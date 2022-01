Energiministerens ulne svar

KOMMENTAR: Folk fortjener bedre og sanne svar fra en olje- og energiminister midt i en strømkrise.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har stått i front for regjeringens strømkrisehåndtering.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«Forstår du at folk føler seg lurt?», spurte programleder Fredrik Solvang olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på NRKs Debatten torsdag kveld.

Energiministerens svar var et kontant «nei». For hun mener regjeringen har vært svært tydelig på hva staten kom til å dekke av strømprisen for desember. Samtidig mente hun at det var vanskelig å forstå, fordi dette er et «relativt komplisert system».

Alternativet er visst et enda mer komplisert system.

Protester

Kanskje dette systemet er både for vanskelig for både Persen og den vanlige mann i gaten å forstå, men det som er lett å forstå er at regjeringen ikke egentlig har betalt mye i støtte til den enkelte husholdning. Selv om energiministeren selv mener dette er «en sjenerøs ordning».

Hadde det vært en sjenerøs ordning, hadde nok ikke tusenvis av mennesker over hele landet møtt opp til demonstrasjoner torsdag ettermiddag. Da hadde nok heller ikke en rekke mennesker i dette landet fortalt sine historier om skyhøye strømregninger som gjør det vanskelig for både privatpersoner og bedrifter å få økonomien til å strekke til.

For vi skal huske på at mens regjeringen så «sjenerøst» delte ut 14 milliarder kroner til oss strømkunder, håver de samtidig inn en betydelig høyere sum enn dette.

Usannheter

«Det er jo slik at kraften har en pris. Det er fordi vi har et regulerbart vannkraftsystem som gjør at hvis ikke produksjonen følger forbruket så kan vi risikere at det går tomt. Og vi kan risikere at prisen legger seg for høyt hele tiden,» sa Persen, og fortsatte denne argumentasjonsrekken litt senere da det ble snakk om makspris på strøm:

«Jeg forstår godt ønsket om en makspris. Det kunne vært forutsigbart for alle. Men hvis du setter prisen for høyt så kan vi risikere at vi betaler for mye for strømmen hele tiden. Og i verste fall kan vi få strømutfall eller vi må rasjonere strøm.»

Det går fint an å diskutere om makspris på strøm er riktig tiltak. Men det er rett og slett ikke sant at en lav pris eller en makspris på strøm vil mørklegge Norge eller tømme magasinene.

Som Rødts Bjørnar Moxnes helt riktig sa: Siden strømprisen fra 2010 til 2020 har ligget på i gjennomsnitt 33 øre per kWt uten å tømme magasinene eller mørklegge Norge, har vi jo allerede prøvd dette ut.

Sannheten

I den samme Debatten gikk Persen til frontalangrep på Frp, der hun nærmest la skylden ene og alene på tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) for den strømkrisen vi har i dag.

Ja, Frp og Høyre-regjeringen har også vært med på dette. Men sannheten, som både Persen og tidligere denne uken også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), prøver å fortrenge fra folks minne, er at det var den rød-grønne regjeringen med Ola Borten Moe som energiminister som inngikk avtalene og som satte i gang prosjektene med utenlandskabler til både England og Tyskland.

Hele samfunnet vårt skal elektrifiseres, sa Persen, og det har hun sagt flere ganger i det siste. Hun la til at den forrige regjeringen ikke har lagt til rette for økt produksjon. Men den økte produksjonen av strøm i Norge de siste årene har stort sett kommet i form av vindkraft, som for øvrig også er den rød-grønne regjeringens verk. Og som Persen før hun ble minister var sterk motstander av.

Elektrifisering

Og hva skal vi så bruke den knappe strømproduksjonen Persen mener vi har til?

Jo, nylig sa hun at en videre satsing på elektrifisering av oljeplattformene med kraft fra land er helt nødvendig. Selv om, som hun selv sa, «den globale klimaeffekten vil være begrenset» og at det isolert sett vil føre til høyere strømpriser.

Er dette virkelig et godt svar til vanlige folk som strever med å betale regningene, et symboltiltak som i tillegg vil øke strømprisene og folks nettleie?

Regjeringen skal sørge for dette med økt kraftproduksjon, sa Persen. Men fra hvor? Mer vindkraft på land, eller vannkraft i vernede områder? Eller kanskje havvind, som den samme regjeringen nå er i ferd med å torpedere, ifølge aktørene i markedet.

Troverdighet

Den siste debatten om strømkrisen var bare ett eksempel i rekken av mange debatter der Persen enten ikke har et tydelig svar, eller rett og slett kommer med usannheter.

Er dette noe hele regjeringen står for? Eller er det noe de lar en uerfaren olje- og energiminister, med det som tyder på manglende informasjon om fagfeltet, fronte?

Persen skal ikke ta på seg skylden for den dårlige håndteringen av strømkrisen hele Ap/Sp-regjeringen har vært ansvarlig for. Men folk har krav på at den informasjonen som blir kommunisert av olje- og energiministeren er troverdig og sann.

Det har også både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Vedum et ansvar for.