«Hæ, har du ikke favorittlag i England? Hva er galt med deg?»

KOMMENTAR: Derfor gleder jeg meg til Frøyland-Klepp fredag og gir blaffen i Tottenham-Chelsea søndag.

Lokalfotballen har mye som toppfotballen mangler.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Du e interesserte i foball du?

– Ja, det e kanskje det kjekkaste eg vett.

– Ka lag holde du med?

– Eg håpe jo at Viking gjør det bra, ska innrømma det.

– Jojo, men liksom... Det SKIKKELIGA laget... I England!?!

– Nei, der har eg ingen favoritt.

– I Spania eller Tyskland då?

– Nope.

– Italia eller Frankrike?

– Niks, ingen der heller.

**Stillhet**

Denne samtalen oppstår flere ganger, både på jobb og i andre sosiale sammenhenger. Ofte etterfulgt av oppgitt stillhet.

Det har nærmest blitt en sosial hemsko.

Det føles liksom ikke helt passende å smyge inn en funfact fra gårsdagens rysare mellom Bogafjell og Ganddal midt i de heftige lunsjdiskusjonene om Manchester Uniteds evige VAR-flaks, Phil Fodens nye hårsveis og om prosjektet med Super League egentlig var en god idé.

Lokaloppgjøret mellom Austrått og Hana trakk mye folk i 2019.

Sjel og sjarm

Jeg er kanskje ikke helt normal, men nettopp videodømming og Super League-forsøket tidligere i år gir gode bilder på hvorfor den internasjonale toppfotballen ikke tiltaler på samme måte som norsk lokalfotball.

Den stadige kommersialiseringen irriterer.

Der pengene rår mer og mer over toppfotballen, holder breddefotballen seg ved røttene og sportens grunnverdier.

Der pengegaloppen i toppfotballen skaper større forskjeller mellom topp og bunn, er lokalfotballen til for alle.

Jarls Sebastian Bernhard Titlestad jubler etter scoring mot erkerival SIF sammen med lagkamerat Rune Bjerland Risanger (med ryggen til) i 5. divisjon i 2019.

Inntrykket er at den internasjonale toppfotballen har blitt kaldere og mer lukket. Lokalfotballen er fortsatt varm og åpen.

Fotball er et sted hvor man føler tilhørighet, identitet, inkludering, samhold og fellesskap – og det finnes knapt bedre arenaer for dette enn lokalfotballen.

I tillegg mangler den internasjonale toppfotballen to svært viktige ingredienser, som det florerer av i lokalfotballen:

Sjel og sjarm.

Spe på med idrettsglede, dugnadsånd og ildsjeler, så har du den herligste lokalfotballkaka du kan tenke deg.

Folk sto som sild i tønne for å få et glimt av Arsenal-stjernene...

... da bussen ankom Jåttåvågen denne fredagskvelden.

Da Viking stadion var rød

Jeg husker godt da jeg var liten gutt og vi nærmest slåss om å få være Viking-spiss Erik Nevland eller Randaberg-storscorer Morten Støle Simonsen da vi spilte fotball i friminuttene på Grødem skole.

Noen ville også være Peter Kopteff. Da kunne du slå hjørnespark med utsiden av foten uten å få kjeft av medspillere.

Tidene har forandret seg. Nå er mitt klare inntrykk at de unge håpefulles store forbilder er utenlandske stjerner. Sjeldnere og sjeldnere ser du Viking-drakter på løkka.

De fleste i Jåttåvågen holdt med gjestene fra England.

Et bilde som illustrerer et problem for norsk fotball, er fra SR-Bank Arena i august 2016. Da tok Viking imot Arsenal til en privatkamp.

Stadion var fylt med nærmere 15.000 røde trøyer. Det var knapt én eneste blå supportereffekt. På Viking-kamp - på deres egen hjemmebane!

Jeg minnes også at jeg traff en engelsk Arsenal-supporter på flyplassen. Han undret seg:

«Why don’t they support their local team? They’re only money to them».

En liten digresjon: Jeg dekket Arsenals ankomst til Sola lufthavn som sommervikar for Aftenbladet, som et av mine første journalistoppdrag. Jeg var tidlig ute på flyplassen, og sto klar med journalistblokk og penn på første rad for å sanke sitater fra Arsenal-treneren.

Da Arsène Wenger omsider kom forbi, tok han pennen min og begynte å skrive navnet sitt på blokka mi. Kanskje ikke så rart, da jeg var omringet av flere hundre autografjegere.

Det krydde med Arsenal-fans da storlaget landet på Sola.

Her står jeg, til venstre for Wenger, og tror jeg venter på en kommentar.

Feilparkert spiller og frispark i elva

Liverpools norske supporterklubb hadde i fjor over 50.000 medlemmer, mens Manchester Uniteds hadde rundt ti tusen færre. Til sammenligning får Aftenbladet opplyst at VikingHordene har rundt 370 medlemmer.

«Norsk fotball er ikke bra nok» er et av argumentene som brukes blant anglofile nordmenn.

Men det er kanskje en grunn til dette?

Får vi flere tilskuere når koronasituasjonen tillater dette, større interesse og mer blest rundt norsk fotball, er jeg sikker på at den vil ta nye steg.

Personlig skjønner jeg ikke hvordan det er mulig å få så stor kjærlighet for et lag som holder til over 1000 kilometer, en nærmere to timer lang flytur og flere tusenlapper borte.

Jeg ser selv mye internasjonal fotball på TV og liker godt å reise utenlands for å oppleve nye fotballkulturer.

Men om jeg kan, velger jeg norsk fotball. Alltid.

En vakker dag får vi nok oppleve de følelsesladde og intense oppgjørene mellom Brodd og Vardeneset igjen.

Jeg håper at alle som ikke har opplevd en lokalfotballkamp i Norge, gir dette en sjanse.

Få ting - om noe - slår live fotball i eget nabolag. Gjerne med en kopp rykende fersk kaffe og en liten drøs attåt.

Har du sett et frispark på Dirdal stadion lande i Dirdalselva?

Har du hørt Voll-speaker Tore Kåstad lure toppscorerne på motstanderlaget med at de er feilparkerte og må flytte bilen midt i kamp? Eller at de fem bortesupporterne, som bare er ivrige foreldre, blir bedt om å vente et kvarter med å forlate stadion av sikkerhetsmessige årsaker?

Broddkaus og vafler

Har du opplevd spillere som forsover seg til lørdagskamp klokken 15.00? Eller som møter opp til bortekamp på hjemmebane?

Havdurs lynraske spiss Simen Berntsen feirer nettsus foran Voll-svermen i 2019. Nå spiller spissen i Sola.

Har du smakt broddkausen på Storhaug? Nystekte vafler på Klepp stadion? Eller perfekt kokte pølser på Varhaug?

Gult kort for bruk av smykke. Back som tar tre feilkast i samme kamp.

Lune kommentarer. Engasjement. Ufarlig rivalisering.

Klaging på dommeren. Seine sklitaklinger.

Sjel og sjarm.

Lokalfotball.