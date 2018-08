Da Sirkus Sandberg kom til Arendal

For to dager siden var han statsråd og nestleder i partiet sitt. Tirsdag kveld var han i Arendal som privatperson, uten at det på noen måte dempet interessen for Per Sandbergs tillyste pressemøte i regi av PR-byrået Gambit.

Allerede timer før Sandberg (58) og kjæresten Bahareh Letnes (28) ankom hånd i hånd, sto halve presse-Norge og trippet utenfor lokalene, en restaurant i Pollen i Arendal som disponeres av Gambit denne uka. Da et helikopter fløy lavt over takene, var det mange som mente at det sikkert inneholdt Per og Bahareh, at de to hadde valgt den mest dramatiske entreen av dem alle. Men helikopteret fløy videre.

Velkommen til kommentarfeltet

På forhånd hadde Sandberg, som ikke akkurat har for vane å legge bånd på seg når han er sint, varslet et knallhardt oppgjør med pressen og med partifeller som han mener har dolket ham i ryggen. Det løftet holdt han. Men han blåste også ut mot «folk flest», altså de mange som ifølge Sandberg har framført grove og udokumenterte påstander om saken i sosiale medier og i kommentarfelt.

«Ondskap», kalte han det. Han er sjokkert. Til det er det fristende å si velkommen etter. Om denne sørgelige affæren har fått Sandberg til å oppdage at det dukker opp mye graps i kommentarfeltene, har det i alle fall kommet noe positivt ut av det. Sandberg har vel når sant skal sies bidratt mer opp gjennom årene til å gi næring til et utrivelig debattklima enn å forsøke å oppmuntre til nyanser og saklighet. Rett fra levra skal det jo være.

Ingen «heksejakt»

For han har rett i at det har blitt skrevet fæle ting på nettet etter at det ble kjent at han har en 30 år yngre kjæreste, som kommer fra Iran, og som han har dratt på ferie med til hennes hjemland. Mange av disse ytringene var renspikket rasisme og islamhat, og mange lanserte fullstendig udokumenterte teorier om bakgrunnen for forholdet mellom de to.

Per Sandberg til Aftenbladet: - Jeg måtte velge mellom Bahareh eller å være statsråd, og da har jeg valgt Bahareh

Det han derimot tar feil i, er at det er medienes «heksejakt» på ham og kjæresten som førte til hans fall. Mediene har gjort jobben sin. Det vil sikkert være mulig å trekke fram enkeltepisoder som kunne vært håndtert bedre, og presset på både Sandberg og Letnes har utvilsomt vært voldsomt, men hva annet kunne de regne med? De har selv bidratt til hele utviklingen. Forklaringer har endret seg, merkelige utsagn har kommet i intervjuer de har stilt opp i. Stadig nye opplysninger har dukket opp. Slik øker presset. Til slutt ble det nok, til og med for Erna Solberg og Siv Jensen.

Slapp vanskelige spørsmål

Sandberg gjentok at ja, han har begått feil ved å unnlate å varsle om turen, ved å ta med seg telefonen og - som han sa det - ved å sette kjærligheten foran alt. Han sa at han måtte velge mellom Letnes og jobben. Og da valgte han kjærligheten.

Intervjuet med Sandberg og Letnes, som ble foretatt av to Gambit-ansatte rådgivere, inneholdt kanskje ikke så mange kritiske spørsmål som det burde ha gjort. Særlig slapp Sandberg å bli konfrontert med de ulike forklaringene han har gitt på ulike tidspunkter. Det er en klar ulempe at seansen fant sted i regi av en gjeng spinndoktorer i stedet for i et nyhetsstudio. Men Sandberg ville ha regien. Og det er også lett å skjønne.

Det er synd på Per Sandberg, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre litt seinere i partilederdebatten, som en stund så ut til å bli satt fullstendig i skyggen av sirkuset noen hundre meter unna. Det er rett. Det er synd på Per Sandberg, for han har nok aldri ment å sette sjefen i forlegenhet og potensielt åpne for et datainnbrudd i regjeringsapparatet. Det bare skjedde. Men han kan ikke skylde på pressen. Som man reder ligger man, og denne senga har Sandberg redd opp helt selv.