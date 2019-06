Ikke hent IS-brudene hjem

Foreldreløse unger slåss om friskt vann og mat. Svartkledde IS-bruder står i endeløse køer for å få mat, petroleum til strømaggregater, medisiner og annen hjelp fra heroiske hjelpearbeidere i Røde Kors og Leger uten grenser.

I reportasjen fra al-Hol som Aftenbladet publiserte i mai, står det å lese at den sistnevnte organisasjonen omtaler leiren der 73.000 kvinner og barn fra det tapte IS-kalifatet sitter internert, for en humanitær katastrofe.

Det er enkelt å mene at disse kvinnene – norske som utenlandske – burde tenkt over konsekvensene før de frivillig vervet seg til IS. At de burde sett for seg at kalifatet de oppsøkte, som aldri ble annet enn et terrorhelvete, måtte krasje og brenne og påføre dem til dels umenneskelige lidelser.

Samtidig er det riktig.

Å hente disse personene hjem til Norge på statens regning er galt. De har selvfølgelig de samme rettighetene som alle andre norske borgere. De kan oppsøke norske utenriksstasjoner og be om hjelp til å komme hjem, få et nødpass – eller til og med et kortsiktig lån til billett, slik alle andre norske statsborgere kan. Men de kan ikke regne med at staten skal sette opp en luftbro for å hjelpe dem ut av problemene de har påført seg selv.

Bidro til terror

IS-krigerne og IS-brudene som forlot Norge for å slutte seg til den verste terrorgruppen vi har sett i moderne tid, må være hjertelig velkomne tilbake, men gjøre regning med et rettslig oppgjør. Selv om de nok har plasket rundt i det opprørte vannet politiske og religiøse gærninger fisker i, dro de frivillig inn i et krigs- og katastrofeområde for å bidra til terroren. Enten som direkte eller indirekte bidragsytere.

De dro ut på egne bein. Nå får de komme seg hjem på egne bein.

I det såkalte annekset i al-Hol sitter om lag 4000 barn og 7000 kvinner fra 60 forskjellige land internert, bevoktet av kurdiske soldater som har frigjort området fra IS-terroristene. Tilgangen på hjelp er dårligere her enn i resten av leiren, og de sanitære forholdene er i beste fall mangelfulle. De internerte utlendingene – nordmennene, for eksempel – kan heller ikke bevege seg fritt rundt i hele leiren, slik internerte syrere kan.

Redd barna

Blant annet derfor er det et godt poeng å fly foreldreløse norske barn hjem, slik regjeringen gjorde tidligere denne uka. Norske barn av internerte IS-bruder bør også hentes til Norge, om mødrene vil gi dem fra seg. De kan overlates til slektninger eller til barnevernet, men det må være frivillig. Kurdiskkontrollert Syria er tross alt utenfor norske myndigheters jurisdiksjon.

Ett argument for å ta mødrene med på lasset, er at mor ofte byr på den beste omsorgen et barn kan få. Jo da, men den sviktende dømmekraften IS-brudene har utvist, tyder ikke på at de nødvendigvis er fremragende omsorgspersoner.

Et annet argument for å redde mødrene, er at de er så få. Det dreier seg muligens om et titalls personer. Ingen vet nøyaktig. Selvfølgelig ville det vært humant, til og med godhjertet å gjøre det, men burde ikke samfunnet stille opp for alle nordmenn som har forbrutt seg i andre land, da?

Skal regjeringsagenter bryte seg inn i fengsler rundt omkring i verden, for å hente ut norske fanger?

Rettferdighet

Røde Kors er i ferd med å fullføre byggingen av et feltsykehus i leiren. Det kommer ikke for tidlig. Små barn dør av diaré og dehydrering. Leiren står rett på bakken i et karrig ørkenområde. Når det regner, blir hele leiren til et sørpehull. Når det er tørke – noe som er normalt i tiden vi går inn i nå – vil det minste vindkast virvle opp sand og støv som trenger inn overalt. Sommeren er kommet til Syria. Det er temperaturer på rundt 40 grader der for øyeblikket.

Deler av al-Hol-leiren består av murte hytter med støpte gulv. Det er strøm flere steder og mobil vannforsyning. Det meste av leiren er i bedre forfatning enn de fleste flyktningleirene syriske krigsflyktninger lever i på den andre siden av grensen, i nabolandet Libanon. Det som er et stort problem, er at leiren inneholder flere ganger så mange folk som den er bygget for.

Det er ikke regjeringens oppgave å sy flygende tepper under rumpene på folk.

Norske kvinner som sitter internert i leiren, og som hevder at de ikke har gjort noe galt fordi de dro til Syria og IS-kalifatet for å drive humanitært arbeid, har i mine øyne en dårlig sak. I et patriarkalsk og kvinneundertrykkende system som det IS-kalifatet var basert på, kunne ikke terrorhandlingene og overgrepene mot sivilbefolkningen vært utført i samme omfang uten disse støttespillerne.

Etter at IS i vår måtte strekke våpen i Baghouz, kalifatets siste skanse, må det nå være opp til de norske IS-brudene selv å ta seg tilbake til Norge, om det er hit de vil. Så får det være opptil domstolene våre å gi dem en rettferdig og aktverdig rettergang. Trenger de hjelp fra norske utenriksstasjoner, må de få det, – men det er ikke regjeringens oppgave å sy flygende tepper under rumpene på folk.