Lysbakkens sirkusnummer

KOMMENTAR: SV har satt seg selv i en fryktelig vanskelig situasjon. Kan partiets budsjett-gambling likevel ha en sjanse? De neste dagene blir helt avgjørende.

Audun Lysbakken før møtet med de parlamentariske lederne i Sp og Ap mandag formiddag.

Harald Birkevold Kommentator

Mandag formiddag ble SVs partileder meget motvillig trukket tettere inn i budsjettforhandlingene enn han hadde lyst til. Audun Lysbakken var åpenbart gretten over å ha blitt bedt om å møte sine kolleger Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) for å forsøke å skape mer fremdrift i forhandlingene om et statsbudsjett for 2022.

Forhandlingene foregår egentlig mellom partienes finanspolitikere, og skal egentlig ikke involvere partiledelsene før det foreligger noe som likner en avtale. Og det gjør det definitivt ikke nå.

Som man reder

Avstanden mellom SVs krav og regjeringspartienes «tilbud» beskrives som svært stor, noe Lysbakken da også bekreftet.

Men alvorlig talt, Lysbakken er den siste som burde være overrasket, for han er jo hovedarkitekten bak den strategien partiet har valgt: Si nei til å delta i regjering og i stedet forsøke å oppnår større gjennomslag ved å forhandle om statsbudsjett og andre viktige saker i Stortinget.

Da de tre partiene skiltes ved Hurdalsjøen, var det jo med en prinsipiell enighet om at mindretallsregjeringen til Ap og Sp skal ha SV som sitt førstevalg i sine forsøk på å finne et flertall i Stortinget.

Feite kameler

Problemet til SV er at de kamelene som viste seg umulige å svelge i Hurdal, i mellomtiden ikke har blitt lettere å få ned. Om mulig har de vokst seg enda feitere og mer strihåret.

Klima er kanskje den verste nøtten. For SV ønsker en mye mer drastisk klimapolitikk enn regjeringen. Det vil si, regjeringen har i alle fall i prinsippet de samme målene som SV, men den har det ikke like travelt.

Nå, noen få uker etter klimatoppmøtet i Glasgow, er den norske politiske andedammen altså en slags miniversjon av det globale dilemmaet: Det er relativt enkelt å bli enig om generelle formuleringer om hvor viktig det er med klima og sånt, men det er straks verre faktisk å bli enig om å gjøre noe.

Kamuflerte oljekroner

SVs krav om å innføre en såkalt omstillingsavgift for olje- og gassnæringen blir kontant avvist av regjeringspartiene. Som min kollega Hilde Øvrebekk skriver i en kommentarartikkel mandag, er en slik avgift egentlig en form for kamuflert bruk av mer oljepenger. Og Ap og Senterpartiet har forpliktet seg til ikke å øke oljepengebruken. Det har egentlig SV også, noe som kan forklare at Ap og Sp har blitt irritert over forslaget om omstillingsavgift.

Alt tyder på at regjeringen virkelig mener det når den sier at det ikke er flere oljepenger å bruke for å få neste års budsjett til å gå opp. Rødts Mímir Kristjánsson har kjempet en heroisk, men så langt mislykket kamp for å gi arbeidsledige rett på feriepenger (slik regjeringen har lovet), men fått nei i neven fordi dette må vente til neste budsjett.

Sentrum i kulissene

SV ønsker også å skattlegge høye inntekter og store formuer hardere enn i dag. Og partiet har helt rett i at høyere skatteinntekter er ett av de få alternativene til å øke bruken av oljepenger. Men igjen er problemet at de da vil måtte tvinge regjeringen til å gå ifra løfter som allerede er gitt.

Lysbakken var tydelig irritert over at det har lekket ut detaljer fra forhandlingene i finanskomiteen. Han skulle nok helst sett at disse forble hemmelige så lenge som mulig, for han og resten av partiledelsen spiller et høyt spill.

Ender forhandlingene i sammenbrudd, vil regjeringen ikke ha noe annet valg enn å vende seg mot sentrumspartiene i et forsøk på å finne de stemmene den trenger for å få et statsbudsjett i havn. Det vil være et totalhavari for den rød-grønne drømmen, men også en seier for to fraksjoner som aldri har være begeistra for tanken om et klart sosialistisk stempel på regjeringens politikk.

Hva med å kutte?

Høyresida i Senterpartiet har aldri lagt skjul på at de heller vil se mot sentrum, og mektige LO-forbund har en dyp skepsis til det de mener er et industrifiendtlig og aktivistisk SV.

Det kan med andre ord se ut til at Audun Lysbakken har malt seg inn i et hjørne. Forhandlingene kan krasje, og SV kan bli stående igjen uten en hånd på rattet.

Men finnes det likevel håp? Det gjør det nok. Et alternativ til å øke rammen for statsbudsjettet, og altså enten smøre det med mer oljepenger eller øke skattene, er å kutte eller utsette noe for å gi plass til noe annet. Statsbudsjettet for 2022 er jo tross alt bare det første av flere denne regjeringen skal legge fram.

Inn med kanonene

Et annet alternativ er at SV allerede nå får en forpliktende avtale med regjeringen om satsinger i budsjettene for 2023 og 2024. Dette kan gjøre det lettere for partiet å fordøye et 2022-budsjett det ikke liker.

Fristen for forhandlingene er egentlig fredag. Etter «oppvaskmøtet» med de parlamentariske lederne la da Lysbakken også an en litt mer forsonlig tone. Partiene har blitt enige om å forsterke delegasjonene sine for å forsøke å få mer framdrift. Det er sikkert smart, også fordi det betyr at personer på høyt nivå i partiene også får eierskap til forsøkene på løsninger.

Likevel framstår det hele for meg som noe av et politisk sirkusnummer. SV må jo gi seg på noe, men samtidig evne å framstille summen som en seier. De neste dagene blir spennende.