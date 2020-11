Kulturkrigen vil hemme Biden

KOMMENTAR: Joe Biden og Kamala Harris vant valget i USA på å appellere til moderate velgere. Hvordan vil disse velgerne reagere hvis venstresida hos Demokratene krever mer gjennomslag?

Natt til søndag holdt Joe Biden (77) sin første tale som USAs valgte president. Han har et uhyre vanskelig utgangspunkt.

Aldri har et presidentvalg i USA mobilisert så mange velgere. Over 150 millioner mennesker har deltatt, noe som betyr at Joe Biden er den presidenten med flest velgere i ryggen noensinne. Donald Trump er nummer to på lista.

En slik mobilisering i et land som står midt oppe i en ukontrollert smittesituasjon viser hvor mye som sto på spill, og også at det amerikanske demokratiet kanskje er sterkere enn mange pessimister trodde.

Trump er populær

Valget viser også at tross fire år med politisk kaos, skandaler og 22.000 dokumenterte løgner fra presidenten, valgte ytterligere 11 millioner velgere å gi sin stemme til nettopp Trump. I noen delstater er det bare noen få tusener stemmer som avgjør at Trump ikke får nye fire år.

Denne splittelsen er den alvorligste trusselen mot det amerikanske demokratiet, fordi den hindrer alle forsøk på en meningsfull dialog og straffer de politikerne som inngår kompromisser for å få gjennomført politikk.

Senatet er rødt

Republikanerne beholder etter alt å dømme kontrollen i Senatet, noe som innebærer at de sitter med nøkkelen til Joe Bidens evne til å få gjennomført viktige valgløfter. Senatet har også mulighet til å blokkere utnevnelser til de mange offentlige stillingene som har stått ledige under president Trump.

Noen kommentatorer peker på at Joe Biden og lederen for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell fra Kentucky, er gamle venner. Og at dette vennskapet kan gi håp om at de to aldrende herrene kan meisle ut en kurs forover tross alt.

Aktivister

Problemet er at det i begge partier er fløyer som ikke ønsker å inngå slike kompromisser. Trumps innflytelse i Det republikanske partiet vil fortsatt være stor. Fra sidelinjen vil han og hans lojale base av velgere fortsatt kunne gjøre livet surt for republikanere som viker fra den kompromissløse linja.

Og i Det demokratiske partiet må Joe Biden og visepresident Harris hanskes med en radikal og aktivistisk venstre fløy av folkevalgte og velgere som egentlig skulle ønsket at det var Bernie Sanders fra Vermont som flyttet inn i Det hvite hus 20. januar neste år.

Religiøse overtoner

Begge de ytterliggående fløyene i amerikansk politikk har kjennetegn som likner på religiøse bevegelser. Avvik fra den rene linja straffes som blasfemi og fører til utstøtelse fra menigheten. En slik tankegang kan aldri føre til meningsfulle kompromisser.

Men som president må Biden finne en vei ut av dette uføret. Det er derfor han hele tiden gjentar at han vil være en president for alle, ikke bare dem som stemte på ham. Altså det motsatte av Trump.

Men én ting er å si det, en helt annen er å gjøre det.

Kulturkrig

Det som foregår i USA, og i mange land i Europa, er en kulturkrig. En stor del av velgerne i mange vestlige land føler seg med rette tilsidesatt og usynliggjort etter tre tiår med nyliberal globalisme. Ikke bare mister de jobbene sine, men verdiene deres latterliggjøres. Når Polen nå har vedtatt et praktisk forbud mot abort, er det et ekko av at USA har innsatt en abortmotstander i høyesterett.

Den radikale fløyen i Det demokratiske partiet står for mange verdier vi i Norge ikke vil anse som spesielt radikale. Et helsevesen for alle, organisasjonsfrihet i arbeidslivet, styrkede rettigheter for fødselspermisjon eller et skattesystem som i mindre grad er innrettet etter de aller rikeste er politikk det er bred enighet om i Norge.

Snevert maktbegrep

Men den samme fløyen er også preget av såkalt identitetspolitikk, der faktorer som kjønn, seksuell legning og rase vektlegges på en måte som støter mange tradisjonelle velgere fra seg.

Identitetspolitikken, enten den dreier seg om opphetede diskusjoner om hvor mange juridiske kjønn man skal operere med eller når den finner sitt ideologiske motstykke i tungt bevæpnede hvit maktgrupper, opererer med et svært snevert maktbegrep.

Hvis premisset er at «vi» bare kan få makt gjennom å ta den fra noen andre, sier det seg selv at politiske kompromisser knapt nok har interesse.

Black Lives Matter-bevegelsen er et resultat av systemisk rasisme i USA, og peker med rette på at disse skjevhetene må diskuteres og fjernes. Men samtidig har bevegelsen programposter som rett og slett er udemokratiske.

Fryktelig utgangspunkt

77 år gamle Joe Biden har et vanskeligere utgangspunkt for å lede USA enn noen andre presidenter har hatt, inkludert Barack Obama som tok over midt i finanskrisen. Koronapandemien har lammet økonomien, Kongressen er delt i to fløyer som ikke snakker sammen og nesten halvparten av velgerne stemte på Trump.

Biden vil være nødt til å få på bordet en økonomisk krisepakke, men hvordan skal han få med seg nok republikanere i Senatet til å klare det? Og hva med høyesterett, som med sitt klare konservative flertall kan sette foten ned for lovendringer som utfordrer tradisjonelle verdier?

Vil Harris ta over?

Spekulasjonene om hvor Lenge Biden vil holde ut, er allerede i full gang. Ved neste korsvei vil han være nesten 82 år gammel. Vil han trekke seg før utløpet av første periode og gi visepresident Kamala Harris muligheten til å drive valgkamp i 2024 som sittende president?

Trump-kampanjen, som lørdag holdt en absurd pressekonferanse utenfor en pornobutikk i Philadelphia, virker nokså kjørt nå. Før eller siden vil det vel gå opp for Trump at han har tapt, men spørsmålet er om hans millioner av velgere da vil akseptere nederlaget eller fortsette å tro på konspirasjonsteorien om massivt valgfusk.

