Selvforsvar bør inn i skolen

Jeg har trent selvforsvar i mange år, og jeg mener det er viktig at mine barn lærer selvforsvar. Ikke fordi jeg tror at de vil bli utsatt for vold, men fordi jeg vil at de skal være forberedt om det skulle skje. Det blir som å ha innbruddsalarm eller brannvarsler i huset. Vi har det også, men vi tror ikke at det vil begynne å brenne i huset vårt, eller at tyver vil bryte seg inn. Vi låser døra om natta for sikkerhets skyld, og vi tegner forsikring. Vi kler på redningsvest når vi kjører båt, fester sikkerhetsselene når vi kjører bil, og vi ser oss for, både til høyre og venstre, når vi krysser veien.

Observant

Selvforsvar handler om å være observant, evne å lese folk og situasjoner og ikke sette seg selv i fare. Det handler om å mestre ubehagelige foranledninger som kan føre til vold, gjennom god kommunikasjon, flukt eller avledning. Og skulle volden faktisk inntreffe, handler det om å kunne stikke av eller gjøre fysisk motstand, uten å stivne eller bli apatisk. Selvforsvar handler kort og godt om å redusere risikoen for at noen kan skade deg, eller få deg til å utføre noe du ikke vil. Det burde være like naturlig å lære selvforsvar som å lære å svømme.

Rutine

Selvforsvar er naturlig i vår familie, fordi vi snakker om det, trener på det og gjør det til en rutine i hverdagen. Barna lærer å ha telefon og lommebok på innsiden av jakken, ikke i baklomma. De lærer å være skeptiske til folk som vil lokke dem. De lærer å unngå konflikter, og takle dem psykisk og fysisk om situasjonen eskalerer. Du trenger ikke å være profesjonell kampsportutøver for å kunne selvforsvar, like lite som du trenger å være lege for å kunne førstehjelp. Alle kan lære noe. Vet du at du kan forsvare deg, opptrer du tryggere. Men det viktigste vi lærer barna, er å ikke være voldelige. Selvforsvar er og blir et forsvar, aldri et angrep.

Ubehagelig

Når jeg snakker om selvforsvar, blir mange mennesker avvisende. For dem er selvforsvar vold, og det er ikke hyggelig å snakke om. Det føles fjernt og skremmende. Vold er forbundet med aggresjon, det er noe vi vil unngå fordi det gjør oss redde. Mange skremmes med tanken på at de selv kanskje må ty til vold for å stoppe en voldsmann. Derfor stenger de volden ute, ved å la være å forholde seg til den.

En gang i historien var det å kunne forsvare seg livsnødvendig. Det var noe man lærte i ung alder. Ifølge den amerikanske selvforsvarseksperten Tony Blauer ligger evnen til å forsvare oss nedarvet i genene våre. Han viser til at mennesker instinktivt skvetter, og forsøker å beskytte hodet når de oppdager at noe er i ferd med å treffe dem.

I vårt moderne samfunn har vi gjort alt vi kan for å fortrenge volden. Men selv om vi lever i en digital tid, lever vi fortsatt i en fysisk verden. Da jeg fulgte Oslopolitiet i tre år som dokumentarforfatter, så jeg volden hver eneste dag, i gatene, på skoler, i private hjem og på byen om natta. Volden finnes der ute, og den bryr seg ikke om hva du mener eller føler.

De fleste voldssakene hører vi aldri noe om. De havner kanskje i en statistikk i politiets årsrapport, men sjelden i media eller i samtaler rundt middagsbordet. Mørketallene er store, særlig når det gjelder voldstrusler. Selv om Norge langt på vei er et trygt land, starter selvforsvar med å erkjenne at vold eksisterer, og at den kan ramme deg. Mange voldssituasjoner kan unngås om de håndteres rett.

Rett i loven

Men selvforsvar handler ikke om å ansvarliggjøre offeret. Det er ikke din feil om du bli utsatt for blind vold på gata. En voldtekt er aldri offerets skyld. Skylden har alltid voldsutøveren. Selvforsvar er ikke å opptre som politi. Politiet har og skal ha voldsmonopol i Norge. Det er deres ansvar å rydde opp i voldssituasjoner og sørge for trygge byer og bygder.

Derfor er det viktig at vi har et godt politi som er til stede der folk er, på samme måte som vi har et godt sosial- og helsevesen som kan behandle voldsmenn. Som selvforsvarseksperten Gershon Ben Keren sa i et foredrag : «Du kan ikke stoppe en voldsmann fra å være en voldsmann, eller en voldtektsmann fra å være voldtektsmann, men du kan hindre at du blir offeret.» Et øyeblikks vold kan være nok til å ødelegge et menneskes liv.

Selvforsvar er en rett vi har i loven når vi handler i nødverge. Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep, heter det i Lovdata. Ingen kan straffes for en handling foretatt i nødverge. Men selv om alle har rett til å forsvare seg, skal man ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling.

Inn i skolen

Jeg mener at vi må snakke om vold, forberede oss på den, trene på å møte den og mestre den, uten å bli aggressive, redde eller paranoide. Vi må snakke om etikk og moral, enten det gjelder fysisk eller psykisk vold. Istedenfor å fortrenge at volden finnes, bør vi prøve å forstå mekanismene bak. Som selvforsvarsguru Tim Larkin sa en gang: «Vold er altfor alvorlig til å overlates til voldsmenn.»