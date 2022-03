Når håpet ligg i her og nå

KOMMENTAR: Alt kan ikkje handla om under­bemanning på sjuke­heimane våre. Noko handlar om kva som blir sett som viktig. Kvar dag.

Det er sant at ein er i ein heilt annan fase av livet når ein bur på sjukeheim. Ein fase der ein har mista det meste av kontroll over livet sitt.

– Vi må huske på at man er i en annen fase av livet når man bor på sykehjem. Folk kommer senere på sykehjem nå enn tidligere, og når de kommer hit, er de ikke så opptatt av å gå på tur, seier avdelingsleiar Bergljot Kvernenes og sjukepleiar Hilde Wangen ved Lervig sjukeheim til Aftenbladet.

Ifølgje Turid Eikeland Tjora, direktør ved Tasta sjukeheim, er bemanninga ved sjukeheimane våre omtrent den same som for førti år sidan. Men pasientane er mykje sjukare. Omtrent 80 prosent av dei som har heimen sin på ein sjukeheim, har demens. Svært mange har andre sjukdommar i tillegg, dei fleste har fleire diagnosar, sjukdommar som krev meir medisinsk tilsyn og meir omfattande pleie.

Utan kontroll

Det er sant at ein er i ein heilt annan fase av livet når ein bur på sjukeheim. Ein fase der ein har mista det meste av kontroll over livet sitt. Krefter, helse, orienteringsevne. Håp og meining ligg ikkje i framtida ein stad. Det ligg her. Nå. Det er augeblinkane som gjeld, det er tryggleik og omsorg. Det er å få lov til å behalda dei små restane av livet ein har hatt, så lenge det går. Det er å få kvila. Ha mindre smerter.

Eg har prøvd å ringa på ein nattevakt som ikkje kom. Ikkje på tjue minutt, ikkje på ein halvtime. Eg har klart å få tak i rullatoren min, koma meg bort til døra på rommet mitt, opna og sjå ut. Der var det mørkt og heilt stille. Gangen var lang. Og eg såg at eg ikkje kunne klara å finna hjelp.

Eg var ikkje gammal eller dement, eg var skada og trengde pleie. Men for ein som er dement, lærte eg at kvelden og natta alltid kan vera utrygg. Å leggja seg til å sova, utan å vita eller forstå kva ein sovnar til, eller kva ein vaknar til, kan vera overveldande. Då kan det kjennast betre å leggja ut på vandring i lange gangar. Noko som vekkjer dei andre urolege som så vidt har klart seg over i søvnen. Så blir det fleire den eine på nattevakt skal roa ned og trygga. Hadde det vore eit menneske til der, kunne ein ha trygga den som var mest uroleg, vore der til søvnen kom. Og lagt grunnen for ei betre natt for mange. Det hadde hjelpt med fleire på vakt.

Det viktige

Det finst demente som ikkje kjenner igjen mat viss det ikkje er knekkebrød med brunost. At det i staden er grovbrød med skinke, er nok til å gjera det av med alt som var kjent og forståeleg i livet akkurat der og då. Det er nok til å velta heile prosjektet med å få i seg mat. Altså er det viktig at alle som jobbar rundt han, veit at det er knekkebrød med brunost som er mat. At dei sørgjer for gode nok rutinar seg i mellom så alle veit det. At dei snakkar godt nok med pårørande til å få vita det. Sånn er det ikkje overalt.

At du mister kniven din på golvet, kan også vera nok til at alt du heldt på med, alt du ennå klarte sjølv, går i ball. Og til at avmakta tar over. Viss du er veldig glad i kokt egg på brødskiva, men ikkje klarer leggja det på sjølv, så står alt på at den nærmaste pleiaren forstår akkurat det. At det er viktig.

Og viss beina dine har blitt heilt spagetti og ikkje lystrar deg lenger, blir det endå viktigare å få gå med skjorter med skikkeleg krage. Få lov til å gjera det som kan halda deg oppe, når ikkje beina gjer det lenger. Få ta ein dusj, sjølv om det ikkje er din dusjedag.

Eller, viss du er blant dei mange veldig sjuke, at nokon får i deg nok næring. At alle som er inne på rommet ditt, kan følgja med på det. Og at nokon kan trygga deg med ei varm hand. At du kjenner du ennå blir sett.

Pleien og omsorga får deg ikkje frisk, den kan som regel ikkje det. Men den kan lindra. Og trøysta. Viss den også får deg til å kjenna at du blir sett, kan den gi meining nok i dagen din. Og viss ikkje? Avmakt, redsel, forvirring.

Det er ikkje nok

Ein treng sjukepleiarar til å overvaka alt dette. Til å utføra avanserte, medisinske oppgåver, til å observera dei svake pasientane gjennom dagen. Men ein treng ikkje vera verken sjukepleiar, hjelpepleiar eller helse- og omsorgsarbeidar for å ta inn over seg kva dei små tinga betyr. Det er heller ikkje alltid det det står på.

For det finst avdelingsleiarar som ikkje helsar dersom dei skulle gå forbi ein pasient, men utelukkande snakkar med dei tilsette. Det finst tilsette som er så opptekne av å få snakka med gode kollegaer at det ikkje er viktig nok å finna ny kniv til han som mista den. Han kan til og med bli oppfatta som ganske irriterande, viss han i tillegg blir uroleg. Det finst ei ganske svekka eldre kvinne, som til kvart måltid må spørja etter den maten ho veit ho toler, utan å få store smerter etterpå, og som slett ikkje alle gongene får det. Fordi den som har ansvaret for maten akkurat då, ikkje har høyrt om akkurat det. Og bestemmer seg for at det sikkert ikkje er så viktig.

Det finst pårørande som igjen og igjen har kome med forslag til å utveksla viktig informasjon, men ikkje fått svar. Og det finst pleiarar som har så dårlege norskkunnskapar at dei ikkje forstår kva dei ber om.

Og det finst, meir enn før, svært mange pasientar som ikkje har noko anna å gripa til enn håpet om å bli forstått. Av dei rundt.

Pårørande kan bidra til det. Frivillige kan bidra til det. Andre yrkesgrupper kan bidra til det. Men ingen av dei har autoritet eller kraft nok til å setja det høgt på dagsordenen. Dei er avhengige av haldninga, rutinane og stemninga dei møter blant dei som jobbar på sjukeheimen.

Den varierer. Og alt heng ikkje saman med underbemanning.