Da bompenger ble det viktigste i Norge

Onsdag kveld møtes regjeringspartiene Høyre, Venstre og Krf, uten sin fjerde regjeringspartner Frp, ifølge NRK.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen står fast på at hennes parti er ferdigforhandlet. I et Facebook-innlegg onsdag skriver Jensen at hun tilbringer kvelden i marka med familien.

Frp og Venstre

Søndag avholdt Frp landsstyremøte, og annonserte etterpå at de hadde sagt ja til en skisse til avtale som de fire regjeringspartiene hadde blitt enige om. De lekket så innholdet i skissen, som da Venstre sa de ikke var enige i. I det som så ut som et forsøk fra Frp å gjøre Venstre til syndebukk for bompengene Frp selv i regjering har hatt ansvaret for.

Venstre stod fast på Granavolden-plattformen, regjeringsavtalen som også Frp jublet for så sent som i januar.

Onsdag hadde Venstres stortingsgruppe et møte, der de konkluderte med at de ikke kunne godta skissen til avtale. De kom med nye forslag og krevde nye forhandlinger.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad opplyste til NRK at han avbrøt valgkampturné på Sørlandet fordi Erna Solberg har bedt ham om å komme til Oslo.

Vinn-vinn

Frp har alt å vinne på å ikke gi seg, i og med at meningsmålingene går fra dårlig til verre. I en ny Sentio-måling får Frp den laveste oppslutningen som noen gang er målt for partiet i byråets målinger, på 8,9 prosent.

Frp må derfor, for å prøve å beholde velgere og få noen tilbake, nå bare stritte imot alle forsøk på å lempe på kravene i den skissen de har sagt seg enige i. De har lite å tape på å stå fast på dette.

Venstre, på den andre siden, sliter også på meningsmålingene. I den samme Sentio-målingen hadde partiet en oppslutning på bare 3,7 prosent, som er under sperregrensen.

De har derfor også lite å tape på å fortsette å stå på sine krav om mindre utslipp og færre biler på veiene. Gjør det ikke det, vil enda flere velgere forsvinne til spesielt MDG.

Hva koster det?

I en partilederutspørring med Fredrik Solvang onsdag kveld sa statsminister Erna Solberg at Høyre går inn for at trafikken skal bli mindre i bysentrene.

– Det innebærer blant annet bedre kollektivtrafikktilbud, sa hun, uten å være mer konkret om det som foregår mellom regjeringspartiene.

Så hva vil dette koste, og hvor vil pengene komme fra? Det lurte også programleder Fredrik Solvang på.

«Vi skal se hvordan vi skal løse disse utfordringene», sa Erna Solberg. Svaret kommer i statsbudsjettet i oktober, ifølge statsministeren.

For ett sted må pengene tas fra dersom bompengene skal reduseres. Enten må regjeringen bruke mer av oljepengene, noe Frp ønsker seg, eller så må pengene tas fra andre steder på budsjettet. Da er spørsmålet: Hvem skal få mindre? Helse- og omsorg? Forsvar? Velferd?

Det er høyst uvanlig å ha en regjeringskrise midt i en valgkamp. Og i en valgkamp som egentlig skulle handle om de nære tingene i kommunepolitikken.

Hvor er de lokale sakene?

Det er nok ikke bare Ap-leder Jonas Gahr Støre som irriterer seg over at bompengestriden nå overskygger hele lokalvalgkampen.

I disse dager deler partiene ut partiprogrammer og lokale lister til alle husstander. De kommer på døren med informasjon om hvordan deres planer ser ut for hver bydel i Stavanger.

Hvilket parti er det som støtter det som er viktig for deg? Når regjeringspartiene krangler seg imellom om bompenger, overskygger denne saken omtrent alt annet. Men er ikke også helse, skole og eldreomsorg viktige saker når det skal avholdes kommune- og fylkestingsvalg?

Det er regjeringens ansvar, med statsminister Erna Solberg som leder, å finne en snarlig løsning på striden innad i regjeringen sånn at vi kan begynne å diskutere alle de viktige sakene i lokalvalgkampen.