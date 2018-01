Varsel om katastrofe

KOMMENTAR: Når USA holder tilbake 509 millioner kroner av støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, applauderer den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu entusiastisk. Det Netanyahu ikke tar inn over seg, er at et UNRWA-sammenbrudd vil kunne skape en humanitær katastrofe i hans egen bakgård.