulig at «Mr. Teflon» sklir unna nok en gang. Som han gjorde både i 1997 og 1998, tross politiets anbefaling om tiltaler for korrupsjon. Begge sakene ble til syvende og sist avvist av den daværende riksadvokaten. Og de minner om at over halvparten av politiets anbefalinger om tiltaler har blitt avvist av riksadvokatene i tidligere år.

Et team ved Haifa-universitetet har nylig utviklet et datasystem som via håndskriften kan avsløre personens korrekte sinnsstemning – og eventuelle løgner. Hvorvidt Netanyahu vil bli foreslått å stille opp til en slik utfordring, foreligger det intet om.

Lennart Preiss, AP/NTB Scanpix

Den siste tiden har den israelske statsministeren tilsynelatende kun vært opptatt med å demme opp for Hizbollahs og Irans provokasjoner på Golanhøyden, Hamas’ raketter fra Gaza og sikkerhetskonferansen i München. Israel er ikke et spesielt korrupt land. Ifølge oversikten fra Transparency International, ligger Israel på 28. plass av 176 land. Foreløpig har Netanyahu lite å frykte politisk. En fersk gallup viser at hans Likud ville økt med én plass i Knesset, fra 25 til 26. Erkefienden og «tysteren» Lapids Yesh Atid ville mistet to, fra 24 til 22.

I Israel er man ikke nødvendigvis nærmere en fengselscelle som høytstående politiker. Men det er vel bare menneskelig at «Bibi» tenker på at både en finansminister, en innenriksminister, en president og en statsminister har sonet for sin brøde bak murene de siste tiårene.