Ap’s store fallhøyde

KOMMENTAR: Arbeiderpartiet har med sin 100-dagersplan malt seg selv inn i et hjørne.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har lagt opp til at de vil bli målt mot sin egen 100-dagersplan.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Fredag var det egentlige målet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV hadde for å kunne presentere en enighet om neste års statsbudsjett. Da skal finanskomiteen på Stortinget legge fram sin innstilling i saken.

Men partiene nådde ikke fristen som var satt for å legge den inn i finansinnstillingen onsdag. Det betyr at en eventuell budsjettenighet kan komme til å drøye helt fram til finansdebatten i Stortinget. Den er planlagt 2. desember.

Selv om SV-leder Audun Lysbakken understreket at det ikke er noen dramatikk knyttet til ikke å rekke denne fristen, er det helt tydelig at det fremdeles er store uenigheter i forhandlingsrommet.

Så langt har Senterpartiet kommet best ut av budsjettforhandlingene. Og SV mener at regjeringspartiene ikke strekker seg langt nok for dem.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sa tidligere denne uken at de mener forhandlingene går for sakte, og han ba regjeringspartiene gjøre «betydelige bevegelser» om de skal komme til enighet.

Arbeiderpartiet sitter i en skvis mellom distriktene og byene, med Senterpartiet og SV på hver sin side. Og i midten av en diskusjon om kutt i oljeproduksjon eller bensin- og dieselpriser.

100-dagersplanen

Så hva får Arbeiderpartiet ut av disse forhandlingene? Og hva får de sammenlignet med det de lovet?

«Hvis vi vinner valget, skal det merkes fra dag én. Vi skal styrke vår felles velferd, øke tryggheten i arbeidslivet, kutte utslipp og skape jobber, sa statsminister Jonas Gahr Støre mot slutten av valgkampen.

Partiet la da fram 40 saker de ville «arbeide for at en ny regjering innen 100 dager skal legge fram forslag om». Disse sakene forpliktet de seg til å prioritere.

Dette inkluderte blant annet å redusere barnehagepriser, gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige, samt å innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022.

Syv innfridde løfter

Av de 40 løftene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan har Støre-regjeringen bare satt av penger i budsjettet til å innfri syv av dem fullt ut, skrev NTB tidligere denne måneden. 15 av løftene i planen regnes som ikke relevante for budsjettet.

Dette henger altså ikke helt sammen med et Ap som etter forhandlingene i Hurdal sa de var strålende fornøyde med å ha fått Senterpartiet med på 37 av de 40 punktene i 100-dagersplanen.

Torhild K.R. Løkken (Ap), kommunestyrerepresentant i Vestre Toten og tillitsvalgt for fellesforbundet i LO, fortalte i Debatten på NRK tirsdag om da hun stod på stand i valgkampen og reklamerte for løftet om feriepenger til arbeidsledige.

«Jeg ble veldig skuffa over at det ikke var med i den første bolken som kom. Det er ganske mye politikerforakt ute og går, og hvis vi ikke holder slike ting... Det går bare ikke an», sa hun.

Løkken sa også at Støre hadde ringt henne og lovet at regjeringen vil holde dette løftet. Og det kan godt hende at dette nå likevel blir med i budsjettet på grunn av all oppmerksomheten det har fått. Men hva med alle de andre ikke innfridde løftene?

Da tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet ble lagt fram i Stortinget tidligere i november, fikk Støre kritikk for ikke å ta større sosiale grep. Både han og andre Ap-politikere har sagt at det var for kort tid til å få til alt i dette budsjettet.

«Vi klarer ikke å rette opp alt etter åtte år på tre uker. Det må jeg bare erkjenne», sa Støre.

Men hva var da hensikten med en 100-dagersplan, hvis tiden var for kort til å innfri den? Var den bare valgflesk?

Den store depresjonen

100-dagersplaner i politikken er egentlig et amerikansk fenomen som går helt tilbake til 1933 og president Franklin D. Roosevelt. Tanken var å måle det som var oppnådd etter de første 100 dagene i reformprogrammet New Deal.

I løpet av disse første 100 dagene av sitt presidentskap fikk presidenten gjennom en rekke store lovendringer som skulle få USA ut av den store depresjonen. Siden den gang har det vært vanlig at amerikanske presidenter legger fram en slik 100-dagersplan.

Roosevelts plan var ikke at han selv skulle bli målt etter de 100 dagene. Men det var det som skjedde. Og det er det som har skjedd i amerikansk politikk i ettertid. Amerikanske presidenter har fortsatt å komme med sine 100-dagersplaner, og journalister, historikere og politiske observatører har fortsatt tradisjonen med å vurdere hvordan det har gått.

Når Støre nå selv har lagt opp til sin egen 100-dagersplan, har også han lagt opp til at dette blir en målestokk for hvor mye av det han og hans parti lovet i valgkampen og hva de klarer å levere på av dette.

Inn i et hjørne

100-dagersplanen var en god strategi for å flytte velgere i valgkampen. Men samtidig har Arbeiderpartiet selv malt seg inn i et hjørne.

Alle vet at det ikke er bare ett parti alene som skal bli enige om budsjettet. Men med sine løfter har Ap likevel lagt opp til forventninger blant velgerne de umulig kunne innfri, i alle fall ikke i løpet av de første 100 dagene.

Denne planen vil bli brukt som en målestokk, uansett hva hensikten med den var. Og slik det ser ut nå, er det Ap som fort kan komme til å sitte igjen som det partiet velgerne ser på som de største løftebryterne. Kanskje ikke så rart, når de selv la listen så høyt som de gjorde.