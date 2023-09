Et valg mellom penger og natur

KOMMENTAR: Regjeringen har flyttet vindkraft-konfliktene til kommunene. Det kan påvirke valgresultatet flere steder.

Vindturbiner ved Bue i Bjerkreim, i grenseområdet mot Gjesdal.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Etter massive protester strammet Solberg-regjeringen i 2021 inn konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Dette førte til full stans i behandlingen av søknader om å få bygge vindkraft på land.

Intensjonene fra Solberg-regjeringen har Støre-regjeringen ført videre etter at strømprisene føk i været og kraftutbygging plutselig ble en av de viktigste politiske sakene i Norge. Nemlig at kommunene skulle få mer makt over prosessene, og at de skal få mer igjen for å tillate vindkraft i sin kommune.

Baksiden

Kommunene har i praksis fått myndighet til å si nei til vindkraft, og anleggene skal behandles etter plan- og bygningsloven.

At kommunene får mer lokal makt og større inntekter fra vindkraftverk, er positivt. Det forrige regimet fungerte ikke i det hele tatt, og var på mange måter det som førte til den store motstanden mot vindkraft på land.

Men samtidig er det en bakside.

Mens det tidligere var regjeringen som måtte møte protestene mot vindkraft, er konfliktene nå flyttet til kommunene og lokale politikere. Og det har blitt en lokal kamp mellom penger og miljø.

I Finnmark eksplodert det etter at regjeringen sa at den vil elektrifisere Melkøya og bygge ut store mengder vindkraft i fylket. Men det er ikke bare i Finnmark dette skaper indre stridigheter blant innbyggere og lokalpolitikere.

Moifjellet

Et godt lokalt eksempel er Moifjellet i Bjerkreim kommune, der Statkraft har gjenopplivet planene om et svært vindkraftanlegg. Det er foreløpig planlagt mellom 30 og 40 vindturbiner, hver med en høyde på rundt 200 meter.

Det har vært planer om dette før, men de ble skrinlagt av Olje- og energidepartementet i 2012. Da var begrunnelsen at en utbygging kunne føre til alvorlig og vesentlig skade på naturmangfoldet, spesielt med hensyn til rovfugl, landskap og tapt areal.

Statkraft mener at de har ny kunnskap om fugler og vindkraft nå, og vil derfor prøve seg igjen.

I mars stemte et flertall i kommunestyret for at NVE kunne åpne for behandling av Statkrafts forslag til konsekvensutredning av Moifjellet vindkraftverk. 10 av kommunestyremedlemmene sa ja, mens sju sa nei.

Stor uenighet

Moifjellet er markert som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområder). Et nytt regelverk fra 1. juli i år sier at dersom LNF-områder skal brukes til noe annet, som vindkraft, må de lokale politikerne bestemme at det skal omreguleres før det kan fattes vedtak om konsesjon.

Under formannskapsmøtet for to uker siden skulle politikerne i Bjerkreim stemme for eller mot dette. Ane Fuglestad Skutlaberg (KrF) prøvde å stoppe det, og fikk støtte fra Bente Gro Milwertz Slettebø (Sp) og Tone Vaule (Ap). Men flertallet, ordfører Kjetil Slettebø (Sp), Egil Gjedrem (KrF), Skjalg Espedal (H) og Marius Solberg (H), stemte for områdereguleringen.

Skutlaberg anket saken inn for kommunestyret. Anken ble behandlet tirsdag kveld, og ble stemt ned.

I Bjerkreim seiler utbygging av vindkraft på Moifjellet opp som en av de viktigste sakene i lokalvalgkampen. Høyre har stemt samlet. De andre partiene er splittet. Utfallet er personavhengig.

Sånn er det i flere kommuner.

Protester

Derfor åpner disse lokale konfliktene også opp for protestpartier.

Mye av engasjementet rundt Industri- og næringspartiet (INP) kommer fra misnøye mot høye strømregninger og norsk energipolitikk, sa Yngve Flo, professor i politisk historie ved UiB, til NRK forrige uke.

Å stoppe vindkraftutbygginger i kommunene er INPs viktigste sak i lokalvalget, sa partileder Owe Ingemann Waltersøe i en debatt under Arendalsuka.

Dette er uten tvil en av sakene som gjør at velgere trekker til partiet.

Ved sitt første lokal- og fylkestingsvalg stiller INP med valglister i 127 kommuner. De stiller ikke liste i Bjerkreim. Men i en måling Sentio nylig gjorde for NTB, fikk de 5,1 prosent nasjonal oppslutning. I Stavanger er oppslutningen for INP på 3 prosent, ifølge Aftenbladets siste måling, i Sandnes på 4,4 prosent og i fylket 4,5 prosent.

For og mot

Argumentene mot vindkraft er ofte at den ødelegger naturen, og at det får negative følger for de som bor nær vindturbinene. Argumentene for vindkraft er inntektene den kan gi kommunen, og de velferdstjenestene dette kan bidra til å finansiere.

Hva er så prisen for å bygge ned naturen i Bjerkreim?

Ifølge Statkraft, kan kommunen blant annet se for seg en avtale med en årlig verdi på mellom 33 og 38 millioner kroner. I tillegg kommer strømstøtte til næringsliv, organisasjoner og lignende til en verdi av mellom 2 og 2,6 millioner kroner i året.

Statkraft sier også at de vil bidra til etablering av et fornybarsenter på Vikeså, med et engangsbeløp på 8 millioner kroner og et årlig tilskudd på 500.000 til drift av senteret.

Statkraft har allerede signert kontrakter med grunneiere om kompensasjon i 25 år. Beløpene er hemmelige, men helt sikkert betydelige. I en liten kommune, hvordan blir det da å stemme mot at naboen skal få ekstrainntekter i 25 år? Eller at kommunen skal få mer penger til eldreomsorg og skole?

Som Marthon Skårland (H) sa under kommunestyremøtet tirsdag:

«Helsesenteret som kommunen nå investerer rundt 250 millioner kroner i, vil kunne bli nedbetalt på rundt fem år om Moifjellet blir bygget ut.»

I kommuner rundt om i hele landet ligger disse konfliktene som en verkebyll før valget. At vindkraft-konfliktene er flyttet til kommunene, vil derfor kunne påvirke valgresultatet mange steder.