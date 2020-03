Magikeren Netanyahu slo til igjen

GJESTEKOMMENTAR: Benjamin Netanyahu – valgvinner mot mange odds.

Peter Beck Journalist, Jerusalem

Benjamin Netanyahu mottar hyllesten i partihovedkvarteret etter de første valgdagsmålingene tirsdag. Men ennå er det usikkert hva slags regjering han kan få til. Foto: Ariel Schalit, AP/NTB scanpix

Selv de som misliker eller rett og slett hater ham, og de er ikke få, må motvillig bøye seg i det politiske støvet: «Bibi» Netanyahus Likud-parti utmanøvrerte og smadret sin hovedrival Blå og Hvit-partiet i det tredje israelske valget på under ett år.

Therese Johaug beskyldes for å ødelegge interessen for skisporten med sin uovervinnelighet. Uten noen som helst sammenligning for øvrig: Etter 14 år som statsminister, hvorav 11 sammenhengende, ble 70-åringen Netanyahu anklaget for å ødelegge det israelske demokratiet med sine angrep på det meste av det israelske rettssystemet. Om knapt to uker må han stille i Jerusalem distriktsdomstol anklaget for korrupsjon, bedrageri og bestikkelser.

Blant hans fremste motstandere var tre uplettede generaler, hvorav et par sågar tidligere øverstkommanderende for den israelske hær. Meningsmålinger få uker før valget spådde et knapt, men klart nederlag. Politiske kommentatorer var nærmest unisone om å formane befolkningen om at ingen statsminister må få sitte på sin taburett så lenge.

Men magikeren Bibi slo knockout på dem alle mandag 2. mars.

Forhandlingene om en ny regjering er i gang. Her snakker statsminister Benjamin med foresvarsminister Naftali Bennett, den tidligere lederen for Vårt Israel-partiet, som nå representerer Nye Høyre. Foto: Sebastian Scheiner, AP/NTB scanpix

Tallenes klare tale

Den endelige, offisielle opptellingen er i skrivende stund ikke klar, og tallene svinger opp og ned etter hvert, men etter at 97 prosent av stemmene er opptalt, er det trygt å påstå at Likud-koalisjonen av høyrepartier og de religiøse partier er relativt nær de nødvendige 61 av Knessets 120 plasser for å kunne danne regjering. De manglende 3 prosentene som ikke er klare før søndag–mandag, er fra soldater, diplomater og korona-smittede/-mistenkte i karantene. Tradisjonelt pleier soldater ofte å stemme Likud. De sju korona-smittedes og øvrige mulig smittedes stemmer, drøyt 4000, skal telles opp av vernedrakt-kledde i et telt foran Knesset.

Netanyahus fremste rival, Benny Gantz i Blå og Hvit-partiet, nådde ikke opp i valget. Her da han stemte sammen med sin kone, Revital Gantz. Foto: Sebastian Scheiner, AP/NTB scanpix

Ettersom Blå og Hvits sentrum–venstre-støttespillere gjorde et elendig valg, mens Likuds partnere holdt stand, skulle sjansene ligge godt til rette for Bibi fortsatt å bekle statsministertaburetten. Maktfordelingen er, foreløpig, 58 plasser for Likud-partnerne og 39 for sentrum–venstre. Men det er dog noen skjær i den politiske sjøen.

Valg nummer fire?

Også ved valget i april syntes Netanyahu å kunne danne regjering, men han klarte ikke å overtale den siste manglende brikken, Avigdor Liebermans Vårt Israel-parti til å slutte seg til – og det har Lieberman også etter dette valget med ettertrykk gjentatt at ikke vil skje.

Netanyahus erklærte håp er også å kunne lokke et par av de tapende delegatene på venstresiden til å desertere over til Likud. Går heller ikke det, kan han danne en mindretallsregjering med håp om stilltiende støtte fra Vårt Israel, eller i alle fall at de avstår fra å stemme når venstresiden setter hardt mot hardt i Knesset. Lieberman sa, kryptisk, valgnatten at «det blir ikke noe fjerde valg i september».

Benny Gantzs Blå og Hvit kan teoretisk foreslå for presidenten at han også kan tenke seg å danne en mindretallsregjering med støtte utenfra fra Vårt Israel og det arabiske samlingspartiet som hadde fin fremgang fra 13 til 15–16 plasser (med betydelig støtte fra jødisk venstreside). Men det synes i dag som en noe utopisk matematikk, og farlig politisk på sikt. Ganz har dessuten tidligere sagt at han kun vil støtte seg på jødiske stemmer.

President Reuven Rivlin får en gedigen oppgave når han snart innkaller alle partiene for å høre hvem de vil støtte og ser for seg som statsminister.

Palestinerne lite å hente

Selv om palestinerne på Vestbredden og i Gaza ikke har spilt en åpenbar rolle i valgkampen, er det liten tvil om at Donald Trumps «Århundrets avtale» ble utslagsgivende på mer enn én måte. For det første ildnet den opp de israelske araberne til å strømme i større antall til valgurnene for å vise sin innbitte motvilje ved å blokkere Netanyahus valgseier, noe de bare delvis har hatt hell med.

Men både Netanyahu og Ganz har erklært støtte til Trumps plan om israelsk anneksjon av grunnen under alle jødiske bosettinger på Vestbredden samt Jordandalen, ca. 30 prosent av Vestbredden. Begge de to store partiene er klart nasjonalistiske og sionistiske, selv om Ganz er noe forsiktigere med sin tilslutning til anneksjonen, hvor han sier han vil gjøre det «i samråd med det internasjonale samfunn».

Dessuten har Netanyahu bebudet omfattende utbygging av jødiske bosettinger i og rundt Jerusalem på den tidligere arabiske Vestbredden. Så noen fornyet palestinsk-israelsk fredsprosess synes – kanskje mer enn noensinne – langt borte.

Alle gode ting ...

«Min største seier!» utbrøt Netanyahu da valgseieren var i boks, på hans og hustru Saras bryllupsdag. Hvorvidt alle gode ting er tre også for den ubestridt politiske og magikeren, gjenstår å se. Han turnerte hektisk fra landsende til landsende, ofte med opptil tre kampanjemøter daglig. Skiftet taktikk fra sist i september, da han skremte tilhengerne med at «Likud er i ferd med å tape», til å endre taktikk ved å fortelle partiets 300.000 hjemmesittere fra sist at «vi er i ferd med å vinne, vi mangler bare noen få, blant annet din stemme, for seier».

Jerusalem Post siterer en samtale mellom to kvinner i et valglokale etter at de hadde avgitt stemmer: «Ja ja, så møtes vi her igjen i september». Det er en ikke helt umulig risiko for en valgtrøtt nasjon, desperat på vent for et vedtatt statsbudsjett.