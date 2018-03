Hareides kryptiske melding holder oss i uvisshet til langt utpå tirsdagen

Derfor utviklet mandagen på Stortinget seg til det reneste reality-showet, men uten at det kom noe tydelig svar på hvem som skal ut. KrF vil kvitte seg med Listhaug, men beholde Solberg.

Først langt utpå tirsdagen får vi vite om det er sånn det blir. Selv et nesten fem timer langt KrF-møte bidrog lite til å endre situasjonen landet har vært i siden fredag.

Tidligere stortingsrepresentant fra Rogaland, Geir Toskedal, er blant dem som mener saken ikke er alvorlig nok til at regjeringen må gå. Han skrev på Facebook blant annet at «KrF må roe situasjonen. Tiden er ikke inne for regjeringskrise.» Toskedal sitter midt i KrF-land. Etter stortingsvalget ble det enda klarere at kyststripen fra Telemark og vestover er der de har sine kjernevelgere.

Samtidig mener mange at det ikke er KrFs, men Erna Solbergs ansvar å roe situasjonen. Det forstår også statsministeren, som iallfall kommer til å få mer kontroll på Sylvi Listhaug framover. Hvis regjeringen overlever tirsdagen (og nå er det ingenting som er sikkert), vil det være med en justisminister som må være lydig. Det er vil bli lettere for Erna Solberg å fjerne Sylvi Listhaug ved neste anledning.

Erna Solberg har hittil styrt regjeringen ved at medlemmene har fått lov til være litt uregjerlige. Vel å merke hvis Erna til slutt får det som hun vil. Det har hun vanligvis fått, og derfor har særlig en del Frp-statsråder fått spillerom. Nå er selv innbarkede Frp-velgere lei av solospillet til Listhaug. De vil ikke at partiet skal sitte i regjering for enhver pris, men de vil heller ikke miste makt på grunn av en uansvarlig facebookmelding.

Neste gang Sylvi dummer seg ut, vil de derfor ha større forståelse for at det er bedre å ha henne på utsiden av regjeringen, enn på innsiden.

Ikke siden 1963 har et mistillitsforslag fått gjennomslag i Stortinget. den gangen hadde til og med ansvarlig statsråd, industriminister Kjell Holler, trukket seg på forhånd. Det var ikke nok til å blidgjøre opposisjonen. Den fremmet mistillitsforslag mot hele regjeringen.

Denne gangen hadde det vært nok til å blidgjøre opposisjonen om Sylvi Listhaug på eget initiativ hadde levert inn avskjedssøknad, men det er ikke slik hun opptrer. Det ser rett og slett ikke ut til å skje.

Forslaget fra diverse opposisjonsledere om at Erna selv kan sparke eller flytte Sylvi Listhaug, er uansett ikke mulig. Det ville være fallitt for parlamentarismen om det var Stortinget som skulle sette sammen regjeringen. Men også for dem har det vært en vekker at et mistillitsforslag mot en statsråd i realiteten betyr et mistillitsforslag mot hele regjeringen.

Knut Arild Hareides kryptiske melding om at Erna Solberg må ta grep for å unngå en mistillitssituasjon, er derfor vanskelig å tolke. Grepet kan ikke være å sparke eller flytte Listhaug. Om det er et grep å stille kabinettspørsmål, kan diskuteres. Det vil iallfall understreke at statsministeren har forstått alvoret. Andre mulige grep kan også tenkes, for eksempel med ytterligere beklagelser eller en form for vingestekking av Listhaug uten at hun får sparken. Her kreves eventuelt mye politisk håndverk på begge sider.

Hvis mistillitsforslaget går gjennom, noe som fortsatt har formodningen mot seg, drar Erna Solberg rett til Slottet med sin avskjedssøknad. Det er spekulert i at Høyre kan drive butikken videre uten Frp, men det er ønsketenkning på borgerlig side. For det er Jonas Gahr Støre som vil bli bedt om å stable en ny regjering på beina. Det har alltid Arbeiderpartiet vært beredt til.