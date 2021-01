Å bytte ut Støre er ikke svaret på Ap’s problemer

KOMMENTAR: Det er ikke en god løsning å bytte ut lederen i Arbeiderpartiet. Ikke mange vil stemme på et parti som ikke klarer å formidle hva det vil.

Det er ingen god løsning å bytte ut Jonas Gahr Støre som Ap-leder nå rett før valget. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forrige helg gikk Ap-veteran Thorbjørn Berntsen ut i TV2 og sa han mente at partiet må ha en åpen debatt om Jonas Gahr Støre er den som kan gi partiet høyest oppslutning i valget til høsten. Til Klassekampen sa Berntsen at en fotballtrener ville blitt sparket med så dårlige resultater.

Samtidig lanserte han sin egen nevø, Raymond Johansen, som en kandidat til toppjobben i partiet. Uten at han hadde spurt Johansen selv.

I Klassekampen og Nationens nyeste måling, utført av Norfakta, fikk Ap en rekordlav oppslutning på 17,5 prosent. Litt bedre var det på Kantars måling for TV2 denne uken, der partiet fikk en oppslutning på 22,4 prosent.

Berntsen mener at et lederskifte må diskuteres på landsmøtet til våren.

Støtte til Støre

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er av en helt annen oppfatning. I et innlegg i VG skrev han, som svar til Berntsen, et forsvar for Støre, som han mener er arbeidsfolkets mann:

«Kan Jonas Gahr Støre, med sin bakgrunn, være leder for arbeidsfolkets parti? Visst faen kan han det!» Hågensen sammenligner til og med Støre med Olof Palme: «Slik adelsmannen Palme var arbeidsfolkets mann i Sverige, fordi han leda arbeidsfolkets parti, er Jonas arbeidsfolkets mann i Norge, fordi han leder arbeidsfolkets parti her.»

Han sa til VG at i den grad det er kritikkverdig det som har skjedd, må kritikken rettes mot partiet.

Hågensen sa at Ap nettopp har vedtatt et partiprogram som han «opplever har stor tilslutning. Da er det viktig å få presentert det godt, slik at partiet kan vinne oppslutning i framtida».

Også LO-leder Hans Christian Gabrielsen støtter Støre som leder.

«Sjarm og lettvint prat»

«Da kan vi ikke la oss rive med av sjarm og lettvint prat. Da må vi slå ring om redskapet fagbevegelsen og norske arbeidsfolk har hatt gjennom mer enn 130 år: sitt eget parti. Arbeiderpartiet. Det kan ingen erstatte», skrev Hågensen.

Men det er nettopp det som skjer. Velgerne har i økende grad begynt å erstatte Ap med noe annet.

Ifølge Respons analyses partibarometer for januar 2021 har Ap lav lojalitet blant egne velgere, og har hatt store velgeroverganger til andre partier. Overgangen til Senterpartiet var på 65.000 velgere, og til Rødt og SV var velgerovergangen til sammen på 44.000 velgere.

På Ap’s digitale samling for sine toppkandidater på stortingslisten sa Jonas Gahr Støre i en tale at «det er ingen tvil, vi må og skal opp». Han manet alle til å ta det løftet det er å overbevise flere til å stemme for partiet.

Støre har fortsatt tro på at Ap kan lede den neste regjeringen tross stadig nye bunnmålinger.

Det er bra med tro og håp, men det er ikke det som vinner valg.

Vinglete

Ap har i lang tid falt nedover på meningsmålingene. Ledelsen har ikke klart å se, eller vil ikke se, at den også er en del av problemet.

Men partiet som helhet har heller ikke klart å samle seg om konkrete saker. Der Senterpartiet har klart å skape en fortelling om motsetningen mellom by og land, og Norge mot EU, har Ap framstått som vinglete i mange saker.

I flere saker har de heller ikke klart å bestemme seg for hva de mener. Som for eksempel rusreformen. Også i spørsmålet om iskanten tok det lang tid før de klarte å lande på et standpunkt. Ap har selvfølgelig også en utfordring som styringsparti som skal ta vare på helheten, og ikke kan brøle like høyt om enkeltsaker.

I tillegg står partiet i spagaten mellom arbeidsplasser og klima, og snakker ofte på en måte som framstår som tåkete og lite tydelig.

Lokalvalget i 2019 ble Ap’s dårligste kommunevalg i historien, med 24,8 prosent. Etter valget skyldte partisekretær Kjersti Stenseng nederlaget på den interne striden rundt Trond Giske siden valget i 2017.

Men nedgangen begynte lenge før det. I stortingsvalget i 2017 var Ap partiet med størst tilbakegang. De gjorde sitt nest dårligste valg siden 1924, med en nedgang på 3,4 prosentpoeng og seks mandater.

Hågensens tale

Det er nok mange innad i Ap som heier på Hågensens tale. Men heller ikke Hågensen klarer å se partiet slik det nå ser ut fra utsiden.

I Ap er det mange som mener at partiet er tydelige på hva de mener. Men for å tro det må man nesten ha skylapper på. Ap har ingen egne saker for tiden. I stedet for å fremme sine egne saker, følger de stort sett etter andre.

Men skal du lede et land, må du gå foran, ikke dilte etter andre.

Kanskje det er vanskelig å innrømme, eller kanskje det er vanskelig å se når man sitter midt oppe i det. Men både Ap’s ledelse og mange i partiet klarer helt tydelig ikke å se hva problemene er, og da er det også vanskelig å løse dem.

Det er valgresultatet som teller, sa Stenseng om den rekordlave målingen forrige uke. Det er klart at det er det. Men samtidig er målingene bare noen måneder før valget en pekepinn på hvor veien går.

Og den kan like gjerne gå enda brattere nedover.

Ny leder?

Selv om Berntsen mener det som skal til for å vinne valget er en ny leder, er nok ikke det løsningen nå. Raymond Johansen som leder kan like godt være det som skremmer vekk de velgerne som frykter at Ap etter valget vil samarbeide med MDG. Og det er ingen andre tydelige lederkandidater i partiet.

Et lederbytte nå rett før valget kan også skape mer uro enn ro i partiet, noe som kan være enda mer ødeleggende for oppslutningen. En diskusjon om lederskifte skulle Ap tatt for lenge siden.

Partiet får ikke med seg de brede velgermassene de er avhengige av. Det største problemet er at de ikke forstår velgerne, at velgerne ikke forstår dem og at de ikke klarer å være tydelige på egne løsninger og veivalg.