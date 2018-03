I Brasil fremstår det norske selskapet som en miljøversting, og som et selskap blottet for selvkritikk. I brasilianske medier, blant lokale politikere i delstaten Para og i det mektige miljødirektoratet Ibama slaktes Hydro for håndteringen av det myndighetene kaller en miljøkatastrofe. Dommeren som fikk saken var ikke nådig i kritikken:

– Oppførselen til selskapet vitner om total mangel på respekt for befolkningen i nærområdet. Forurensingen er en fare for folks helse på lang og kort sikt, oppsummerte dommeren før han ila selskapet en miljøbot på tilsvarende 50 millioner kroner.

I tillegg er selskapet pålagt å redusere produksjonen av aluminiumoksid, også kalt alumina, som er hovedkomponenten i fremstillingen av aluminium.

Ricardo Moraes, Reuters/NTB Scanpix

Hydro tviler

Hva skjedde dagene 17.–19. februar i den vesle kommunen Barcarena, et par timers kjøring fra Belém? Jo, det regnet 200 mm, og ifølge helsemyndighetene har flere av spillvannsbassengene ved Hydro Alunorte rent over, slik at giftig væske har lekket ut i drikkevann og elver.

Forskningsinstituttet Evandro Chagas har foretatt prøver som viser innhold av kaustisk soda (lut), bly og bauxitt. Ifølge forsker Marcelo Lima ved instituttet, har de bilder som viser at giftig avfall flommet over og ut i elver og jordsmonn.

Hydro første reaksjon var å nekte for utslipp ved raffineriet, verdens største i sitt slag. I mellomtiden klaget stadig flere av lokalbefolkningen på dårlig lukt, oppkast og diaré. Så etter noen dagers betenkning åpnet Hydro opp for muligheten for miljøutslipp. Iallfall skulle selskapet nedsette en kommisjon og foreta en analyse fra et uavhengig forskningsinstitutt.

Ja, i tillegg ble selskapet tvunget til å innrømme at det forekom ulovlig utslipp gjennom et rør som gikk direkte ut i Muripi-elven. Bildet av røret var så avslørende at det ikke var noen grunn til å nekte. Hydro hevder imidlertid at røret ikke er i bruk, og at det nå er blitt plugget.

Google Maps

Vil ikke ha smuler

Lokalbefolkningen som er berørt av lekkasjen, er både rasende og oppgitt over Hydro. Eller som en av beboerne sier det:

– Først nekter de. Så etter miljørapporten sier de at det har vært en lekkasje. De begynner å dele ut rent drikkevann og mat. Dette er ikke nok for folk. Vi vil ikke ha smuler, vi vil ha en løsning på problemet, understreker Sandra Amorim til BBC Brasil.

Det er ikke første gang Hydro Brasil er i myndighetenes fokus. Allerede i 2009 ble selskapet idømt en bot på rundt 20 millioner kroner for utslipp ved Alunorte, en bot Hydro ennå ikke har betalt.

NTB Scanpix

Norsk løsning

Svein Richard Brandtzæg, Hydros konsernsjef, satte seg på flyet og dro selv til området for med selvsyn forsikre seg om at lokalbefolkningen som er berørt, får tilstrekkelig hjelp. I tillegg foretok han en rokering i Hydro-ledelsen, som brasilianerne muligens ikke liker. Han utnevnte finansdirektør Eivind Kallevik til leder av Alunorte, mens den tidligere sjefen, Silvi Porto, fikk tildelt svarteper og ble sparket over i en annen stilling. Er dette et forsøk på å legge skylden på en brasilianer, og samtidig utrykke mer tillit til en nordmann?

Da president Michelle Temer var i Norge i juli i fjor, fikk han så hatten passet for at avskogningen i Brasil økte. Nå minner brasiliansk presse og brasilianske politikere om at norske Hydro er en miljøversting som ikke betaler bøter, men fortsetter å grise til i regnskogen.

Hydro har nå Alunorte-saken øverst på sin hjemmeside. På en egen side redegjør selskapet for «Situasjonen i Alunorte».

