Takk for hjelpen

Den som ønsker å være opplysende og nyttig for innbyggerne i Rogaland hver time på dagen, behøver hjelp.

Kjersti Sortland hadde første evaluering av Aftenbladet under morgenmøtet i nyhetshjulet mandag.

Kjersti Sortland Sjefredaktør, Stavanger Aftenblad

Det er mange år siden jeg studerte og jobbet som servitør og journalist i Stavanger.

Da jeg skulle vende tilbake, forsto jeg at jeg ville behøve hjelp.

Ikke bare ute på veiene, der et imponerende antall nye vei- og tunnelsystemer har dukket opp siden sist. Takk og pris for bilens navigasjonshjelper.

Jeg har måttet spørre om hjelp til veldig mange ting, på veldig mange områder, for å klare å komme i orden. Det har gitt tilstrekkelig oversikt til å kunne overta som sjefredaktør i Aftenbladet i dag.

Tålmodige forklaringer og håndfast, praktisk bistand, er gitt av kjente og ukjente i Sandnes, Sola og Stavanger. Foruten i avishuset.

Takk! Takk til den vennlige mannen som tilbød hjelp til å buksere skrivebordet inn i heisen. Takk til suverene Marianne som hev seg rundt på kveldsvakt på lageret, da feil ble oppdaget et helt annet sted. Fordi hun syntes det var «for gale» at en fremmed dame ikke skulle få en seng i hus første natten.

Marianne Sunde jobber ved Ikea Svanholmen. Hun tok bokstavelig talt grep, sammen med kollega Ole Jørgen Barmen, en sen kveld i slutten av november.

Det har vært fint å bli kjent med nye naboer, kolleger og restarte gamle vennskap. Nykommeren kjenner lettelse: Det meste er mulig når man vet hvem man skal spørre.

Nå har jeg bedt om hjelp igjen, fra Aftenbladets lesere.

Redaktøren har fått svar på tiltale, og det er bra. Leseren med signatur «Eholg» som i nettmøte etterlyser større vekt på lokale saker i Aftenbladet, har rett.

Skal Aftenbladet kunne finansiere uavhengig kvalitetsjournalistikk i ytterligere 139 år, må avisen bli enda bedre til å speile innbyggernes liv og utfordringer på en gjenkjennelig og interessevekkende måte. Være relevant og tett på hverdagen. Publisere de fakta som betyr noe.

«Vi skal gjøre Rogaland litt større og verden litt mindre» er en etablert visjon for Aftenbladet, som godt kan bli enda mer sann.

Aftenbladets oppdrag er å finne og publisere fakta om det som skjer rundt oss, og forklare nyhetene. Avisen må utøve rollen som vaktbikkje med utholdenhet og forstand. Det er vesentlig at Aftenbladet forblir en engasjerende og trygg arena for debatt.

Dette driver oss som fagfolk i avishuset. Fordi vi er overbevist om at journalistikk innenfor etiske normer og en faktabasert, offentlig diskusjon er en forutsetning for gode beslutninger og for demokratiet.

Men også i fortsettelsen vil regionavisen være helt avhengig av innbyggernes hjelp hver dag. Enten det er som kilder i avisen, tipsere og informanter. Som bidragsytere med bilder og meninger, som kunder – eller som redaksjonens kritikere.

Konstruktiv kritikk og begrunnet ros er den beste hjelp for alle som vil bli bedre i et fag. Men redaktører vil også tåle og ønske seg tilbakemeldinger som noen ganger ikke bare er høflig uttrykt; Det er viktig å kjenne til, og reflektere over leserens reaksjoner, også de ganger sakene våre fremkaller oppgitthet eller sinne.

Selv liker jeg best aviser og magasiner som ikke bare er dyktige til å avdekke feil og mangler, men som i sin nyhetsjakt også etterspør og viser frem mulige løsninger. Det er viktig å ha grunnleggende tro på menneskers evne til å løse problemer.

Konstruktive nyheter, kan det kalles.

Takk for hjelp også i fortsettelsen, til å stille de riktige spørsmålene. For felles jakt på gode svar.



