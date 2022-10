Derfor skriver Aftenbladet om Borglis befatning med bryggesaken

Aftenbladet mener at Stanley Wiraks kritikk av avisens dekning av varaordfører Pål Morten Borglis befatning med saken om Albretsens brygge, ikke treffer.

KOMMENTAR: Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), kritiserer i et leserbrev Aftenbladets dekning av varaordfører Pål Morten Borglis befatning med saken om brygga til Ragnvald Albretsen i selskapet Seabrokers.

Wirak mener at Aftenbladets journalistikk mistenkeliggjør den politiske ledelsen i Sandnes og at avisen «mer enn antyder at korrupsjonsliknende forhold florerer».

Aftenbladet mener at denne kritikken ikke treffer. Redaksjonen har tvert imot lagt vekt på å stille åpne spørsmål om habilitet og ikke legge andre føringer i dekningen av saken.

Wirak er også kritisk til at Aftenbladet omtaler Seabrokers' samarbeidsavtale med datteren til varaordfører Borgli. Redaksjonen mener at denne avtalen er relevant informasjon i en sak som berører Seabrokers og Albretsen.

Aftenbladet kjenner seg heller ikke igjen i påstanden fra Wirak om at avisen driver en «kampanje» mot politisk ledelse i Sandnes kommune. Det er redaksjonens oppgave å stille relevante spørsmål og opplyse prinsipielle sider ved saker også fra forvaltningen.